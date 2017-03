PSG : Pastore, option ou titulaire indispensable ? Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 02/03/2017 à 10h40 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Déjà décisif contre l'OM (5-1), l'Argentin a remis ça contre Niort (2-0) mercredi en Coupe de France avec un but et une passe décisive. El Flaco peut-il bousculer la hiérarchie dans le onze parisien ? Pastore retrouve du temps de jeu au PSG Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011, Javier Pastore est un joueur très apprécié des supporters parisiens en raison de la singularité de son profil, racé et élégant. Malheureusement, l'Argentin n'a pas trop eu l'occasion de briller depuis le début de la saison en raison de pépins physiques qui ont continué à gâcher son aventure parisienne. Mais son corps semble enfin le laisser tranquille désormais. «Je joue tranquille, je me sens très bien, je n'ai pas mal, c'est le plus important pour moi de ne penser qu'à jouer et aider l'équipe» , a confié Pastore après la victoire face à Niort (2-0) mercredi en 8e de finale de la Coupe de France. Le milieu offensif de 27 ans commence à retrouver du temps de jeu au Paris SG depuis quatre matchs et il en profite pour faire admirer sa technique et sa vision de jeu toujours aussi exceptionnelles. Pastore, un «joueur différent» Passeur décisif pour Edinson Cavani lors du clasico face à l'OM (5-1), Pastore s'est encore illustré face à Niort en ouvrant le score à la 78e minute puis en offrant un nouveau caviar à l'Uruguayen. Forcément, ses belles prestations poussent à s'interroger sur sa place dans le onze parisien. «C'est un joueur différent, avec ses qualités et une capacité à faire gagner l'équipe. C'est un joueur important» , a indiqué Unai Emery après la rencontre. Un joueur important pouvant bousculer la hiérarchie ? «Je suis entré dans ma saison, c'est le moment le plus important de la saison» , assure l'Argentin. «Maintenant, je veux jouer tous les matchs, c'est normal. Mais je connais le travail qu'ont fait mes copains toute l'année» , ajoute-t-il. Capable de créer le déséquilibre sur n'importe quelle prise de balle et de sortir des passes venues de nulle part, El Flaco aura son mot à dire pour la suite de la saison. Une grosse concurrence Il lui faudra toutefois composer avec des coéquipiers qui ont brillé durant son absence. Sur les ailes, Julian Draxler a fait des débuts remarqués depuis son arrivée cet hiver en provenance de Wolfsburg, alors qu'Angel Di Maria est de retour à un excellent niveau depuis quelques semaines. On imagine mal Emery stopper l'Argentin dans son élan. On sait aussi que l'Espagnol apprécie beaucoup Lucas. Au milieu de terrain, il lui faudra composer avec la grande forme de Marco Verratti et Adrien Rabiot, alors que Blaise Matuidi reste un élément important. On pourrait tout de même imaginer un trio Verratti-Rabiot-Pastore techniquement séduisant ou un Pastore en numéro 10 devant les deux autres. Mais avec tous les matchs à disputer cette saison, puisque le PSG est encore présent sur tous les tableaux, El Flaco aura bien l'occasion de tenter de se refaire une place dans le onze parisien. Pour vous, Pastore doit-il être titulaire au PSG ? Si oui, à la place de qui ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





