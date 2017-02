Les 8 infos à savoir sur la journée : le cauchemar lillois, Lorient et Bastia y vont tout droit, avalanche de buts à Munich... Pierre-Damien Lacourte - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 25/02/2017 à 22h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Lille a vécu un cauchemar face à Bordeaux, Lorient et Bastia au bord du précipice, le Bayern joue avec sa victime préférée, Chelsea fait un pas de plus vers le titre, le FC Séville s'amuse avec le Real et le Barça... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe. Enyeama a vécu une soirée très compliquée contre Bordeaux. Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Nantes 3-1 Dijon, Nice 2-1 Montpellier (vendredi), Guingamp 1-2 Monaco, Lille 2-3 Bordeaux, Nancy 0-0 Toulouse, Rennes 1-0 Lorient, Angers 3-0 Bastia. Les principaux résultats à l'étranger : Chelsea 3-1 Swansea (Premier League), Betis Séville 1-2 FC Séville (Liga), Naples 0-2 Atalanta Bergame, Juventus Turin 2-0 Empoli (Serie A), Bayern Munich 8-0 Hambourg, Fribourg 0-3 Borussia Dortmund, RB Leipzig 3-1 Cologne (Bundesliga) 1. Le cauchemar lillois. Pour sa première au stade Pierre-Mauroy, Franck Passi a vécu une bien mauvaise soirée. Alors qu'elle menait 2-1 à un quart d'heure de la fin, son équipe a sombré, encaissant deux buts, splendides, d'Ounas. Battus 3-2 donc, les Lillois ont même fini la rencontre à neuf, Palmieri et Mavuba perdant leurs nerfs. Si Bordeaux est en train de devenir un sérieux client dans la course à l'Europe, le LOSC reste plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien. En s'imposant 3-2 à Lille, les Bordelais ont fait le spectacle dans le Nord 2. Lorient et Bastia au bord du gouffre. Les choses se compliquent sérieusement pour Lorient et Bastia. Battus 1-0 par Rennes, les Merlus, derniers, comptent désormais 6 points de retard sur le 17e et premier non-relégable. Les hommes de Bernard Casoni ont pourtant eu les occasions pour ramener au moins un point de leur court déplacement. Les choses ne s'arrangent pas non plus pour Bastia, 19e et un point seulement devant Lorient. Les Corses ont été corrigés 3-0 à Angers. Même remplacé, Cahuzac a encore trouvé le moyen d'être exclu, même si l'arbitre, M. Abed, ne s'est pas montré à son avantage sur ce coup. La Ligue 2 se dessine un peu plus encore à l'horizon pour les Bastiais et les Lorientais. Sio et les Rennais ont fait très mal aux Lorientais 3. Monaco, c'est costaud. Quatre jours après sa cruelle défaite contre Manchester City (3-5), Monaco s'est déjà remis la tête à l'endroit en s'imposant 2-1 à Guingamp grâce à des buts de Glik et Fabinho, sur penalty. Une victoire très précieuse des Monégasques qui leur permet de reléguer provisoirement le PSG à 6 points. Pour lire l'analyse complète de la rencontre, cliquez ici. Dans la course au titre, les Monégasques ont ramené une précieuse victoire de Guingamp 4. Avalanche de buts à Munich. Pour le compte de la 22e journée de Bundesliga, le Bayern Munich recevait Hambourg ce samedi. Les Bavarois n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant 8-0 grâce notamment à un triplé de Lewandowski avant l'heure de jeu et un doublé de Coman durant la dernière demi-heure. Le HSV est un adversaire qui réussit vraiment bien au Bayern à domicile. Regardez plutôt les résultats des 7 derniers Bayern-Hambourg en championnat : 5. Joli samedi aussi pour Leipzig et Dortmund. Face à Cologne, le dauphin du Bayern au classement, le RB Leipzig, a assuré lui aussi en l'emportant 3-1. Le Borussia Dortmund, en déplacement à Fribourg, s'est offert également un joli succès (3-0), Aubameyang signant notamment un doublé. Aubameyang a signé un doublé avec Dortmund contre Fribourg 6. Chelsea s'envole. Chelsea recevait Swansea ce samedi à l'occasion de la 26e journée de Premier League. Les Blues, victorieux 3-1 grâce à des buts de Fabregas, Pedro et Diego Costa, comptent désormais provisoirement 11 points d'avance sur Manchester City et 13 sur Tottenham. Le titre se rapproche un peu plus encore pour les hommes d'Antonio Conte. Fabregas a ouvert le score pour Chelsea contre Swansea 7. Le FC Séville à la bagarre pour le titre. Le FC Séville disputait le derby face au Betis Séville ce samedi en Espagne. Bien que menés 1-0, les hommes de Jorge Sampaoli ont su l'emporter 2-1 grâce à des buts de Mercado et Iborra en seconde période. Avec ce succès, le FC Séville passe provisoirement devant le FC Barcelone au classement et revient à hauteur du Real Madrid, qui compte toutefois deux matchs de moins. Les coéquipiers de Nasri sont bel et bien à la bagarre pour le titre cette saison. Mercado a égalisé pour le FC Séville dans le derby contre le Betis 8. La Juve dans un fauteuil. Pour le compte de la 26e journée de Serie A, la Juventus Turin recevait Empoli ce samedi. Les Bianconeri l'ont emporté 2-0 grâce à des buts de Mandzukic et Alex Sandro en deuxième période. Un peu plus tôt dans la journée, Naples s'est fait surprendre à domicile par l'Atalanta Bergame (0-2). Au classement, la Vieille Dame compte désormais provisoirement 10 points d'avance sur la Roma. Mandzukic et la Juve ont assuré face à Empoli + Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1 en cliquant ici. Qu'avez-vous pensé de ces résultats en Ligue 1 et à l'étranger ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





