ASSE : pas retenu par Romeyer, Galtier n'exclut pas un départ

Souvent évoquée, l'hypothèse d'un départ en fin de saison de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, a gagné en consistance au cours des dernières semaines. En pleine réflexion, le technicien ne sera pas retenu par le président du directoire, Roland Romeyer, affirme L'Equipe.

Pour Galtier, l'heure du départ a peut-être sonné...

Bientôt la fin de l'histoire entre l'AS Saint-Etienne et Christophe Galtier ? En poste depuis le 15 décembre 2009, le technicien forézien représente l'entraîneur en fonction depuis le plus longtemps en Ligue 1. Mais depuis plusieurs années désormais, à chaque fin de saison, la question de l'avenir du coach de 50 ans revient sur la table. Et cette fois-ci pourrait bien être la bonne.

En effet, la direction à deux têtes de l'ASSE ne semble plus vraiment sur la même longueur d'onde au sujet du natif de Marseille. D'un côté, le président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo, lui maintient sa confiance et souhaite le voir continuer. Mais le président du directoire, Roland Romeyer, se montre beaucoup moins affirmatif sur le sujet, avance ce jeudi le quotidien L'Equipe.

Romeyer pense à Garande

Mécontent du spectacle proposé, des interrogations de Galtier à chaque fin de saison et de la gestion des cas Jérémy Clément et Benjamin Corgnet, rémunérés à hauteur de 140 000 euros brut par mois pour jouer principalement en réserve, le dirigeant ne serait plus forcément hostile à un départ de Galtier. Le profil de l'entraîneur de Caen, Patrice Garande, formé dans la Loire, lui plairait beaucoup.

Galtier va bientôt trancher

En parallèle, Galtier hésite lui aussi et le journal sportif fait état d'une réunion importante au sujet de son avenir avec son nouvel agent, David Venditelli, en fin de mois au moment de la trêve internationale. L'ancien adjoint ne l'a jamais caché, il aimerait tenter l'aventure à l'étranger, en particulier en Angleterre. En l'absence de garanties de la part de ses dirigeants en fin de saison, l'intéressé pourrait donc juger que le moment du départ a sonné malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2018.

«En réalité, ça ne dépend ni de lui ni de nous mais d'offres de clubs plus importants que le nôtre», a synthétisé Caïazzo. Même si la pauvreté du jeu offensif irrite logiquement les supporters, Galtier a contribué à réinstaller l'ASSE dans le premier tiers du classement avec des qualifications régulières en Ligue Europa à la clé. En cas de départ, le chantier resterait donc conséquent…

