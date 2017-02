Lyon est toujours en feu ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 5-0 Metz)

A l'occasion de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a écrasé le FC Metz (5-0) au Parc OL ce dimanche. Le club rhodanien conforte sa quatrième place et confirme son excellente forme du moment.

Memphis Depay a réalisé une excellente prestation.

Avec 15 buts inscrits sur ses trois derniers matchs avant cette rencontre, l'attaque de l'Olympique Lyonnais était en feu ! De son côté, le FC Metz devait composer sans plusieurs titulaires comme Diabaté, Assou-Ekotto ou Cohade. On pouvait donc s'inquiéter pour les Grenats…

Confirmation tout au long de cette partie totalement dominée par les hommes de Bruno Genesio, que se sont largement imposés (5-0) à domicile. Pourtant, cela aurait pu être plus difficile.

Car les Grenats auraient pu, ou dû, ouvrir le score dès la 1ère minute. Sur un centre de Vion, Mandjeck ratait l'immanquable ! Un petit miracle pour Lyon. Mais très vite, les Gones prenaient totalement le contrôle de la partie. Etouffé, Metz subissait les vagues lyonnaises. Cela commençait avec une frappe de Fekir, bien arrêtée par Didillon, avant la tentative enroulée de Depay à côté.

Depay omniprésent

Nouvelle occasion avant la pause pour le Néerlandais, un peu trop court sur le centre de Cornet alors que le but était vide ! Mais à force, les visiteurs finissaient par craquer à la suite d'une belle combinaison qui permettait à Depay de marquer (1-0, 43e). Le plus dur était fait pour l'OL qui déroulait en deuxième période face à des Messins dépassés !

Lacazette participe à la fête

Alors au retour des vestiaires, Depay, l'homme du match, doublait la mise (2-0, 53e). Et ce n'était qu'un début pour les coéquipiers d'Erding, qui manquait la réduction du score. Lancé en profondeur, Depay, encore lui, poussait Balliu à la faute et au but contre son camp (3-0, 74e). Et de 4 lorsque Lacazette décidait de s'amuser avec Signorino avant d'inscrire son 22e but en L1 (4-0, 78e). Enfin, Valbuena terminait ce festival avec un joli lob (5-0, 90+2e). Encore une démonstration pour Lyon qui conforte sa 4e place en championnat.

La note du match : 6,5/10

Bon, on ne pouvait pas compter sur les Messins pour assurer le spectacle. Mais on a quand même assisté à un match agréable grâce au jeu de l'OL et à son efficacité. Un match qui a dû ravir les supporters lyonnais.

Les buts :

- Superbe combinaison lyonnaise ! Servi par Jallet, Lacazette laisse passer pour Tolisso qui lui remet en profondeur. L'attaquant reprend de volée et voit sa frappe heurter le poteau et le gardien Didillon, pour finalement atterrir dans les pieds de Depay. Seul face au but vide, le Néerlandais n'a plus qu'à pousser (1-0, 43e).

- Après un duel perdu face à Doukouré, Depay ne lâche rien et récupère le ballon dans les pieds du milieu messin. Plein de spontanéité, l'ancien joueur de Manchester United décoche une frappe croisée. Pas très inspiré, Didillon ne parvient pas à empêcher le but du Néerlandais (2-0, 53e).

- Sur un long ballon en profondeur de Tousart, Depay préfère régaler Lacazette plutôt que d'aller chercher le triplé. Mais sa passe est déviée par le malheureux Balliu qui marque contre son camp (3-0, 74e).

- Servi par Depay dans la surface, Lacazette s'amuse avec Signorino avant d'expédier une frappe du gauche dans la lucarne (4-0, 78e) !

- Après une mauvaise relance de la défense messine, Valbuena en profite pour glisser un joli lob sur Didillon qui était avancé (5-0, 90+2e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Memphis Depay (8/10)

Arrivé cet hiver, le Néerlandais tient enfin son match référence à Lyon ! Percutant, il devient de plus en plus complice avec ses coéquipiers, surtout avec Lacazette. Une belle prestation récompensée par un doublé et un csc provoqué, alors qu'il aurait pu marquer un ou deux buts de plus dans cette partie.

LYON :

METZ :

