L'équipe type de L1 - 24e journée (après Bastia-Nantes) Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 01/03/2017 à 22h39 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Intenable à Caen, le Bordelais François Kamano est élu joueur de la journée. Le Lyonnais Fekir, le Marseillais Sanson, le Niçois Cyprien et le Monégasque Glik se sont aussi distingués à l'occasion de cette 24e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Le Bordelais Kamano, meilleur joueur de cette 24e journée. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Rappel des résultats de cette 24e journée de Ligue 1 (08/02/2017) : Montpellier 1-2 Monaco, Caen 0-4 Bordeaux, Paris SG 2-1 Lille, Lyon 4-0 Nancy, Nice 1-0 Saint-Etienne, Angers 0-0 Rennes, Lorient 1-1 Toulouse, Metz 2-1 Dijon, Marseille 2-0 Guingamp, Bastia 2-2 Nantes (match disputé le 28/02/2017). Par rapport à l'équipe type provisoire, le Bastiais Gaël Danic, très en vue contre les Canaris, et le Nantais Emiliano Sala; buteur et passeur décisif en Corse, remplacent respectivement le Parisien Angel Di Maria et le Toulousain Andy Delort sur le banc. Remplaçants : 12. Maxime Gonalons (Lyon)

13. Younes Belhanda (Nice)

14. Ismaïla Sarr (Metz)

15. Gaël Danic (Bastia)

16. Alban Lafont (Toulouse)

17. Edinson Cavani (Paris SG)

18. Emiliano Sala (Nantes) En détails : Le joueur de la journée : François Kamano (Bordeaux) Sur son côté gauche, l'ailier bordelais a fait très, très mal aux défenseurs caennais lors de la large victoire des Girondins. En plus d'inscrire un doublé, l'ancien Bastiais est aussi à l'origine du quatrième et dernier but de son équipe. Difficile de lui en demander plus. Vincent Enyeama (Lille) Moins décisif cette année, le portier du LOSC a démontré face au PSG qu'il restait l'une des références à son poste en Ligue 1. Parfaitement placé, le gardien a réalisé d'excellentes sorties sur plusieurs centres des Parisiens et s'est toujours interposé sur les frappes lointaines de Ben Arfa ou encore Di Maria. Malheureusement pour lui et son équipe, il n'a rien pu faire sur les deux buts du PSG, le deuxième n'étant pas valable en prime... Hiroki Sakai (Marseille) Le défenseur marseillais a fait preuve d'une énorme activité dans son couloir droit face à Guingamp. Défensivement, il a parfois laissé trop d'espace à ses adversaires directs, mais a tout de même limité les dégâts grâce à sa vitesse. Offensivement en revanche, il a été omniprésent avec des montées tranchantes. Kamil Glik (Monaco) Impérial défensivement à Montpellier, le Polonais a encore prouvé qu'il était le véritable patron de la défense monégasque. Auteur de plusieurs très bonnes interventions et précieux en seconde période lorsque son équipe subissait, il ouvre en prime ouvre le score pour l'ASM en inscrivant son 4e but de la saison en L1. Christopher Jullien (Toulouse) A Lorient, le solide défenseur toulousain a réalisé un match de premier plan, multipliant les interventions décisives au sol comme dans les airs. Toujours aussi précieux pour les Violets. Dalbert Henrique (Nice) Très actif sur son côté gauche, le latéral niçois a réussi une belle partie face à Saint-Etienne. Le Brésilien a encore pris son couloir dès que l'occasion se présentait. Il a failli être très malheureux sur une frappe d'Hamouma, mais heureusement pour lui, M. Delerue a fini par se rendre compte qu'il avait pris le ballon en pleine poire et non sur le bras. Morgan Sanson (Marseille) Face à Guingamp, l'ancien Montpelliérain a fourni son meilleur match depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Combatif, il a été particulièrement présent à la récupération et n'a pas hésité à se projeter offensivement. Logiquement, il a été récompensé de ses efforts avec cette magnifique passe décisive pour Gomis. Toujours aussi remuant en seconde période, il a notamment obtenu le coup franc sur le but de Payet. Malcom (Bordeaux) Le Brésilien s'est montré particulièrement à son avantage à Caen. Rapide, percutant, il a martyrisé les défenseurs normands. A l'origine de nombreux mouvements dangereux de son équipe. Avec Kamano d'un côté et Malcom de l'autre, les Caennais ne savaient plus où donner de la tête. Nabil Fekir (Lyon) Dans le dur avant ce match, l'international tricolore a relevé la tête contre Nancy. Passeur décisif sur le but de Valbuena, il inscrit dans la foulée un très joli but sur un subtil lob du pied droit. Il a été très bon dans l'ensemble, multipliant les dédoublements et les combinaisons avec ses partenaires tout au long de la partie. Wylan Cyprien (Nice) Un peu moins en vue lors des dernières sorties de l'OGC Nice, Wylan Cyprien s'est superbement réveillé à l'occasion de la réception de Saint-Etienne. En plus d'être très actif dans l'entrejeu, l'ancien Lensois est décisif en offrant la victoire aux Aiglons d'un missile des 20 mètres en seconde période. Après le repos, il peut encore marquer mais il manque d'un rien sa cible cette fois. En cas de doublé, son match aurait été parfait. Là, il est "juste" très, très bon. Alexandre Lacazette (Lyon) Malgré plusieurs banderoles hostiles du Parc OL à son égard, le buteur lyonnais a fait son match à la pointe de l'attaque lyonnaise contre Nancy, inscrivant son 19e but de la saison en championnat, sur penalty, et en étant passeur décisif pour Fekir. Très actif, il a multiplié les brèches au sein de la défense lorraine. Classement par joueur (au 01/03/2017) : Glik empile les points 1. Glik (Monaco) : 26 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Silva (Paris-SG) : 24 points

4. Fabinho (Monaco) : 21 points

5. Silva (Monaco) : 20 points

6. Sidibé (Monaco) : 17 points

7. Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

9. Lemar (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

13. Mendy (Monaco) - Boudebouz (Montpellier) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

17. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Enyeama (Lille) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

22. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Touré (Monaco) : 11 points

25. Thomas (Angers) - Gonalons (Lyon) - Balotelli , Seri (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

30. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando , Gomis (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Di María (Paris-SG) - Jullien (Toulouse) : 9 points

41. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Thauvin (Marseille) : 8 points

44. Toko Ekambi (Angers) - Saint-Maximin , Leca (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Mbappe Lottin (Monaco) - Rabiot , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

52. Crivelli (Bastia) - Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Souquet , Baysse (Nice) - Aurier , Marquinhos , Lucas , Maxwell , Trapp (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Trejo , Braithwaite (Toulouse) : 6 points

72. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep , Gnagnon (Rennes) - Pogba , Perrin (St-Etienne) : 5 points

85. Michel , Traoré (Angers) - Laborde , Carrasso (Bordeaux) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Roussillon , Lasne (Montpellier) - Riou , Dupé , Rongier (Nantes) - Sarr , Cardinale (Nice) - Matuidi (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

103. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Contento , Sertic (Bordeaux) - Yahia , Guilbert , Vercoutre (Caen) - Bernard , Lees Melou , Marié , Tavares (Dijon) - Sorbon , Coco , Benezet (Guingamp) - Sliti , Sankhare , Benzia , Corchia (Lille) - Cafú , Koffi , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Diakhaby , Ferri , Mammana , Depay (Lyon) - Anguissa , Payet (Marseille) - Vion , Diabaté , Jouffre , Falette (Metz) - Boschilia , Carrillo , Jemerson , Moutinho , Dirar (Monaco) - Pionnier , Hilton , Mounié (Montpellier) - N'Dy Assembé , Cuffaut , Diarra , Badila (Nancy) - Sala , Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Lacroix , Hamouma , Moulin , Beric , Veretout (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 3 points

161. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Vainqueur , Fanni (Marseille) - Draxler (Paris-SG) - Costil (Rennes) - Delort (Toulouse) : 2 points

169. Tait , Bamba , Mangani (Angers) - Danic , Diallo (Bastia) - Toulalan , Ounas , Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Tousart , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Sarr , Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Chernik , Dalé , Ait Bennasser , Dia (Nancy) - Bammou , Thomsen , Gillet (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Pastore , Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club (au 01/03/2017) : le cavalier seul de Monaco 1. Monaco - 174 points

2. Paris-SG - 128 points

3. Nice - 105 points

4. Lyon - 95 points

5. Marseille - 57 points

6. Bordeaux - 54 points

7. St-Etienne - 51 points

8. Montpellier - 49 points

9. Dijon - 43 points

10. Toulouse - 41 points

11. Guingamp - 40 points

12. Lille - 39 points

13. Angers - 34 points

14. Rennes - 31 points

15. Bastia - 28 points

16. Caen - 27 points

17. Nancy - 22 points

18. Metz, Nantes - 21 points

20. Lorient - 20 points C'était l'équipe type définitive de la 24e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès dimanche pour découvrir les meilleurs joueurs de la 28e journée !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS