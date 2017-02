OM-PSG : des Marseillais gonflés à bloc face à des Parisiens prêts pour le combat, présentation et compos probables

C'est le choc de cette 27e journée de Ligue 1 : l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche (21h). Remontés comme des pendules avant ce Clasico, les Marseillais n'ont qu'une envie : s'offrir des Parisiens qui sauront répondre au défi physique, assure Unai Emery.

A l'aller, Parisiens et Marseillais n'avaient pas su se départager (0-0).

Les supporters marseillais n'attendent que ça : voir leur équipe triompher dans le Clasico ce dimanche soir (21h). Dans un Vélodrome en ébullition, qui verra son record d'affluence (65.148 spectateurs) être battu, les hommes de Rudi Garcia tenteront de l'emporter face à un Paris Saint-Germain qui doit s'imposer pour ne pas se faire distancer par Monaco en tête du classement.

«Il y a une passion que l'on ne retrouve nulle part ailleurs»

Et avant le choc, le président Eyraud n'a pas manqué de rappeler à ses troupes que l'OM était fait pour briller lors de ce genre d'événements. «L'histoire n'est pas la même. L'OM a vu le jour en 1899, la tradition est très ancienne. (...) Un jeu offensif, spectaculaire, celle d'une prise de risque : c'est l'OM, ça. C'est l'identité marseillaise : la rébellion, l'insoumission, le goût du combat. Ce qui est probablement plus fort à l'OM qu'ailleurs et est lié à l'ADN de la ville. (...) Il y a une passion que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Certainement pas à Paris, même si j'ai énormément de respect pour le PSG et pour le PSG version qatarie» , confie ainsi Jacques-Henri Eyraud à La Provence.

Ce discours aurait évidemment plus de poids s'il venait d'un historique de l'OM, pas d'un nouveau président qui était très éloigné du foot il n'y a pas si longtemps encore. Mais il a au moins le mérite de pousser les hommes de Rudi Garcia à vouloir se sublimer face au rival historique.

«Mes joueurs sont prêts»

Mais l'exploit ne sera pas simple pour les Olympiens. Car en face d'eux se présenteront des Parisiens qui, même si ce n'est pas dans leur ADN à en croire Eyraud, savent aussi très bien aborder ces grands rendez-vous. Et Unai Emery l'assure : ses joueurs sauront répondre au défi physique imposé par les Marseillais.

«Mes joueurs ont l'habitude de disputer des matchs comme celui-ci. Ce ne sera pas simple, mais mes joueurs sont prêts» , note l'entraîneur parisien. Dans la chaude, très chaude ambiance attendue au Vélodrome, on peut s'attendre à un gros match de la part des deux équipes. Et si le jeu reste au centre des préoccupations, le spectacle pourrait être passionnant.

Les équipes probables :

Marseille : Pelé – Sakai, Sertic, Rolando, Evra – Lopez, Vainqueur, Sanson – Thauvin, Njie, Payet.

Paris SG : Trapp – Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa – Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

Quel est votre pronostic pour cet OM-PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.