OM : le mercato, la C1... McCourt évoque sa stratégie et se dit prêt à dépenser 60 M€ pour un joueur !

Ambitieux, le nouveau propriétaire de l'OM Frank McCourt est persuadé de pouvoir briller en Ligue des Champions avec un investissement de 200 M€. A condition de dépenser intelligemment cet argent, même s'il se dit prêt à mettre 50 ou 60 M€ sur un seul joueur.

McCourt est ambitieux pour l'OM

Quelques jours après son entretien accordé à Stade 2, Frank McCourt a donné une nouvelle interview à Yahoo Sport. Si le propriétaire de l'Olympique de Marseille confirme une nouvelle fois que les Olympiens seront «très actifs» lors du prochain mercato estival, il évoque aussi les montants qu'il est prêt à investir.

Lors du rachat de l'OM, un investissement de 200 millions d'euros lors des quatre premières années a été annoncé. Un montant élevé mais qui ne parait pas suffisant pour briller en Ligue des Champions, comme le souhaite McCourt. Pourtant, ce dernier est certain qu'une telle somme bien dépensée peut permettre au club phocéen de réaliser ses futurs objectifs sur la scène européenne.

200 M€ pour la C1, McCourt y croit

«Mon expérience dans le sport m'a enseigné quelques leçons et l'une d'elles est que la question n'est pas de savoir combien vous dépensez mais si vous dépensez de façon intelligente. 200 M€, c'est une grosse somme d'argent, et c'est plus que ce que l'OM a pu dépenser au cours des 20 dernières années. (...) Vous savez, certains investissent beaucoup et échouent. D'autres, beaucoup moins et réussissent. Cela montre bien que tout cela est imprévisible et que beaucoup de paramètres entrent en jeu, pas seulement, dépenser beaucoup d'argent» , explique-t-il.

Pour dépenser intelligemment, Marseille doit donc faire les bons choix sur le marché des transferts. McCourt l'assure, l'OM prépare déjà activement son mercato en coulisses. «On sera là, on a même déjà commencé car le succès d'un bon mercato réside dans une bonne préparation. Donc, on sera actifs, à la recherche de talents pour améliorer l'équipe» , assure l'Américain. D'ailleurs, les Marseillais ont supervisé à plusieurs reprises les joueurs du FC Porto, Yacine Brahimi et André Silva (voir ici).

Une recrue à 60 M€, c'est possible !

Mais une question se pose : Marseille a-t-il les moyens de recruter un joueur comme André Silva dont la clause de départ est fixée à 60 millions d'euros ? En tout cas, McCourt est prêt à débourser autant d'argent pour un joueur ! «Oui. Mais encore, ça ne veut pas dire que c'est notre objectif. Si nous déterminons collectivement que c'est la meilleure stratégie et le meilleur investissement pour parvenir à notre objectif, alors la réponse est oui ! Mais si on ne le pense pas, alors on ne le fera pas» , assure-t-il.

Une telle somme ne sera pas dépensée sur un coup de tête, et surtout pas pour tenter un gros coup marketing. «Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'on ne peut pas sortir une telle somme d'argent sur un joueur juste pour marquer les esprits ou faire du marketing. C'est une mauvaise stratégie, je l'ai vu échouer un nombre incalculable de fois» , prévient McCourt. Plutôt séduits par le mercato hivernal, les supporters marseillais attendent désormais confirmation l'été prochain.

