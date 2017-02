PSG : le grand gagnant du Clasico, c'est Unai Emery !

Contesté en début de saison après ses premiers pas délicats, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a fait taire ses détracteurs récemment avec notamment la victoire face au FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions. La démonstration de son équipe contre l'Olympique de Marseille (5-1) dimanche en Ligue 1 conforte encore un peu plus l'Espagnol.

Unai Emery a imposé son style au PSG.

Le vent a décidément tourné pour Unai Emery. Lors de la première partie de saison, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'avait pas été épargné par les critiques en raison des résultats moyens de son équipe, derrière Nice et Monaco en Ligue 1 puis 2e de son groupe en Ligue des Champions derrière Arsenal.

Mais en l'espace de quelques semaines, la situation a évolué pour l'Espagnol au sein du club de la capitale. Sans l'ombre d'un doute, la formation francilienne a passé un cap sous son commandement avec la victoire symbolique contre le FC Barcelone (4-0) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions puis la démonstration dimanche face à l'Olympique de Marseille (5-1) en Ligue 1.

Emery a imposé son style avec brio

Si ces deux victoires du PSG vont faire taire les détracteurs d'Emery pendant un long moment, elles portent surtout sa patte. Pressing intense et omniprésent, projection rapide vers l'avant, agressivité et domination dans les duels, c'est simple, les joueurs parisiens ont appliqué tous les préceptes de jeu prônés par le technicien ibérique depuis le début de sa carrière.

«La touche Emery ? Allez plus personne n'en doute désormais. En ayant changé de coach, en ayant congédié Ibrahimovic, ce PSG est plus grand, plus fort», s'est d'ailleurs enthousiasmé le consultant de la radio RMC Daniel Riolo. En plus, Emery réalise les bons choix, à l'image de sa décision de titulariser contre les Phocéens Lucas puis à la surprise générale Javier Pastore, excellent pendant 55 minutes et passeur décisif sur le but d'Edinson Cavani.

Al-Khelaïfi félicite l'Espagnol

Lors des débuts mitigés à Paris de l'ancien coach du FC Séville, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi avait toujours soutenu son entraîneur. Et après les récents résultats du PSG, le dirigeant qatari peut logiquement savourer. «On savait avec qui on avait signé, c'est un grand entraîneur, il travaille beaucoup», a apprécié Al-Khelaïfi dimanche. Si le plus dur commence pour Emery, avec notamment une fin de saison haletante sur les 4 tableaux, l'Espagnol a prouvé sa valeur.

Que pensez-vous du style Unai Emery au Paris Saint-Germain ? Peut-il conduire le club vers un sacre sur la scène européenne ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.