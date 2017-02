Real : Piqué crie au scandale... et se fait découper par Ramos !

Critiquant les décisions arbitrales en faveur du Real Madrid, le défenseur central du FC Barcelone Gérard Piqué s'est attiré les foudres de son compatriote Sergio Ramos. La course au titre en Liga s'annonce tendue entre les Merengue et les Blaugrana...

Gérard Piqué et Sergio Ramos au coeur d'une nouvelle affaire.

Le Real Madrid a eu très chaud dimanche face à Villarreal (3-2) lors de la 24e journée de Liga ! Menés 0-2 à la 56 minute, les Merengue ont réussi à renverser la situation pour s'imposer, mais ont bénéficié d'un penalty très généreux sur l'égalisation de Cristiano Ronaldo.

Alors que la course au titre est relancée avec seulement un point d'écart entre le Real et son dauphin le FC Barcelone - les hommes de Zinédine Zidane ont un match en retard à disputer -, cette décision arbitrale litigieuse a fait bondir le défenseur central des Blaugrana Gérard Piqué.

Avec des preuves, Piqué crie au scandale...

Devant sa télévision pour le match entre le Real Madrid et Villarreal dimanche, l'international ibérique a dénoncé sur les réseaux sociaux les nombreuses erreurs des arbitres qui ont joué en faveur des Madrilènes et en défaveur des Catalans depuis le début de la saison. «Contre les mêmes équipes, 8 points. 8 et plus. Et ça vient de la presse madrilène pour qu'il n'y ait pas de doute», a publié Piqué avec des photos de la presse revenant sur les actions en question.

Par le passé, le défenseur du Barça a souvent échangé des amabilités avec les joueurs du Real, notamment Cristiano Ronaldo, et cette sortie médiatique n'est pas passée inaperçue avec la réponse très sèche de son compatriote Sergio Ramos.

Ramos dézingue son compatriote !

Juste après la partie face à Villarreal, le capitaine de l'actuel leader du championnat d'Espagne a été invité à réagir sur les propos de Piqué et il n'a pas mâché ses mots pour lui répondre. «Cela m'aurait forcément étonné si c'était Messi qui l'avait publié mais Piqué, franchement… On sait le monde dans lequel il vit», a taclé Ramos.

Si cette polémique ne devrait pas arranger les relations entre les membres des deux équipes en sélection espagnole, elle promet une fin de saison haletante en Liga avec une ambiance électrique entre les deux candidats au titre. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le spectacle...

Le message de Gérard Piqué



