La Juve a déjà sa qualification en poche, ou presque - Débrief et NOTES des joueurs (Porto 0-2 Juve)

Avant même le match retour à Turin, la Juventus a pratiquement déjà les deux pieds en quart de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 à Porto ce mercredi. Les Dragons, très vite réduits à dix, ont fini par craquer face à des Bianconeri qui les ont puni en fin de rencontre.

A peine entré en jeu, Pjaca a ouvert le score pour la Juve.

La Juventus Turin a réalisé le coup parfait en s'imposant 2-0 sur le terrain du FC Porto ce mercredi. Ce 8e de finale aller de Ligue des Champions pouvait difficilement plus mal débuter pour les Dragons.

Averti coup sur coup à deux reprises, Alex Telles laissait les Portugais à dix avant même la demi-heure de jeu. Le sort de ce match, et même de cette double confrontation, était déjà en partie scellé. Dominatrice, la Vieille Dame n'en demandait pas tant. Casillas devait briller face à Higuain pour sauver les siens. Juste avant le repos, l'Espagnol était cette fois battu mais était sauvé par son poteau sur une frappe terrible des 20 mètres de Dybala.

Coaching remarquable d'Allegri

Malgré une possession de balle de près de 70%, les Bianconeri éprouvaient de grosses difficultés à s'approcher de la cage de Casillas en deuxième période. Jusqu'à l'entrée en jeu de Pjaca, qui crucifiait Casillas d'une frappe dans la surface cinq minutes plus tard (0-1, 72e). Puis c'est Dani Alves, à peine entré lui aussi, qui mettait déjà la Juve à l'abri (0-2, 74e). Un coaching remarquable d'Allegri.

Avant même le match retour dans trois semaines en Italie, la Vieille Dame est pratiquement déjà qualifiée pour les quarts de finale de la C1. Seul un séisme pourrait l'en empêcher après ce résultat ramené de Porto.

La note du match : 5,5/10

L'exclusion rapide de Telles n'a pas contribué au spectacle, Porto essayant alors d'être solide et la Juve jouant encore un peu plus à sa main. On aurait aimé voir les Turinois mettre un peu plus de folie dans ce match, mais non.

Les buts

- Sur le côté droit de la surface, Layun manque son intervention et sert malencontreusement Pjaca qui ajuste parfaitement Casillas d'une bonne frappe du droit (0-1, 72e).

- Sur un centre venu de la gauche, Dani Alves, au second poteau, enchaîne contrôle de la poitrine et frappe du gauche sur laquelle Casillas ne peut rien (0-2, 74e).

