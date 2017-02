Miraculés, les Aiglons peuvent remercier le revenant Le Bihan ! - Débrief et NOTES des joueurs (Nice 2-1 Montpellier)

Longtemps méconnaissable dans le jeu, l'OGC Nice s'en est très bien tiré en renversant Montpellier 2-1 vendredi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 afin de revenir provisoirement à hauteur du leader, l'AS Monaco. De retour sur les terrains après 17 mois d'absence, Le Bihan a sauvé les Aiglons en signant un doublé !

Le Bihan a signé un retour fracassant !

Malgré une première période compliquée, l'OGC Nice a réalisé une superbe opération en renversant Montpellier (2-1) ce vendredi à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Faux-départ pour le Gym

En difficulté en début de partie, les Aiglons concédaient l'ouverture du score sur un but gag inscrit au second poteau par Mounié au terme d'un coup de billard dans la surface (0-1, 9e). Quelques instants plus tard, Skhiri avait la balle de break mais il envoyait sa tête au-dessus. Gêné par la densité adverse au milieu de terrain, le Gym ne parvenait pas à déployer son jeu habituel.

Nice brouillon mais dangereux

Très brouillons, les hommes de Lucien Favre se procuraient tout de même des opportunités. Mais Donis manquait le cadre dans la surface, puis Pionnier se couchait bien sur un tir de Cyprien avant que Belhanda, seul face au gardien héraultais, ne croise trop sa frappe. Régulièrement en position dangereuse à l'approche du but niçois, les Montpelliérains ne parvenaient pas à se mettre à l'abri et devaient faire face au réveil des locaux, plus agressifs au retour des vestiaires.

Le Bihan a tout changé

Les Azuréens mettaient la pression, la frappe soudaine de Cyprien frôlait le cadre avant que celle d'Eysseric ne termine dans le petit filet. Mais l'ancien Monégasque s'arrachait et transmettait le ballon à Le Bihan. Tout juste entré en jeu, l'ancien Havrais égalisait d'une frappe au sol pour son grand retour sur les terrains après 17 mois de convalescence (1-1, 68e) !

Les Aiglons poussaient et la belle histoire n'en restait pas là puisque l'attaquant signait un doublé en ajustant Pionnier de près pour faire virer le Gym en tête (2-1, 86e). En face, Boudebouz trouvait ensuite le poteau sur coup-franc ! Sauvé par sa bonne étoile et son miraculé, Nice s'en tire bien puisque le Gym double le PSG et recolle provisoirement au leader, Monaco !

La note du match : 7/10

Peu de temps mort et un scénario à rebondissements et indécis jusqu'au bout : les spectateurs de l'Allianz Riviera auront assisté à un match plaisant avec du suspense et des occasions. On pourra cependant regretter le déchet technique surtout niçois en première période. D'abord refroidis par la prestation de leurs favoris, les fans niçois ont donné de la voix en fin de match.

Les buts :

- Souquet dégage un coup-franc de Montpellier dans la surface, mais le ballon rebondit sur Cyprien et file au second poteau où Mounié, tout seul, fusille Cardinale à bout portant du pied droit (0-1, 9e).

- Eysseric s'arrache pour récupérer un ballon dans le camp adverse. Il transmet à Le Bihan. Plein axe, l'attaquant se retourne et égalise d'une frappe à ras de terre du droit hors de portée de Pionnier (1-1, 68e).

- Servi par Souquet dans la surface, Le Bihan devance Congré et bat Pionnier d'un tir croisé du droit qui lui passe au-dessus (2-1, 86e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Mickaël Le Bihan (9/10)

Entré en jeu à la 59e minute à la place de Donis, l'ancien Havrais a largement mérité le titre d'homme du match. Pour son premier tir après 17 mois de convalescence loin des terrains, l'attaquant a d'abord égalisé avant de signer un doublé qui replace provisoirement son club à hauteur du leader. Difficile de faire mieux ! Son entrée a également permis aux Aiglons de disposer d'un point d'appui dans le jeu.

NICE :

Yoan Cardinale (5) : un but sur lequel il est battu à bout portant puis un poteau qui le sauve dans les derniers instants. Le portier azuréen n'aura pas eu beaucoup de boulot ce soir en raison de la maladresse des attaquants adverses.

Arnaud Souquet (6,5) : déchaîné en ce moment, le latéral droit du Gym a pourtant mis du temps avant d'entrer dans son match. Il signe même le dégagement qui aboutit malencontreusement à l'ouverture du score de Montpellier. Mais il retrouve son volume de jeu habituel en seconde période, combine bien et signe une merveille de passe décisive pour le but de la victoire.

Paul Baysse (6,5) : match très énergique du capitaine niçois, qui s'est beaucoup battu et a signé plusieurs interventions décisives devant les attaquants adverses.

Dante (6) : il perd un duel qui coûte cher sur l'ouverture du score, mais le Brésilien est monté en puissance ensuite, affichant sa solidité habituelle pour dégager beaucoup d'assurance en seconde période.

Dalbert Henrique (6) : quasiment absent des débats durant la première demi-heure et embêté par Mukiele, le latéral gauche s'est réveillé ensuite, apportant le danger par ses nombreux centres dont un oblige Congré à intervenir en catastrophe.

Wylan Cyprien (5,5) : muselé en début de partie, il n'a pas toujours fait les bons choix et a perdu beaucoup de ballons. Mieux, après la pause, il aura eu le mérite d'incarner l'audace en tentant plusieurs tirs dangereux.

Mounir Obbadi (7,5) : grosse prestation de l'international marocain avec un abatage conséquent à la récupération. L'ancien Lillois a remporté la plupart de ses duels dans l'entrejeu et soulagé ses partenaires avec plusieurs retours décisifs. Dommage qu'il ait parfois manqué de précision dans l'orientation du jeu. Remplacé à la 86e par Vincent Koziello (non noté).

Jean Michaël Seri (6) : lui aussi a été bien contenu en début de match, mais il est tout de même parvenu à retrouver un certain rayonnement, signant notamment une belle ouverture pour Donis en début de partie puis en participant bien aux mouvements de son équipe ensuite.

Valentin Eysseric (6,5) : bien qu'intermittent, l'ancien Monégasque a livré une prestation intéressante avec beaucoup de hargne sur chaque ballon joué. Il ne lâche rien et signe la récupération décisive sur le but de l'égalisation. Remplacé à la 87e par Bassem Srarfi (non noté).

Anastasios Donis (3,5) : titulaire en raison des absences de Pléa et Balotelli, le Grec a montré qu'il n'a pas encore les épaules pour les remplacer. Très effacé, il a rarement été trouvé et croque une belle occasion en début de partie. Il se bat bien pour récupérer un bon ballon, mais c'est trop peu. Remplacé à la 59e par Mickaël Le Bihan (9), dont vous pouvez lire le commentaire ci-dessus.

Younès Belhanda (5) : décisif à l'aller face à son ancien club, le Marocain a moins brillé ce soir. Peu inspiré en première période, il gâche une énorme occasion. Mieux ensuite, il a fait jouer ses partenaires pour déstabiliser le bloc adverse.

MONTPELLIER :

Laurent Pionnier (4,5) : auteur de deux arrêts face à Cyprien, dont un premier qui est déterminant, le portier montpelliérain n'est pas directement coupable sur les deux buts encaissés.

N. Mukiele (6) : très remuant, le latéral droit a multiplié les montées et posé beaucoup de soucis à la défense niçoise en début de match. Moins en vue ensuite.

Hilton (7) : malgré la défaite, le vétéran brésilien a livré un match de patron, jaillissant à plusieurs reprises dans les pieds des attaquants niçois pour écarter le danger. Impérial également dans les duels, sa prestation n'est pas récompensée par le résultat.

Daniel Congré (4,5) : parfois fébrile, l'ancien Toulousain laisse Le Bihan filer sur le dernier but. Il avait pourtant réalisé une seconde période intéressante avec notamment un sauvetage dans la surface sur un centre de Dalbert.

Jérôme Roussillon (5) : moins en vue que son pendant droit, le latéral gauche a signé une prestation correcte même s'il a plus subi en seconde période avec les assauts azuréens. Remplacé à la 77e par Mathieu Deplagne (non noté).

Ellyes Skhiri (5) : du bon et du moins bon pour le milieu de terrain héraultais qui a affiché un volume de jeu intéressant, surtout avant la pause, mais qui a aussi perdu un ballon dangereux et gâché une belle occasion de la tête.

Yacouba Sylla (3,5) : le plus décevant des milieux du MHSC ce soir. La passe ratée du Malien a failli coûter cher en première période et on l'a moins vu à la récupération. Remplacé à la 87e par Keagan Dolly (non noté).

Stéphane Sessègnon (5,5) : partie intéressante du Béninois, qui n'a pas ménagé les tâches défensives, tout en apportant du liant au jeu des visiteurs.

Ryad Boudebouz (6,5) : petit pont, sombrero… le virtuose héraultais en a encore mis plein les yeux, plutôt à bon escient, tout en faisant transiter pas moins de 86 ballons. Son coup-franc amène l'ouverture du score et il trouve le poteau dans les derniers instants !

Paul Lasne (6) : encore une partie intéressante de l'ancien Ajaccien, surtout en première période où son volume de jeu aura été impressionnant. Il a stoppé plusieurs offensives tout en se retrouvant en action sur la plupart des contres. Moins en vue après la pause.

Steve Mounié (6,5) : très mobile, le Béninois a posé de gros soucis à la défense niçoise en contre. Opportuniste, il n'a pas manqué l'occasion d'ouvrir le score. Remplacé à la 69e par Isaac Mbenza (non noté).

