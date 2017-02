Tirage Ligue Europa : Mourinho veut Lyon en 8es, Genesio n'est pas contre...

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa aura lieu ce vendredi à 13h. Quels sont les adversaires possibles pour l'Olympique Lyonnais, seul représentant français ? Manchester United et José Mourinho se verraient bien affronter les Gones. Bruno Genesio lui a répondu.

Lyon connaitra ce vendredi son futur adversaire en C3

On connaît désormais tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après les résultats de jeudi soir. Opposé à l'AZ Alkmaar, l'Olympique Lyonnais n'a eu aucun mal à disposer des Néerlandais (4-1, 7-1) et connaîtra son prochain adversaire ce vendredi après le tirage au sort qui débutera à partir de 13 heures. Manchester United se verrait bien affronter l'OL.

Genesio répond à Mourinho

«Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, si on peut éviter des équipes comme Krasnodar par exemple, ce serait bien. Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures» , a lâché José Mourinho. Des propos qui rappellent ceux lancés par le Special One avant d'affronter le Paris Saint-Germain la saison passée en Ligue des Champions. Avec une qualification parisienne (2-1, 2-1) dans la foulée.

Mais qu'en pense l'OL ? «J'aimerais bien Manchester pour ne pas aller trop loin comme l'a dit José, a lancé Bruno Genesio avec le sourire. Il a raison concernant cet aspect. Quand on se déplace loin, on rentre à 5 heures ou 6 heures du matin et après c'est difficile le dimanche.» Si le coach des Gones s'est prêté au jeu de la provocation pour répondre à Mourinho, les propos de ce dernier motiveront peut-être ses joueurs en cas d'opposition.

Aulas veut gagner la Ligue Europa

Jean-Michel Aulas préférerait un adversaire d'un calibre un peu moins relevé pour poursuivre l'aventure européenne. Le président de l'OL n'a pas oublié les éliminations face à Tottenham (1-2, 1-1) et la Juventus Turin (0-1, 1-2). Surtout qu'il ambitionne de remporter la C3. «Cette année, la Ligue Europa peut être un objectif réaliste. On en a tellement besoin que parfois, l'ambition et la foi renversent des montagnes» , a indiqué JMA en zone mixte.

L'OL peut se prendre à rêver puisque la compétition reste très ouverte. Si Manchester United et l'AS Rome semblent les adversaires les plus redoutables, les Lyonnais ont réellement une carte à jouer. Derrière, Schalke 04, l'Ajax Amsterdam, Mönchengladbach, l'Olympiakos, Besiktas, Anderlecht et le Celta Vigo restent des adversaires coriaces et habitués aux joutes européennes, mais des obstacles franchissables pour Lyon. L'APOEL, Genk, La Gantoise, Copenhague, Krasnodar et Rostov semblent être les oppositions les moins relevées.

Les qualifiés en huitièmes de finale de la Ligue Europa :

Ajax Amsterdam, Anderlecht, APOEL Nicosie, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Celta Vigo, Genk, La Gantoise, Copenhague ,Krasnodar, LYON, Manchester United, Olympiakos, AS Rome, Rostov, Schalke 04.

