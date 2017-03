En arrachant le nul, les Dogues limitent la casse ! - Débrief et NOTES des joueurs (TFC 1-1 LOSC)

Grâce à un but marqué en fin de partie, Lille a arraché le nul sur la pelouse de Toulouse (1-1) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Au classement, ce résultat n'arrange finalement ni le TFC, 9e, ni le LOSC, 16e.

Lille et Toulouse se sont livrés une grosse bataille.

Le LOSC s'est vraiment arraché pour obtenir ce résultat ! Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Toulouse a concédé le nul sur sa pelouse face à Lille (1-1) dans les derniers instants de la partie.

Même si les Dogues vont se satisfaire de ce point glané à l'arraché, ce résultat ne représente pas une bonne opération pour le LOSC, 16e, et le TFC, 9e.

Jullien lance le TFC...

Dans un début de match assez terne marqué surtout par un incendie dans les tribunes du Stadium, les Dogues avaient la maîtrise du ballon sans se montrer dangereux. En raison des approximations techniques des 22 acteurs, le rythme de la partie ne décollait pas et le jeu était très haché par de nombreuses fautes. Et comme souvent dans un tel scénario, un corner débloquait la situation avec une tête à bout portant de Jullien pour ouvrir le score (1-0, 30e). Après ce but, le TFC se montrait plus entreprenant face à des Dogues en souffrance jusqu'à la pause...

Benzia relance Lille, Enyeama sauve le LOSC !

Au retour des vestiaires, l'entrée de Lopes faisait du bien au LOSC et Lafont était contraint à un bel arrêt sur un tir lointain du Portugais. Malheureusement, cette embellie était de courte durée et il ne se passait plus grand-chose, à l'exception de l'envie des fans du TFC de voir Pascal Dupraz président... Déterminés à revenir, les Nordistes se projetaient vers l'avant mais Lafont s'imposait sur une frappe d'Eder puis remportait un duel face à Bauthéac ! Mais finalement, le portier du TFC s'inclinait avec l'égalisation de Benzia, qui reprenait un tir d'Eder (1-1, 78e).

Et le match devenait fou ! Quelques minutes plus tard, Braithwaite était fauché par Soumaoro dans la surface et l'arbitre désignait logiquement le point de penalty... Mais le capitaine du TFC butait dans sa tentative sur Enyeama ! Finalement, le score n'évoluait pas et les deux équipes se quittaient sur ce score de parité.

La note du match : 5,5/10

Un match assez moyen entre les deux formations. Avec un rythme assez faible et de nombreuses fautes, la rencontre n'a pas été très emballante pendant un long moment avec plusieurs erreurs techniques de la part des 22 acteurs et des occasions peu nombreuses... Puis la fin de la partie a été bien plus plaisante avec un scénario un peu fou !

Les buts :

- Sur un corner de Bodiger, Jullien se démarque parfaitement dans la surface pour tromper Enyeama d'une tête à bout portant (1-0, 30e). Le marquage de Basa a été trop laxiste...

- Après un énorme cafouillage dans la surface du TFC, Eder tente de reprendre le ballon dans la surface mais écrase trop sa frappe. Heureusement, Benzia traîne au second poteau et pousse le cuir au fond des filets (1-1, 78e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Vincent Enyeama (7/10)

Difficile de faire le moindre reproche au gardien de Lille sur le but encaissé. Alors que Toulouse n'a pas été vraiment dangereux dans l'ensemble, le portier a été obligé de s'incliner sur cette tête à bout portant de Jullian. Mais le fautif sur cette action, c'est Basa... Ensuite, il a été peu inquiété et a répondu présent en étant déterminant avec cet arrêt sur penalty. Une action qui permet à son équipe de gagner un point !

TOULOUSE :

Alban Lafont (6,5) : malgré la possession du ballon importante des Lillois, le gardien du TFC n'a pas eu besoin de forcer son talent sur cette partie pendant la première période. Au retour des vestiaires, il a été décisif avec un arrêt sur une frappe de Lopes puis un duel très important remporté face à Bauthéac. Mais finalement, il a été obligé de s'incliner sur l'égalisation de Benzia.

Steeve Yago (5,5) : dans son couloir droit, le latéral n'a pas démérité défensivement en livrant un duel plutôt intéressant face à El-Ghazi. Très concentré sur ses tâches défensives, il a été globalement peu impliqué dans le jeu de son équipe vers l'avant.

Issa Diop (6) : face à Eder, le défenseur central a eu le droit à un duel particulièrement physique et le Français a bien répondu au Portugais. Puissant et agressif, il a réalisé plusieurs interventions et a été peu en difficulté.

Christopher Jullien (7) : c'est décidément sa spécialité ! En inscrivant un nouveau but de la tête au Stadium, le défenseur central a tout simplement marqué son 4e but de la saison... de la même façon ! Outre cette réalisation bien évidemment importante, il a été très solide défensivement en brillant par son sens de l'anticipation. Et physiquement, il n'a pas été en grande difficulté malgré la puissance d'Eder.

François Moubandje (5,5) : de l'envie, de l'activité... mais aussi du déchet ! Bien plus présent offensivement que Yago, il a proposé des solutions à ses partenaires mais a tout de même perdu de trop nombreux ballons. Défensivement, il a fait son boulot.

Somália (6,5) : une belle copie à la récupération. Malgré une période de domination des Lillois en première période, il n'a pas ménagé ses efforts et a été important pour récupérer de nombreux ballons. Pour ne rien gâcher, il a été plutôt propre dans ses relances.

Yann Bodiger (6) : son corner déposé sur la tête de Jullien aura eu le mérite de donner l'avantage au TFC. Juste dans l'entrejeu, il a bien orienté le jeu des siens sans prendre trop de risque dans ses transmissions.

Corentin Jean (4) : une déception. Après ses bons débuts avec le TFC, l'ailier n'a pas été à son avantage sur cette rencontre en étant globalement peu trouvé par ses partenaires. Pire encore, sur ses rares ballons, il a été en échec... Un peu mieux après la pause tout de même. Remplacé à la 87e minute par Pavle Ninkov (non noté).

Oscar Trejo (6) : c'est un vrai régal de le voir évoluer ! Même si ce n'est pas toujours efficace, l'Argentin a fait plaisir aux spectateurs du Stadium avec quelques gestes techniques spectaculaires et a tout de même réalisé des différences par de bons décalages. A noter une frappe enroulée qui a terminé juste à côté de la cage adverse. Précieux.

Martin Braithwaite (5,5) : même si Toulouse n'a pas été très offensif sur l'ensemble du match, le capitaine du TFC a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu avec une activité importante et de belles accélérations sur ses tentatives. Alors qu'il a obtenu un penalty en fin de partie, le Danois a buté sur Enyeama. Remplacé à la 89e minute par Ola Toivonen (non noté).

Andy Delort (4) : dans un tel match, l'attaquant n'a pas eu beaucoup de ballons pour se distinguer... Malgré un retourné acrobatique tenté avant la pause, il n'a pas réellement eu une occasion pour trouver le fond des filets. Discret. Remplacé à la 76e minute par Issiaga Sylla (non noté).

LILLE :

Vincent Enyeama (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Sebastien Corchia (6) : sur son côté, le latéral droit a enchaîné les montées mais n'a pas été en réussite dans ses centres pendant les 45 premières minutes, par un manque de précision ou par la faute de ses partenaires. En seconde période, il a encore plus apporté offensivement malgré une belle occasion ratée. Défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Une copie solide.

Marko Basa (4) : une erreur qui a fait très mal à son équipe ! Plutôt bien dans son match avec un duel musclé avec Delort, le défenseur central a été coupable d'une grosse faute de marquage sur l'ouverture du score de Jullien. Et même s'il a été plutôt correct sur le reste de la partie, sa performance reste ternie par ce but...

Adama Soumaoro (4) : tranchant, le défenseur central a été important pour son équipe sur certaines offensives des Toulousains avec des interventions décisives dans la surface. Puissant, il a globalement remporté son duel face à Delort, mais a été coupable d'une faute dans la surface qui a entraîné un penalty.

Franck Béria (4,5) : un constat presque identique à celui de Corchia ! Actif, le capitaine de Lille a tenté de se projeter, mais n'a pas été franchement en réussite. Par contre, à la différence de son partenaire, il a été un peu plus en difficulté défensivement notamment sur les accélérations des attaquants du TFC.

Ibrahim Amadou (5) : comme à son habitude, le milieu de terrain a eu un gros volume de jeu et a été important à la récupération. Cependant, pour rendre ce travail utile, il doit absolument progresser dans ses relances car il a perdu de trop nombreux ballons.

Xeka (4,5) : le Portugais connait des débuts très mitigés en Ligue 1... Encore un peu trop tendre, il a été bousculé dans l'impact physique par les joueurs du TFC. Et malgré quelques bons ballons vers l'avant, il a tout de même eu un certain déchet. Remplacé à la 71e minute par Eric Bauthéac (non noté), qui a perdu un duel face à Lafont mais a été très important dans le retour du LOSC.

Yves Bissouma (5) : l'un des rares joueurs du LOSC qui a répondu présent dans l'agressivité. Très présent dans la construction du jeu, le milieu a été, comme ses coéquipiers, imprécis mais il a été au moins capable de faire des différences. Il doit devenir plus juste... Remplacé à la 45e minute par Rony Lopes (6,5), qui a réalisé une belle entrée en jeu ! Auteur d'une frappe lointaine intéressante, il a permis le réveil des siens en distillant de nombreux bons ballons à ses partenaires.

Anwar El Ghazi (3,5) : que c'est pauvre ! Présenté comme la recrue star du mercato d'hiver du LOSC, le Batave est très décevant... Malgré la possession favorable à son équipe, il a été très discret et n'a absolument pas pesé offensivement. Remplacé à la 60e minute par Yassine Benzia (non noté), qui a été décisif avec ce but égalisateur.

Éder (5) : le Portugais a bien tenté de peser sur la défense du TFC physiquement, mais il a trouvé du répondant en face avec Diop et Jullien ! Globalement bien contenu, l'attaquant n'a pas été très dangereux... avant d'être passeur décisif sur Benzia avec une frappe ratée. Une action chanceuse qui a sauvé une prestation moyenne.

Nicolas De Préville (5) : avec les difficultés offensives de son équipe, l'ailier n'a pas été à son avantage. Pourtant actif et disponible, il n'a pas réussi à mettre en difficulté son adversaire direct malgré plusieurs tentatives.

TOULOUSE 1-1 LILLE (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 28e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : J. Hamel



Buts : C. Jullien (30e) pour TOULOUSE - Y. Benzia (80e) pour LILLE

Avertissements : S. Yago (68e) , A. Lafont (80e) , pour TOULOUSE - Éder (51e) , V. Enyeama (84e) , pour LILLE



TOULOUSE : A. Lafont - S. Yago , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - Somália , Y. Bodiger - C. Jean (P. Ninkov, 88e) , O. Trejo , M. Braithwaite (O. Toivonen, 90e) - A. Delort (Issiaga Sylla, 77e)



LILLE : V. Enyeama - S. Corchia , M. Basa , A. Soumaoro , F. Béria - Xeka (E. Bauthéac, 72e) , I. Amadou - A. El Ghazi (Y. Benzia, 61e) , Y. Bissouma (Rony Lopes, 46e) , N. de Préville - Éder



