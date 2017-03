Lyon s'en sort bien - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 1-1 OL)

Dans l'affiche entre les deux équipes en forme du moment, Bordeaux et l'Olympique Lyonnais se sont neutralisés 1-1 vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Entaché de deux erreurs d'arbitrage, ce résultat ne fait les affaires d'aucune des deux formations même si les Gones évitent le pire et maintiennent les Girondins à distance.

Lacazette et l'OL ont limité la casse...

Longtemps mené au score et passé proche du K.O., l'Olympique Lyonnais s'en est bien tiré en ramenant un point de Bordeaux (1-1) ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Même si ce résultat pourrait un peu plus éloigner les Gones du podium, il leur permet de maintenir leur adversaire du jour à quatre points avec un match en plus.

Vada concrétise la bonne entame !

Souvent ronronnants en début de partie à domicile, les Aquitains surprenaient les visiteurs par leur pressing haut. Mais la première occasion était lyonnaise et Lacazette trouvait le petit filet. La réponse bordelaise ne tardait pas. Au terme d'un contre, Kamano servait Vada dans la surface. En position de hors-jeu mais non signalé, l'Argentin ajustait Lopes pour ouvrir le score (1-0, 16e)…

Malcom malheureux...

D'abord regroupés dans un bloc parfaitement hermétique, les Bordelais reculaient à l'approche de la demi-heure de jeu et l'OL tentait d'en profiter. Mais Carrasso avait la main ferme sur une frappe de Depay, puis Gonalons ne cadrait pas sa tête en plein coeur de la surface. Les actions s'enchainaient et sur un nouveau contre, Malcom était accroché par Diakhaby dans la surface lyonnaise, mais l'arbitre commettait une nouvelle erreur en avertissant le Brésilien pour simulation plutôt que de siffler penalty…

Bordeaux puni pour son manque de réalisme

A nouveau mieux en fin de première période, les hommes de Jocelyn Gourvennec revenaient avec les mêmes intentions au retour des vestiaires. Et il y avait le feu devant le but de l'OL ! Diakhaby sauvait notamment une frappe de Kamano in extremis, avant que Lopes repousse le tir de Laborde ! Les locaux avaient manqué le coche et l'OL poussait en fin de partie. Si la tête de Diakhaby frôlait le cadre et que Lacazette était repris au dernier moment dans la surface, Mammana finissait par trouver la faille en égalisant de la tête sur un coup-franc de Valbuena (1-1, 78e). Alors que Kamano, contré deux fois par Rafael, a eu deux nouvelles opportunités dans le temps additionnel, Bordeaux aura des regrets…

La note du match : 7/10

Malgré la pluie incessante qui a dégradé l'état de la pelouse, cette rencontre a offert beaucoup de vie avec un ballon qui a souvent circulé d'un but à l'autre dans un stade Matmut-Atlantique plutôt animé. Les occasions n'ont pas manqué et le scénario s'est révélé indécis jusqu'au bout. Seul bémol : l'arbitrage de Mr Schneider qui n'a pas été au niveau avec un but hors-jeu validé et un penalty refusé à tort…

Les buts :

- En contre, Kamano perfore dans l'axe et fixe Mammana avant de servir Vada dans la profondeur. Trouvé en pleine surface, l'Argentin devance la sortie de Lopes d'un tir qui lui passe sous le ventre. Le Bordelais était hors-jeu… (1-0, 16e).

- Valbuena frappe un coup-franc côté droit qui trouve Mammana. Seul au second poteau, l'Argentin bat Carrasso d'une tête smashée qui rebondit au sol (1-1, 79e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Malcom (7/10)

Recadré avant la rencontre par son président Jean-Louis Triaud quant à ses envies de départ, le Brésilien a livré un match exemplaire. Besogneux dans le repli défensif, l'ailier a régulièrement fait la différence avec ses dribbles et ses accélérations. Sans une erreur de l'arbitre, qui l'a injustement averti pour simulation, il aurait d'ailleurs dû être récompensé par un penalty. Sa vitesse a fait des ravages en contre.

BORDEAUX :

LYON :

Anthony Lopes (6) : battu de près sur le but, le gardien lyonnais s'est repris en seconde période avec un arrêt au sol face à Laborde et une bonne sortie devant Kamano.

Rafael (5,5) : le Brésilien a eu beaucoup de mal à gérer le duo Contento-Kamano qui l'a constamment dépassé à droite. Mais les dernières minutes de sa prestation ont tout changé : malgré un apport offensif limité, il obtient le coup-franc de l'égalisation puis contre deux balles de but de Kamano dans la surface.

Emanuel Mammana (6) : enrhumé par Kamano sur le but bordelais, le défenseur central se montre encore fébrile devant Laborde en seconde période. 17 ballons grattés tout de même, des relances propres et surtout le but de l'égalisation.

Mouctar Diakhaby (5,5) : défensivement, le Gone a semblé un peu plus solide que son coéquipier de la charnière centrale avec notamment un sauvetage sur une frappe de Kamano. Reste que son tacle sur Malcom aurait dû entraîner un penalty… Dangereux offensivement de la tête comme à son habitude.

Jérémy Morel (4) : trop agressif en début de match et rapidement averti, le latéral gauche a souffert face à Gajic et Malcom. Quelques ballons récupérés dans le camp adverse mais cela fait peu…

Lucas Tousart (5) : de nouveau titularisé, l'ancien Valenciennois a signé un début de match intéressant avec des récupérations et quelques bonnes montées de balle. Mais on l'a moins vu ensuite et c'est lui qui perd le ballon de l'ouverture du score.

Maxime Gonalons (4,5) : de retour, le capitaine lyonnais a régulièrement été dépassé par la vitesse des Bordelais. Malgré tout, il a récupéré 10 ballons et aurait même pu marquer en cadrant sa tête dans la surface. A court de rythme et blessé, il a été remplacé à la 58e par Mathieu Valbuena (non noté), auteur du coup-franc parfait qui permet à Mammana d'égaliser.

Corentin Tolisso (5) : très disponible avec 91 ballons touchés ce soir, le milieu de terrain ne s'est pour autant pas particulièrement mis en évidence, ne parvenant pas à lancer ses attaquants et perdant 21 ballons.

Nabil Fekir (5) : pas parvenu à trouver Lacazette, le Tricolore n'a pas brillé ce soir. Aligné comme ailier, il a toutefois tenté d'allumer la mèche durant le temps fort lyonnais avec notamment un superbe centre pour la tête de Gonalons. On attend plus de lui… Remplacé à la 62e par Maxwell Cornet (non noté).

Alexandre Lacazette (4,5) : trop esseulé, l'attaquant lyonnais n'aura que trop rarement été trouvé par ses coéquipiers. Il pèche par individualisme en début de match puis se fait reprendre par Pallois sur sa plus grosse occasion en seconde période.

Memphis Depay (5,5) : en forme en ce moment, il aura manqué la finition au Néerlandais. Malgré tout, l'ancien Mancunien aura été le plus dangereux des éléments offensifs lyonnais ce soir. Sa frappe est renvoyée par Carrasso en première période puis Lacazette ne conclut pas son bon service lors du second acte. Remplacé à la 83e par Jordan Ferri (non noté).

