Monaco : encensé par Jardim, Mendy se rapproche des Bleus...

Auteur d'une belle saison sous les couleurs de l'AS Monaco, le latéral gauche Benjamin Mendy a été félicité pour son investissement par son entraîneur Leonardo Jardim. Régulier et performant, le défenseur postule clairement à une place en équipe de France...

Benjamin Mendy bientôt en équipe de France ?

Après une saison 2015-2016 contrastée du côté de l'Olympique de Marseille, Benjamin Mendy a parfaitement réussi à se relancer au sein de l'AS Monaco. Bien aidé par le jeu offensif prôné par son entraîneur Leonardo Jardim, le latéral gauche s'éclate et enchaîne les performances abouties depuis plusieurs mois.

Jardim encense le potentiel de Mendy

Titulaire indiscutable depuis son arrivée sur le Rocher, le jeune talent de 22 ans brille grâce à ses montées tranchantes et se distingue par ses bons centres, qui trouvent souvent Radamel Falcao ou encore Kylian Mbappé. Appréciant les efforts de son joueur, Jardim s'est enthousiasmé sur le potentiel de Mendy en conférence de presse ce vendredi.

«Mendy est un joueur de qualité, il a une bonne marge de progression. En plus, c'est un joueur passionné par le foot, il demande à chaque entrainement comment il peut progresser. Il écoute beaucoup, il travaille bien et il arrivera à un gros niveau», a estimé le technicien portugais. Valeur sûre en L1, Mendy peut-il confirmer au plus haut niveau ?

Mendy proche des Bleus ?

Plutôt à son avantage cette année en Ligue des Champions, l'ancien Marseillais est capable de postuler en équipe de France selon Jardim. «Je pense que tous nos jeunes joueurs peuvent atteindre leur sélection respective», a assuré le Lusitanien. Jamais appelé par le sélectionneur Didier Deschamps, Mendy paraît en mesure de concurrencer Layvin Kurzawa et Lucas Digne en continuant sur cette voie. Et si cette surprise, qui n'en serait pas vraiment une, était possible pour les matchs des Bleus prévus fin mars ? La liste sera connue le 16 mars...

