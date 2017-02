Manchester United : Zlatan Ibrahimovic, déjà roi chez les Red Devils Damien Da Silva - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 27/02/2017 à 17h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Malgré une période moyenne en octobre dernier, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic réalise une excellente première saison du côté de Manchester United. Auteur d'un doublé lors de la victoire des siens en finale de la League Cup face à Southampton (3-2), le Suédois mène encore une fois son équipe vers des titres. Zlatan Ibrahimovic a inscrit un doublé en finale de la League Cup. «Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour gagner, et je gagne... Partout où je vais, je gagne. C'est ce que je prévoyais encore ici, et c'est ce qui est en train de se passer.» A l'image de cette déclaration, Zlatan Ibrahimovic n'est pas devenu modeste depuis son départ du Paris Saint-Germain pour Manchester United. Mais le Suédois n'a pas non plus perdu son habitude de gagner des titres ! Déjà décisif en début de saison lors du Community Shield face à Leicester (2-1), le buteur l'a encore été en inscrivant un doublé contre Southampton (3-2) en finale de la League Cup dimanche. Ibrahimovic savoure... en taclant Arsenal Le joueur de 35 ans a ainsi ajouté un nouveau trophée à son palmarès, le second sous les couleurs des Red Devils en l'espace de quelques mois. Une grande joie pour l'avant-centre, qui en a d'ailleurs profité pour tacler Arsenal. «Après 7 mois, j'ai gagné deux trophées avec ce club. Il y a des clubs qui n'ont pas gagné pendant 10 ans... Enfin, j'ai gagné ce qu'ils ont gagné en 10 ans donc je suis très heureux», a lâché l'ex-Parisien en zone mixte. Considéré comme un véritable héros par les Mancuniens après ce sacre, le Scandinave a été encensé par son entraîneur José Mourinho. «Il nous a fait gagner le match, il a été exceptionnel. Paul Pogba était à un niveau similaire mais Zlatan a été exceptionnel dans un match où l'adversaire a été meilleur que nous pendant de longues périodes. Ils méritaient d'aller en prolongation, ils ne méritaient pas de perdre, mais Zlatan a fait la différence», a souligné le Portugais. Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues cette saison, Ibrahimovic est tout simplement indispensable à MU. L'idée folle de Mourinho pour le garder ! Et à l'approche de la fin de la saison, l'avenir de l'avant-centre va faire beaucoup parler à Manchester. Désormais incontournable, le natif de Malmö a l'occasion d'activer une clause dans son contrat pour prolonger jusqu'en juin 2018 ou de partir libre dès cet été. Si le joueur est resté flou sur ses intentions, Mourinho a donné une idée aux supporters pour le retenir. «Je ne supplie pas mes joueurs, mais s'il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant la porte de sa maison et rester là toute la nuit, a proposé le Lusitanien dans un rire. S'il y a besoin, je suis sûr qu'ils le feront. Nous voulons tous, et nous croyons tous, qu'il va rester une saison de plus avec nous.» Et dire que certains pensaient qu'Ibrahimovic allait échouer à Manchester... Que pensez-vous des performances de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





