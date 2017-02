PSG : la concurrence avec Areola, le choc face à l'OM... Trapp se livre

De nouveau gardien titulaire au Paris Saint-Germain, Kevin Trapp a définitivement fait le trou sur Alphonse Areola. Impressionnant ces dernières semaines, l'Allemand a évoqué la concurrence avec le Français mais également l'énorme choc à avenir face à l'Olympique de Marseille, ce dimanche en Ligue 1.

Trapp, valeur sûre du PSG.

Doublé par Alphonse Areola (23 ans) en début de saison, Kevin Trapp (26 ans) est redevenu le gardien numéro 1 au Paris Saint-Germain suite aux performances calamiteuses du Français. Une opportunité qu'a parfaitement saisie l'Allemand, invincible depuis sept matchs en Ligue 1. Malgré des semaines difficiles, le natif de Merzig n'a jamais lâché prise et a évoqué la concurrence avec son homologue francilien.

Un mental d'acier

«Dès le début c'était très clair. Le coach était très ouvert avec nous, il a dit qu'il n'avait pas de numéro un ou deux, à nous de faire les efforts pour lui prouver que nous voulions jouer. Le plus important c'est l'équipe, peu importe qui joue, il faut tout simplement tirer l'équipe vers le haut et tout faire pour gagner ensemble» , a insisté Trapp sur le site officiel du club.

Alors que la Juventus Turin et le Borussia Dortmund se sont renseignés à son sujet, le principal intéressé n'a jamais voulu quitter la capitale. Bien au contraire. «Nous, en tant que joueurs, on veut jouer au maximum bien sûr, et je pense que la compétition nous booste un peu plus. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y a forcément de la concurrence, et il faut se donner à fond tous les jours, tout simplement.»

Trapp attend l'OM

A deux jours du choc face à l'Olympique de Marseille, le Germanique entend bien poursuivre sur sa lancée. Impatient de retrouver le rival phocéen, Trapp a évoqué cette rencontre si spéciale. «C'est un match très particulier. Je le sais, je suis devenu Parisien et je sais ce que ça représente. On joue à l'extérieur, ce ne sera pas simple, c'est le Clasico, ce n'est jamais un match comme un autre» , a rappelé le dernier rempart parisien.

«Ce n'est pas juste un match à gagner, on sait que c'est important pour les supporters, et ils seraient heureux de nous voir gagner» , a poursuivi le portier. Si Paris veut enchaîner avec un cinquième titre consécutif, une victoire au Vélodrome semble impérative. Pour cela, le champion de France aura besoin d'un grand Trapp, toujours plus impressionnant au fil des semaines.

