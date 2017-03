L'OM s'offre une balade dominicale en Bretagne - Débrief et NOTES des joueurs (Lorient 1-4 OM)

Sans forcer, l'Olympique de Marseille a très logiquement écrasé Lorient (4-1) ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1. Un succès facile pour les Phocéens qui repartent de l'avant, grimpant au 6e rang du championnat. Le club breton reste dernier du classement et file tout droit vers la Ligue 2.

Rolando a rapidement ouvert le score pour l'OM.

Après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain (1-5) et l'élimination en Coupe de France contre Monaco (3-4 ap), l'Olympique de Marseille ne devait pas se rater à Lorient. Face à la lanterne rouge, les hommes de Rudi Garcia ont parfaitement géré la rencontre pour s'imposer 4-1, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Un succès logique qui permet aux Phocéens de ravir la 6e place à Saint-Etienne, revenant à une petite unité de Bordeaux, 5e, et à quatre points de l'Olympique Lyonnais, 4e, qui compte un match en moins.

Rolando rassure, Payet assure

Bousculés dans les cinq premières minutes, les Phocéens se rassuraient immédiatement grâce à Rolando, qui profitait d'une erreur de Lecomte sur un corner de Thauvin pour ouvrir la marque (0-1, 6e). Une entame idéale pour les visiteurs, qui doublaient la mise sur un nouveau corner de l'ancien Bastiais. Cette fois-ci, c'était Payet qui contrôlait le ballon au premier poteau avant d'enchaîner une frappe lobée imparable pour le portier breton (0-2, 19e). Quelle inspiration !

Complètement dépités, les Merlus n'étaient pas loin d'encaisser un troisième but sur deux tentatives de Sanson, qui butait une première fois sur Lecomte avant de voir son tir fuir le cadre de très peu. Après un duel perdu par Jeannot face à Pelé, les hommes de Bernard Casoni se procuraient une nouvelle occasion juste avant la pause par Wakaso mais le Ghanéen manquait de précision sur sa tête.

Thauvin fait le show

Au retour des vestiaires, Sanson manquait une nouvelle fois une énorme occasion et touchait la barre. Thauvin, lui, ne se manquait pas sur sa première situation dangereuse et crucifiait Lecomte (0-3, 53e) avant de servir idéalement l'ex-Montpelliérain pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-4, 56e). L'OM était sur un nuage ! Preuve que rien ne souriait à Lorient, Waris voyait sa tête croisée être dégagée par Rolando sur sa ligne.

Finalement, Moukandjo réduisait l'écart au score de la tête sur un bon service de Waris, profitant de la sortie hasardeuse de Pelé (1-4, 73e). Un relâchement coupable de l'OM, qui manquait à deux reprises d'alourdir l'addition par Sarr. Qu'importe, le club olympien ne paniquait pas et terminait assez tranquillement une partie qui va faire énormément de bien au moral !

La note du match : 6/10

Match il n'y a jamais eu entre les deux équipes. L'OM a roulé, écrasé Lorient du début à la fin. Un match qui a forcément plu aux supporters phocéens, heureux de voir leurs protégés s'amuser comme cela a été le cas. On regrettera néanmoins la très faible opposition bretonne puisque les hommes de Bernard Casoni n'ont jamais réussi à faire vibrer les spectateurs présents au Moustoir en dehors de dix minutes offertes par les Marseillais.

Les buts :

- Thauvin frappe un corner court au premier poteau. Lecomte se troue devant la pression mise par Zambo Anguissa et c'est finalement Rolando, opportuniste, qui pousse le ballon au fond des filets de la tête à bout portant dans le but vide (0-1, 6e).

- Sur un nouveau corner de Thauvin, Payet, positionné au premier poteau, contrôle le ballon, se retourne et enchaîne magnifiquement avec une frappe lobée du pied gauche qui passe sous la barre de Lecomte (0-2, 19e).

- Lancé par Zambo Anguissa en profondeur, Thauvin se joue de Peybernes et s'infiltre dans la surface. Le Marseillais se met sur son pied gauche et trompe facilement Lecomte d'un petit enroulé (0-3, 53e).

- Une nouvelle fois lancé dans la profondeur sur le côté gauche par Cabella, Thauvin déborde et se jette pour adresse un centre parfait à Sanson au second poteau. La nouvelle recrue n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (0-4, 56e).

- Sur un long ballon de Guendouzi, Waris devance les défenseurs marseillais et adresse un ballon parfait pour Moukandjo, qui profite d'une mauvaise sortie de Pelé pour placer une tête en toute sérénité (1-4, 73e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Florian Thauvin (8,5/10)

L'homme fort du secteur offensif marseillais est impliqué sur les deux premiers buts marseillais puisque c'est lui qui s'est chargé de frapper les deux corners amenant les réalisations de Rolando et Payet. Il inscrit également le troisième but d'un bel enroulé du pied droit avant d'offrir un caviar à Sanson. Une très belle prestation qui lui a valu les acclamations du public lorientais. Remplacé à la 62e minute par Bouna Sarr (non noté), qui a manqué deux énormes occasions après son entrée.

LORIENT :

Benjamin Lecomte (2) : mais où est passé le solide gardien qui faisait le bonheur de Lorient la saison passée ? En tout cas, il n'est plus là car l'habituel capitaine a livré une prestation catastrophique. Auteur d'une intervention désastreuse sur le premier but, il n'a jamais été décisif.

Erwin Koffi (3) : en difficulté face à Payet, la latéral droit n'a pas existé offensivement, passant son temps à contenir les attaques adverses. Une partie compliquée...

Mathieu Peybernes (2) : d'une galère à une autre, l'ancien Bastiais a coulé en même temps que son club. Beaucoup trop laxiste, il a fait preuve d'un manque d'agressivité incroyable sur les buts encaissés. Très décevant.

Zargo Touré (1) : le Sénégalais a dû défendre avec le frein puisqu'il a écopé d'un carton jaune très rapide pour une faute sur Sanson. Un événement crucial puisque le Merlu n'a jamais paru serein et a multiplié les erreurs d'inattention. Malgré ses 20 ballons récupérés en une heure, il a probablement réalisé sa pire prestation avec les Merlus. Remplacé à la 60e minute par François Bellugou (non noté).

Vincent Le Goff (2) : le latéral gauche a pris l'eau face à Thauvin. Inexistant offensivement et défensivement, il a vécu un calvaire pendant 90 minutes.

M. Guendouzi (3,5) : première titularisation en Ligue 1 depuis début novembre pour le jeune Breton qui a raté son match. A court de rythme, le milieu a néanmoins retrouvé un second souffle en fin de partie, lançant Waris sur le but de son équipe. Une mince consolation.

Alhassan Wakaso (5) : le moins mauvais des Merlus titulaires aujourd'hui, qui a tenté de tenir la baraque au milieu du terrain. Mais seul, c'était mission impossible.

Sylvain Marveaux (3,5) : le capitaine breton a touché 72 ballons mais n'a pratiquement rien fait avec. Une prestation très moyenne pour le leader technique de l'équipe.

Benjamin Jeannot (2) : l'attaquant a tout raté ! Sur sa seule opportunité de la partie, il a manqué son contrôle devant Pelé alors qu'il y avait moyen de relancer les siens. A oublier. Remplacé à la 60e minute par Romain Philippoteaux (non noté), qui a été le meilleur de son équipe. Il a posé des soucis à Sakai et a apporté de la fraîcheur devant.

Jeremie Aliadière (2) : 19 ballons perdus sur 31 touchés, une statistique qui résume parfaitement l'enfer qu'a vécu l'ancien Gunner. Le buteur maison n'a rien eu à se mettre sous la dent. Remplacé à la 66e minute par Benjamin Moukandjo (non noté), qui a profité d'une mauvaise sortie de Pelé pour sauver l'honneur de son équipe.

Majeed Waris (4) : le Black Star est dans une période difficile, c'est une certitude. Malgré tout, il a été un des seuls à montrer de la bonne volonté. Passeur décisif pour Moukandjo, il aura au moins sauvé son match.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (4) : le seul point noir de l'OM aujourd'hui. Une intervention devant Jeannot en première période et puis c'est tout. L'ancien Toulousain s'est distingué avec une sortie catastrophique sur le but de Moukandjo, qui a eu tout le loisir de trouver facilement le chemin des filets. Dommage car il y avait moyen de repartir avec un clean-sheet qui lui aurait fait énormément de bien après avoir encaissé 9 buts en deux rencontres...

Hiroki Sakai (5,5) : le Japonais a livré une prestation solide jusqu'à l'heure de jeu. Il s'est rapidement mis dans le bain avec une première intervention décisive devant Waris d'entrée. Lorsque l'OM s'est relâché, il n'a pas su garder son sérieux puisqu'il est bien trop haut sur le long ballon de Guendouzi qui a profité à Waris sur le but de Moukandjo. Par ailleurs, les Merlus ont réussi à passer à de nombreuses reprises en fin de partie de son côté.

Grégory Sertic (6) : le joueur passé par Bordeaux n'a pas eu grand-chose à effectuer. On peut difficilement lui en vouloir sur le but encaissé puisqu'il est obligé de se replier en catastrophe sur l'oubli de Sakai.

Rolando (6,5) : le défenseur central a rapidement rassuré son équipe en ouvrant la marque de la tête sur un corner de Thauvin. Par la suite, un match plutôt tranquille malgré une pression assez lâche sur Waris au moment du but lorientais.

Henri Bedimo (6,5) : un vrai bon match du Camerounais, qui a multiplié les appels et les débordements dans son couloir. S'il n'est pas impliqué sur les buts de son équipe, sa prestation a dû ravir Rudi Garcia.

Morgan Sanson (7) : une belle copie rendue par la recrue hivernale, qui n'a pas hésité à se projeter vers l'avant pour apporter du soutien à ses partenaires offensifs. Il s'est procuré coup sur coup deux grosses occasions avant de toucher la barre au retour des vestiaires. Finalement, il a été récompensé de ses efforts en marquant sur un service parfait de Thauvin.

William Vainqueur (7) : le joueur prêté par l'AS Rome a été bon aujourd'hui. Solide, disponible, l'ancien Nantais a régné sur l'entrejeu durant cette rencontre. Efficace à la récupération, bon dans les transmissions, le milieu de terrain a été intéressant.

Franck Anguissa (7,5) : une belle partie du Camerounais, qui a fait parler sa puissance physique aujourd'hui. Il est impliqué sur l'ouverture du score de Rolando puisque c'est lui qui gêne Lecomte et délivre une passe décisive à Thauvin sur le troisième but. Très sérieux.

Florian Thauvin (8,5) : lire commentaire ci-dessus.

Rémy Cabella (6) : double buteur face à Monaco mercredi, l'ancien Montpelliérain a été aligné à la pointe de l'attaque pour cette rencontre. Il a été le moins en vue des éléments offensifs olympiens même s'il est impliqué sur la quatrième réalisation de son équipe en lançant parfaitement Thauvin dans la profondeur. Remplacé à la 75e minute par Doria (non noté).

Dimitri Payet (7) : l'international tricolore monte clairement en puissance. Buteur contre Monaco, le Réunionnais a réitéré de fort belle manière pour mettre rapidement à l'abri les siens. Sa justesse dans les transmissions et son implication dans les tâches défensives ont été bien supérieures à ce qu'il a réalisé face à Paris. Remplacé à la 68e minute par Clinton N'Jie (non noté).

LORIENT 1-4 MARSEILLE (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 28e journée

Stade : Stade Yves Allainmat - Le Moustoir - Arbitre : C. Turpin



Buts : B. Moukandjo (73e) pour LORIENT - Rolando (6e) D. Payet (19e) F. Thauvin (53e) M. Sanson (56e) pour MARSEILLE

Avertissements : Z. Touré (5e) , M. Peybernes (47e) , pour LORIENT - W. Vainqueur (25e) , pour MARSEILLE



LORIENT : B. Lecomte - E. Koffi , M. Peybernes , Z. Touré (F. Bellugou, 60e) , V. Le Goff - M. Guendouzi , A. Wakaso , S. Marveaux - B. Jeannot (R. Philippoteaux, 60e) , J. Aliadière (B. Moukandjo, 66e) , A. Waris



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , G. Sertic , Rolando , H. Bedimo - M. Sanson , W. Vainqueur , A. Zambo Anguissa - F. Thauvin (B. Sarr, 62e) , R. Cabella (Doria, 75e) , D. Payet (C. N'Jie, 68e)



