Bordeaux a su réagir et file en quarts ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 2-1 Lorient)

Mené au score dès le début de la seconde période, Bordeaux est parvenu à renverser Lorient (2-1) ce mardi soir pour décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Bordelais confirment leur bonne forme actuelle.

Les Bordelais d'Ounas viennent à bout de Lorient

Bordeaux s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en venant à bout de Lorient (2-1), ce mardi soir. Cela n'a pas été simple pour les Bordelais qui sont tombés sur de bons Lorientais en première période avant de concéder l'ouverture du score juste après la pause. Portés par leurs supporters, peu nombreux mais bruyants, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait preuve de caractère pour renverser leur adversaire.

Bordeaux bute sur Lecomte

En début de rencontre, les Lorientais avaient le monopole du ballon et affichaient de belles intentions offensives, sans toutefois réellement parvenir à inquiéter Carrasso. En face, les Bordelais restaient rigoureux défensivement et procédaient en contres pour s'offrir des opportunités avec notamment un tir de Laborde détourné par Lecomte.

S'il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les Merlus cadrer une tentative repoussée par Carrasso, les joueurs de Bernard Casoni livraient une belle partie. Mais Bordeaux s'offrait les meilleures occasions avec un tir à l'entrée de la surface de Ménez sorti du pied par Lecomte, qui repoussait ensuite une nouvelle tentative de Laborde et voyait Sankharé louper le cadre dans la foulée juste avant la pause.

Laborde répond à Jeannot

Dès le retour des vestiaires, les Bordelais étaient cueillis à froid. Jeannot profitait d'une erreur de Carrasso pour ouvrir le score (0-1, 47e). Derrière, Bordeaux poussait pour égaliser rapidement et parvenait à ses fins grâce à Laborde, opportuniste après un poteau de Ménez (1-1, 61e). Une égalisation entachée d'un hors-jeu au départ de l'action.

Relancés dans cette partie, les Girondins prenaient même les devants grâce à un doublé de Laborde au terme d'une belle action collective (2-1, 72e). Un but suffisant pour Bordeaux qui gérait ensuite les offensives lorientaises pour conserver son avantage au score, tout en s'offrant quelques opportunités sur des contres.

La note du match : 6/10

La première période a été plutôt agréable avec du rythme et quelques occasions, mais il manquait des buts pour véritablement emballer cette rencontre. Le match s'est animé après la pause avec l'ouverture du score lorientaise et la réaction des Bordelais pour renverser leur adversaire.

Les buts :

- Lancé côté droit, Aliadière est à la lutte avec Pallois et parvient à centrer. Carrasso manque sa sortie et Jeannot se retrouve à la lutte avec Gajic en se jetant au second poteau. Le Lorientais se relève plus vite et peut marquer dans le but vide (0-1, 47e).

- Trouvé à l'entrée de la surface, en position de hors-jeu, Sankharé trouve Ménez d'une talonnade. L'attaquant bordelais file au but et pique son ballon qui trouve le poteau opposé. Laborde récupère, résiste au tacle de Le Goff et envoie une frappe puissante dans les filets (1-1, 61e).

- Servi côté gauche, Kamano n'est pas attaqué et décale à l'entrée de la surface pour Ménez, qui lance instantanément Laborde. L'attaquant bordelais échappe à Ciani et pique son ballon pour battre Lecomte (2-1, 72e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Gaëtan Laborde (8/10)

Comme souvent, il n'a pas ménagé ses efforts à la pointe de l'attaque bordelaise pour multiplier les appels et se montrer très disponible. Après avoir buté à deux reprises sur Lecomte en première période, il se rattrape durant le second avec en égalisant avec sang froid puis en donnant l'avantage à Bordeaux d'un joli piqué. Décisif !

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (5) : le gardien bordelais est fautif avec une sortie ratée sur le but lorientais. Sans conséquence finalement, alors qu'il s'est aussi illustré en repoussant une tentative de Marveaux, puis sur une claquette au second poteau et un bon arrêt sur tir de Cafu.

Diego Contento (5) : l'Allemand a eu du mal à contenir Cabot dans son couloir en première période. Le but lorientais vient de son côté en seconde période et son apport offensif a été plus décevant.

Igor Lewczuk (7) : un match sérieux de la part du Polonais, toujours bien placé pour couper les centres et les transmissions adverses.

Milan Gajic (6) : le latéral droit a globalement bien fermé son couloir, où Waris a eu beaucoup de mal à faire des différences. Il dégage un ballon chaud devant sa ligne en première période après un arrêt de Carrasso.

Nicolas Pallois (5,5) : de l'impact dans les duels et une belle présence dans les airs en première période. Le second acte a été moins bon puisqu'il laisse centrer Aliadière sur le but lorientais, il a eu du mal à marquer Ciani sur les coups de pied arrêtés, et il a été moins inspiré dans ses interventions.

Jaroslav Plasil (5) : le capitaine bordelais a apporté sa qualité technique pour orienter le jeu bordelais en première période. Il a eu plus de mal à faire les efforts à la récupération après la pause. Remplacé à la 70e par François Kamano (non noté), impliqué dans le deuxième but bordelais.

M. Arambarri (5) : le milieu uruguayen a mis l'agressivité nécessaire pour gratter des ballons au milieu de terrain, mais il a eu tendance à se disperser un peu trop et il a eu du déchet dans ses transmissions. Remplacé à la 46e par Jérémy Toulalan (6,5), qui apporté plus de sérénité dans la construction tout en comblant les failles.

Younousse Sankhare (5,5) : s'il a été plutôt présent à la récupération, comme sur ce ballon récupéré pour lancer Ménez en première période, il a eu aussi du déchet avec des passes pas toujours très bien assurées. Il s'offre un gros raté avant la pause en loupant le cadre alors que Lecomte était à terre, puis récidive en seconde période en reprenant mal un centre de Laborde devant le but. On notera toutefois sa belle talonnade sur le premier but de Laborde, mais il est en position de hors-jeu au départ de l'action

Adam Ounas (6) : l'ailier bordelais a bien travaillé sur son côté droit pour tenter de faire des différences. Généreux dans l'effort, il n'a cessé de provoquer et il rend une bonne copie. Remplacé à la 82e par Malcom (non noté).

Gaëtan Laborde (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Jérémy Ménez (6,5) : de bonnes intentions de la part de l'international français qui a plusieurs fois fait la différence ballon au pied. Comme sur cette belle opportunité en première période avec un tir repoussé par Lecomte. Dans le second acte, c'est son tir repoussé par le poteau qui amène l'égalisation de Laborde, auquel il délivre une passe décisive ensuite.

LORIENT :

Benjamin Lecomte (6) : le gardien lorientais est décisif en première période pour repousser deux tentatives de Laborde et un tir dangereux de Ménez. En seconde période, il doit finalement s'incliner à deux reprises mais son il a réalisé un bon match globalement.

Mickaël Ciani (6,5) : face à son ancien club, le capitaine lorientais a réalisé un joli match. De bons jaillissements pour couper les transmissions adverses en direction de sa surface et un gros tacle défensif devant Laborde en première période. En revanche, il est battu par l'attaquant bordelais sur le deuxième but des Girondins.

Steven Moreira (3,5) : soirée compliquée pour l'ancien Rennais. Il perd un ballon dangereux en début de match qui offre une belle opportunité aux Bordelais, puis il a ensuite eu du mal à contenir Ménez et les deux buts bordelais viennent de son côté.

Vincent Le Goff (5,5) : malgré la bonne prestation d'Ounas, il a réalisé un match sérieux dans son couloir gauche avec plusieurs bonnes interventions.

Zargo Touré (5) : il a été pris plusieurs fois sur les ballons dans la profondeur et n'a pas toujours dégagé une grande sérénité dans ses interventions.

Alhassan Wakaso (5) : il a mis de l'impact au milieu de terrain pour gratter des ballons. Parfois un peu trop puisqu'il a ensuite multiplié les fautes quand il était dépassé par ses adversaires.

Cafú (6) : un match sérieux dans l'entrejeu avec un bon travail à la récupération et de la justesse dans les transmissions.

Jimmy Cabot (6) : très disponible, l'ancien Troyen a souvent fait la différence face à Contento sur son côté droit. Touché, il doit sortir à la pause. Remplacé à la 46e par Jérémie Aliadière (5), passeur décisif sur son premier ballon.

Sylvain Marveaux (5,5) : adroit techniquement, il a été précieux dans la conservation du ballon. Il s'offre une belle occasion en première période mais voit son tir repoussé par Carrasso.

Majeed Waris (4) : le Ghanéen a tenté de faire des différences sur le côté gauche mais il est tombé sur un Gajic solide et il n'était pas toujours très inspiré, notamment en première période. Remplacé à la 82e par Romain Philippoteaux (non noté).

Benjamin Jeannot (5) : bien muselé en première période, il a peu eu l'occasion de son montrer. Il ouvre le score sur sa première grosse occasion et il a réalisé ensuite des déviations intéressantes pour ses partenaires.

BORDEAUX 2-1 LORIENT (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Coupe de France

Stade : Stade Matmut-Atlantique - Arbitre : M. Lesage



Buts : G. Laborde (61e) G. Laborde (72e) pour BORDEAUX - B. Jeannot (48e) pour LORIENT

Avertissements : I. Lewczuk (75e) , pour BORDEAUX - S. Moreira (19e) , B. Jeannot (54e) , A. Wakaso (56e) , pour LORIENT



BORDEAUX : C. Carrasso , D. Contento , I. Lewczuk , M. Gajic , N. Pallois , (F. Kamano, 70e)J. Plasil , (J. Toulalan, 46e)M. Arambarri , Y. Sankhare , (Malcom, 83e)A. Ounas , G. Laborde , J. Ménez ,



LORIENT : B. Lecomte , M. Ciani , S. Moreira , V. Le Goff , Z. Touré , A. Wakaso , Cafú , J. Cabot (J. Aliadière, 46e) , S. Marveaux , A. Waris (R. Philippoteaux, 82e) , B. Jeannot ,



