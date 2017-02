OM : les dessous de son arrivée, sa saison et son avenir... Les confidences de Gomis

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille en prêt en provenance de Swansea, l'attaquant Bafétimbi Gomis réalise la meilleure saison de sa carrière. Heureux de ses performances, le joueur de 31 ans n'a pas encore tranché concernant son avenir.

Bafétimbi Gomis prend du plaisir à l'OM.

Le pari Bafétimbi Gomis est d'ores et déjà gagnant. Avant même la fin de la saison en cours, l'attaquant a réussi à s'imposer à l'Olympique de Marseille en inscrivant 16 buts en 24 matchs de Ligue 1. Prêté par Swansea après deux dernières années difficiles, le joueur de 31 ans a également relancé sa carrière au sein du club phocéen.

Une arrivée surprenante pour sa meilleure saison...

Et pourtant, malgré sa volonté de venir à l'OM, Gomis a connu une arrivée plutôt rocambolesque. Poussé par son conseiller Étienne Mendy à tenter l'aventure sur la Canebière, l'avant-centre a eu quelques surprises au moment de signer son contrat. «J'avais été pas mal sollicité. Étienne a tout fait pour que je rejoigne l'OM malgré des offres de dernière minute. Il a tout fait pour que je rentre dans les finances marseillaises. C'était difficile, il ne m'avait pas tout dit. Quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis aperçu de certaines choses (...) des différences entre mes revenus, des clauses, des détails dans le contrat, des bonus», a confié le Marseillais à La Provence.

«Étienne m'a dit de venir, qu'on était tombé d'accord. Ce n'était pas encore vraiment le cas. À mon arrivée dans les locaux, je le regarde et lui dis : 'Mais t'es fou !' Il m'a dit de signer. Et que j'allais marquer 20 buts minimum», a-t-il raconté. Un choix gagnant puisque Gomis réalise la meilleure saison de sa carrière. «A mi-parcours, j'ai réalisé la plus belle saison de ma carrière en L1. J'aurais eu des chiffres plus importants sans les deux petites blessures que j'ai connues. (...) Je me sens dans la forme de ma vie, de ma carrière même. Je ne me suis jamais senti aussi bien», a estimé l'ancien Lyonnais. De quoi envisager l'avenir sereinement ? Pas vraiment...

Un avenir encore flou...

Seulement prêté sans option d'achat par le club de Premier League, Gomis reste très flou concernant son futur. «J'ai signé pour un an, ce n'est pas moi qui aurai le dernier mot. Je suis bien à Marseille, j'ai la chance de participer au début de ce projet, mais je ne fais pas de plans. S'il y a discussions, mes représentants les mèneront à la fin de la saison. Je suis là pour atteindre mes objectifs personnel et collectif, c'est-à-dire faire en sorte que l'OM soit européen», a insisté l'international tricolore.

«Je ne me pollue pas la tête avec cette question-là. On aura tout l'été pour en parler», a-t-il précisé. Si La Panthère effectue une bonne saison, peut-il s'installer durablement dans le projet de Frank McCourt ? Malgré son rendement, Gomis n'est plus tout jeune et il se murmure que l'OM recherche une vraie star à son poste pour incarner le renouveau phocéen pendant plusieurs années...

