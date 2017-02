Ligue Europa : Lyon doit finir le travail face à Alkmaar... Présentation et compos probables

Après un large succès au match aller (4-1), l'Olympique Lyonnais reçoit l'AZ Alkmaar ce jeudi (21h05) au Parc OL lors de la manche retour des 16es de finale de la Ligue Europa. Grand favori pour la qualification, le club tricolore va devoir terminer le travail malgré le turnover de Bruno Génésio.

L'OL dispose d'une large avance après le match aller (4-1).

Une simple formalité pour l'Olympique Lyonnais ? Grâce à son excellent résultat obtenu à l'extérieur au match aller (4-1), la formation présidée par Jean-Michel Aulas se retrouve dans une position très favorable au moment d'aborder la manche retour des 16es de finale de la Ligue Europa au Parc OL ce jeudi (21h05) face à l'AZ Alkmaar.

Génésio se veut confiant, mais prévient ses troupes

Après le large succès sur le terrain de la formation néerlandais, il paraît difficile d'imaginer voir le parcours européen de Lyon se terminer aujourd'hui. Et si Bruno Génésio a affiché une certaine confiance mercredi devant les médias, l'entraîneur lyonnais a tout de même envoyé un message à ses joueurs.

«Dans le football, tout est toujours possible. On a fait un grand pas au match aller, mais il faut se préparer de la manière la plus sérieuse possible pour terminer le travail. La première chose, c'est d'être bien professionnel. La seconde, c'est de continuer sur la série de deux victoires consécutives pour gagner de la confiance», a précisé le technicien rhodanien. Pour maintenir son groupe sous pression, Génésio va aussi faire tourner.

Un turnover attendu

Ainsi, pour cette rencontre, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette seront attendus sur le banc. L'occasion de donner du temps de jeu à certains éléments de l'effectif comme Jordan Ferri ou encore Rachid Ghezzal. «Oui il y aura des changements. Il y a des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu ces derniers temps et qui en auront», a assuré Génésio.

«Ça permettra sûrement à ces joueurs de se montrer et de montrer de quoi ils sont capables», a-t-il avancé. Des intérêts individuels qui devront se mettre au service du collectif pour permettre à l'OL de valider sereinement son billet pour la suite de la compétition.

La composition probable des deux équipes :

Lyon : Lopes (c) - Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel - Ferri, Tousart, Darder - Ghezzal, Fekir, Cornet.

Alkmaar : Krul - Johansson, Vlaar, van Eijden, Haps - Rienstra (c), Jahanbakhsh, Wuytens - Bel-Hassani, Weghorst, Tankovic.

