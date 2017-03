Equipe de France : Deschamps prêt à rappeler Benzema !

Ce mercredi, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a ouvert la porte à un retour de Karim Benzema en Bleu. L'attaquant du Real Madrid est écarté de la sélection depuis octobre 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Deschamps assure ne pas en vouloir à Benzema.

«Benzema est sélectionnable, il n'est pas suspendu. (…) Il n'y a aucun problème : s'il continue à bien jouer, un jour il reviendra.» Samedi dernier, le président de la FFF, Noël Le Graët, adressait un nouveau signal positif à destination de Karim Benzema (29 ans).

Plus appelé en équipe de France depuis octobre 2015 et le déclenchement de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant du Real Madrid vient de voir le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, lui ouvrir la porte à son tour.

D. Deschamps - «l'un des meilleurs attaquants français»

«Si j'estime que c'est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s'ils vont dans l'intérêt de l'équipe de France. L'institution est au-dessous de tout», a affirmé le Basque ce mercredi dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Forcément blessé par les propos du Merengue, qui l'avait accusé d'avoir «cédé à la pression d'une partie raciste de la France» en ne le retenant pas pour l'Euro 2016, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille assure qu'il n'en veut pas au joueur.

«Il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais je n'ai pas de rancoeur envers lui. D'autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m'a pas empêché de les reprendre. Une sélection, ce n'est pas '"lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas". Il demeure l'un des meilleurs attaquants français», a ajouté DD.

Une concurrence accrue

Cette dernière phrase est lourde de sens puisque jusqu'à présent, le sélectionneur a toujours mis en avant l'aspect sportif pour justifier l'absence de l'ancien Lyonnais. Et le cas Dimitri Payet, rappelé et désormais cadre des Bleus après avoir pourtant critiqué les choix de Deschamps, montre que le technicien de 48 ans sait effectivement faire passer ses différends personnels au second plan.

Reste que Benzema part de loin. Actuellement, outre l'indéboulonnable Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kevin Gameiro (Atletico Madrid) et Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) paraissent par exemple plus en forme que le Madrilène, qui traverse une saison mitigée avec seulement 13 buts inscrits toutes compétitions confondues. Puis, dans une logique de groupe, Olivier Giroud (Arsenal) est là aussi. En somme, les chances de voir l'ancien Gone convoqué pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars) en fin de mois restent assez minces.

Etes-vous favorable à un retour de Karim Benzema en équipe de France ? D'après vous, le Madrilène mérite-t-il d'être rappelé d'un point de vue sportif ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...