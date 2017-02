Lyon : le mea culpa d'Aulas après sa violente réponse à Dijon et Balmont

Irrité par les critiques des Dijonnais concernant l'arbitrage après la victoire de Lyon (4-2) dimanche, Jean-Michel Aulas s'était distingué en se moquant du DFCO et de la taille de Florent Balmont. Le président de l'OL a fait son mea culpa ce mercredi.

Jean-Michel Aulas a encore fait parler de lui

«Florent est remonté contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille.» Ces propos de Jean-Michel Aulas après la victoire de Lyon face à Dijon (4-2), dimanche en championnat, ont fait couler beaucoup d'encre. Agacé par les plaintes des Dijonnais, et notamment de Florent Balmont, sur l'arbitrage après la rencontre, le président de l'OL s'était lâché. Sans doute un peu trop.

Aulas regrette ses propos sur Balmont

A l'occasion d'une conférence téléphonique ce mercredi, Aulas en a profité pour revenir sur cet épisode. Et le patron des Gones regrette ses propos. «Je voulais dire à Florent Balmont que ma remarque n'était pas pertinente. C'est simplement parce que je l'ai entendu dire à la fin du match qu'il avait été volé. Je regrette. Mes propos étaient ironiques» , a déclaré JMA dans des propos rapportés par RMC.

«Là, j'ai simplement répondu que c'était anormal qu'on attaque l'arbitre sur un penalty qui, pour moi, était flagrant. J'ai trouvé que c'était trop. Maintenant, je n'en veux pas du tout à Florent parce que je le connais bien» , a ajouté Aulas. Reste à savoir comment le milieu de terrain dijonnais accueillera les excuses de JMA.

«Dijon est un super club»

Le président du club rhodanien a aussi tenu à dire tout le bien qu'il pensait du DFCO, club contre lequel il s'était aussi montré sévère. «J'ai trouvé l'arbitrage excellent. L'arbitre a laissé jouer comme en Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai, Dijon n'a pas l'habitude de jouer en Coupe d'Europe, donc ils étaient un peu surpris» , avait-il taclé.

«C'est vrai que j'ai réagi. Mais je respecte totalement le club de Dijon qui est un super club. J'ai beaucoup d'amis dijonnais. J'ai beaucoup de respect pour ce club qui fait des choses formidables avec des moyens limités» , a indiqué Aulas. «J'aime beaucoup le club de Dijon et les Dijonnais», a-t-il conclu. Une manière d'apaiser les tensions alors que des supporters du club bourguignon ont adressé un message musclé au président lyonnais.

Les supporters dijonnais remontés

«En vous attaquant au physique et plus particulièrement à la taille d'un joueur, vous êtes petit, c'est le cas de le dire. Parce que personne ne vous fait remarquer que vous êtes le sosie de l'empereur Palpatine (oups, on va trop loin, penalty pour Lyon)» , ironise notamment le texte publié par le compte Zone-DFCO. «En terme de mauvaise foi, vous connaissez un rayon et la pression récurrente que vous exercer sur les arbitres nous fait doucement rire après des déclarations aussi hypocrites» , peut-on également lire. Encore une fois, Aulas ne s'est pas fait que des amis...

