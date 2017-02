Lyon : Aulas s'enflamme pour un Depay sur la bonne voie ! Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 27/02/2017 à 12h43 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Impliqué sur quatre des cinq buts marqués dimanche face à Metz (5-0) en Ligue 1, l'ailier Memphis Depay a confirmé sa bonne adaptation au sein de l'Olympique Lyonnais. Le président Jean-Michel Aulas prédit déjà de grandes choses au Néerlandais... Memphis Depay a inscrit un doublé contre Metz. Attendu au tournant, Memphis Depay (23 ans) commence à envoyer des signaux encourageants ! Débarqué cet hiver dans le Rhône avec l'étiquette de recrue la plus chère depuis Yoann Gourcuff, l'ailier acheté 16 millions d'euros (plus des bonus pouvant atteindre 9 M€) a livré sa prestation la plus aboutie dimanche face à Metz (5-0) à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Impliqué sur quatre des cinq buts de l'Olympique Lyonnais, le transfuge de Manchester United a inscrit un doublé, provoqué le contre son camp d'Ivan Balliu et servi Alexandre Lacazette pour le 4e but. Intéressant dans la percussion mais aussi dans sa relation technique avec ses coéquipiers qui se développe peu à peu, le Hollandais a confirmé sa montée en puissance après sa prestation encourageante face à Dijon (4-2) lors de la journée précédente. J.-M. Aulas - «il ne va pas tarder à faire lever tout le stade» «Je progresse. C'est la deuxième fois que je joue 90 minutes. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau», a affirmé après la rencontre celui qui était placardisé à Manchester United (134 minutes jouées sur la première partie de saison) et qui doit donc encore retrouver la forme. Malgré un déchet à la finition qui lui a fait manquer le triplé, pas de doute, pour son président Jean-Michel Aulas, l'ancien joueur du PSV Eindhoven va offrir un beau retour sur investissement. «C'est une bonne surprise, on avait tablé sur trois mois, il nous l'avait dit d'ailleurs car il avait très peu joué. Il a déjà marqué des buts fondamentaux et va en marquer», a prédit le boss lyonnais en zone mixte. «Sa personnalité aussi est une énorme surprise car tout le monde me dit que c'est vraiment un chic type et un garçon qui tire vers le haut tout le club. Il faut voir sur la durée, mais les choses se présentent bien. (…) Je ne veux pas personnifier mais ce que fait Memphis est incroyable ! Il ne va pas tarder à faire lever tout le stade d'ici peu.» Depay doit se montrer en L1 Si l'absence du Batave risque de se révéler préjudiciable en Ligue Europa (déjà aligné avec MU dans la compétition, il n'est pas éligible avec l'OL), celui-ci pourrait en revanche s'avérer précieux dans le sprint final en Ligue 1 puisqu'Aulas espère toujours que les Gones, 4es du championnat, pourront rattraper l'OGC Nice, 3e avec 13 points d'avance et un match en plus. Pour ce faire, Depay va devoir continuer à prouver qu'en plus de représenter une poule aux oeufs d'or, il a ramené 1 500 fans à lui seul mercredi pour une séance d'autographes, le Néerlandais fait aussi office de bon coup sur le terrain ! D'après vous, Memphis Depay va-t-il répondre aux attentes à l'OL ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





