Arsenal : en pleine tempête, Wenger reçoit l'hommage appuyé de Nasri

Dézingué par de nombreux observateurs en raison des récents résultats décevants d'Arsenal, l'entraîneur du club londonien Arsène Wenger a reçu le soutien de son ancien joueur Samir Nasri. L'actuel milieu du FC Séville a rendu un bel hommage au technicien français.

Samir Nasri a défendu Arsène Wenger.

Même sous le feu des critiques, Arsène Wenger n'a pas que des détracteurs. Depuis la déroute d'Arsenal sur le terrain du Bayern Munich (1-5) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le technicien français a été désigné comme le principal responsable des problèmes des Gunners et n'a pas été épargné dans les médias britanniques.

Pourtant, le coach du club londonien peut encore compter sur quelques soutiens. Si les managers de Chelsea et de Manchester City, Antonio Conte et Pep Guardiola, l'ont défendu, l'homme de 67 ans a surtout reçu l'hommage appuyé de Samir Nasri.

Nasri prend la défense de Wenger

Car si certains joueurs d'Arsenal ont publiquement défendu Wenger, comme le défenseur central Laurent Koscielny mercredi (voir article ici), les soutiens «extérieurs» ont été plus rares. Dans des propos rapportés par Sky Sports, le joueur prêté par Manchester City au FC Séville a tenu à prendre la défense de son ex-coach.

«Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un comme ça, c'est impossible. Arsenal était un grand club, mais il en a fait un club plus grand encore. Ce n'est pas de sa faute, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont eux qui n'ont pas les résultats nécessaires», a estimé le milieu offensif passé par Arsenal de 2008 à 2011.

Un magnifique hommage pour l'Alsacien

Allant encore plus loin, l'ex-Marseillais a également rendu hommage à l'Alsacien pour son importance dans sa carrière. «C'est dur pour moi de le critiquer, je lui dois tellement. J'ai découvert la Premier League grâce à lui et j'ai eu une bonne carrière grâce à lui également. Il m'a fait confiance et m'a rendu meilleur et je pense que tous ceux qui ont joué sous ses ordres sont partis du club en étant devenus de meilleurs joueurs», a commenté Nasri.

Si bien évidemment Wenger a sa part de responsabilités dans les difficultés d'Arsenal ces dernières années, cette sortie de l'un de ses anciens joueurs vient aussi rappeler l'énorme apport du Tricolore au sein de cette équipe depuis 20 ans. Et dans les moments difficiles, il ne faut pas avoir la mémoire courte...

