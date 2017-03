Les 11 infos à savoir sur la journée : Nice et Paris ont eu chaud, Benzema XXL, festivals en Allemagne, Arsenal et MU pleurent..

Nice et le Paris Saint-Germain mettent la pression sur Monaco, Benzema en mode patron, Arsenal coule à Liverpool, Manchester United et Ibrahimovic butent sur Boruc, Angers ne s'arrête plus, Dortmund et le Bayern cartonnent... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Balotelli et les Niçois ont remporté un précieux succès à Dijon.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Bordeaux 1-1 Lyon (vendredi), Paris 1-0 Nancy, Caen 2-3 Angers, Metz 1-1 Rennes, Dijon 0-1 Nice, Bastia 0-0 Saint-Etienne, Montpellier 1-1 Guingamp.

Les principaux résultats à l'étranger : Manchester United 1-1 Bournemouth, Leicester 3-1 Hull, Liverpool 3-1 Arsenal (Premier League), Eibar 1-4 Real Madrid, Barcelone 5-0 Celta Vigo (Liga), Dortmund 6-2 Leverkusen, Cologne 0-3 Bayern Munich, Mönchengladbach 4-2 Schalke (Bundesliga), AS Rome 1-2 Naples, Milan AC 3-1 Chievo (Serie A).

1. Nice ne lâche rien ! Quelques heures après la victoire de Paris sur Nancy, Nice avait la pression. Face à une équipe de Dijon accrocheuse, les Aiglons n'ont pas tremblé pour s'imposer (1-0). Un but de Cyprien (70e) à la réception d'une transversale exceptionnelle d'Eysseric permet aux Azuréens de revenir à hauteur du club de la capitale et de Monaco, en tête du championnat.

2. La renaissance de Benzema ! Sévèrement critiqué ces dernières semaines, Benzema s'est offert du répit. En l'absence de Cristiano Ronaldo, le Français a porté le Real Madrid face à Eibar (4-1). Un doublé rapide (14e, 25e), une passe décisive pour James, l'ancien Lyonnais a répondu présent. Asensio (60e) a lui alourdi la marque alors que Pena (72e) a réduit l'écart au score pour les Basques. Un réveil au meilleur moment !

3. Liverpool assomme Arsenal. Dans le choc de la journée en Angleterre, Liverpool a pris le dessus sur Arsenal. Roberto Firmino (9e), Mané (40e) et Wijnaldum (90e+2) ont un peu plus enfoncé des Gunners, désormais au 5e rang du championnat, qui ont réduit l'écart au score par Welbeck (57e). Les Reds, eux, repartent de l'avant et grimpent provisoirement sur la 3e marche du podium.

4. Le Barça cartonne avant Paris. Quatre jours avant la réception du Paris Saint-Germain lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a humilié le Celta Vigo (5-0). Messi (24e, 64e), Neymar (40e), Rakitic (57e) ont offert la victoire aux Blaugrana, tout comme Umtiti (61e), qui a inscrit son premier but avec la formation catalane. Un score qui suffirait au champion d'Espagne face au PSG. Mais ce sera une autre paire de manches mercredi !

5. Ibra et Manchester butent sur Boruc ! Six jours après leur succès en finale de la League Cup, Manchester United a perdu le sourire face à Bournemouth (1-1). La faute à un Boruc dans la forme de sa vie. Le portier polonais, qui s'est incliné devant Rojo (23e) a préservé le résultat du match nul suite à l'égalisation sur penalty de King (40e). Comment ? En repoussant toutes les tentatives des Red Devils. Pogba, Martial, Mata, et même Ibrahimovic sur penalty (70e) n'ont pas réussi à faire plier le gardien des Cherries !

6. Saint-Etienne et Rennes n'y arrivent pas... Candidats à l'Europe, les Verts ainsi que les Rouge et Noir vont probablement devoir tirer un trait sur cet objectif. Respectivement accrochés par Bastia (0-0) et Metz (1-1), les deux formations voient leurs concurrents directs engranger des points au fil des semaines, ce qui est loin d'être leur cas... Pour l'anecdote, c'est Saïd (88e) qui a sauvé les Bretons alors que Diabaté (45e) avait ouvert la marque pour les Grenats.

7. Paris a eu très chaud ! A quatre jours du 8e de finale retour de la C1 contre le Barça, le Paris Saint-Germain a failli commettre l'irréparable face à Nancy (1-0). Une réalisation de Cavani sur un penalty obtenu par Aurier (80e) a permis aux hommes de la capitale de revenir provisoirement à hauteur de Monaco en tête du championnat. Tout va bien pour le PSG ! Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici.

8. Dortmund et le Bayern se baladent. En Allemagne, les Français et anciens pensionnaires de Ligue 1 étaient en forme. En effet, ces derniers ont largement participé aux larges succès du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, respectivement face au Bayer Leverkusen (6-2) et à Cologne (3-0). Ainsi, Dembélé, Aubameyang, deux fois, et Guerreiro, ont participé au festival du BVB tandis que Ribéry a inscrit le dernier but des Roten.

9. L'énorme coup de Naples, Milan s'accroche. Opposés à l'AS Rome, les Partenopei ont réalisé une très belle opération en l'emportant (2-1) dans la capitale italienne. Un succès que les hommes de Maurizio Sarri doivent en partie à Mertens, auteur d'un doublé (26e, 50e). Le but de Strootman (89e) n'a rien changé pour la Louve, qui voit son concurrent pour la 2e place revenir à deux petites unités.

De son côté, le Milan AC est remonté à la 6e place grâce à sa victoire sur le Chievo Vérone (3-1). Bacca (24e, 70e) et Lapadula sur penalty (82e) ont offert le succès à la formation lombarde. Les visiteurs avaient eux égalisé par de Guzman sur penalty (42e).

10. 4 à la suite pour Angers ! Le SCO est inarrêtable ! Alors qu'on craignait pour Angers une seconde partie de saison difficile avec la CAN, il n'en est finalement rien ! Mieux encore, Stéphane Moulin et le siens ont enchaîné une quatrième victoire de rang en championnat face à Caen (3-2). Toko-Ekambi (5e), Ndoye (21e) et Mangani sur penalty (48e) ont puni les Normands, qui avaient égalisé par Rodelin (11e) puis réduit l'écart au score par Santini (67e). Et si les Angevins étaient la surprise de la fin du championnat ?

11. Montpellier et Guingamps dos à dos. Au terme d'une partie équilibrée, les deux formations n'ont pas réussi à se départager. Si les Héraultais ont ouvert la marque de fort belle manière, sur une talonnade astucieuse de Mounié (50e), Briand est lui sorti de sa boite (85e) pour éviter aux Bretons une défaite qui aurait été cruelle. Un résultat qui s'il n'arrange personne s'avère logique.

