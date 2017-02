Monaco : Mbappé marque les esprits en Europe !

Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a réalisé un grand match sur la pelouse de Manchester City (3-5) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La prestation du jeune attaquant de Monaco n'est pas passée inaperçue en Europe, et surtout en Angleterre.

Mbappé a inscrit son premier but en Ligue des Champions

«Kylian Mbappé ? Je ne le connais pas.» Avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à l'AS Monaco mardi (5-3), le milieu de Manchester City, Kevin De Bruyne, avait concédé ne pas connaître le jeune attaquant monégasque Kylian Mbappé, révélation de la saison en Ligue 1. Le Belge pourra désormais en parler plus facilement à l'avenir.

Titularisé pour la première fois en Ligue des Champions, Mbappé a vécu un baptême du feu épatant. Le Monégasque a réalisé notamment une première période de haute volée. Sur chaque ballon, il a mis le désordre dans la défense mancunienne, dépassée par les dribbles et les accélérations du champion d'Europe U19. Et il a été récompensé par son premier but en C1 juste avant la pause.

Derrière Benzema et Bojan

A 18 ans et 63 jours, Mbappé est devenu le deuxième plus jeune buteur français en Ligue des Champions derrière Karim Benzema, qui avait inscrit sa première réalisation sur la scène européenne avec Lyon à 17 ans et 352 jours contre Rosenborg (2-1) le 6 décembre 2005. L'Asémiste est également le deuxième plus jeune joueur à marquer lors d'une rencontre à élimination directe, le record appartenant toujours à l'ancien Barcelonais, Bojan Krikic, buteur à 17 ans et 217 jours.

Le pari de Leonardo Jardim de le titulariser à la place de Valère Germain a donc été une réussite. «Je l'ai utilisé devant car on connaît bien City : cette équipe laisse beaucoup d'espaces dans le dos de sa défense. Kylian va très vite et peut donc se projeter, aller dans le dos de l'adversaire. Il a fait un bon match, un grand match, à dix-huit ans» , a confié le coach de l'ASM après la rencontre. Un grand match qui ne laisse pas insensible en Angleterre.

L'Angleterre a adoré

«Mbappé est au-dessus de Thierry Henry au même âge. Le joueur de 18 ans a la vitesse et la puissance d'Henry dans sa jeunesse. Il y aura foule pour lui cet été. C'est dur d'imaginer à quel point il sera bon quand il aura vingt ans, âge auquel Henry est passé d'un diamant brut à un buteur de classe mondiale» , lance le Daily Mail. «Kylian Mbappé, un gamin de 18 ans avec un talent prodigieux, en a fait voir de toutes les couleurs à Nicolas Otamendi» , écrit de son côté le Guardian. Alors que le Telegraph assure qu'il sera «le prochain grand talent français» . C'est certain, désormais tout le monde connaît Mbappé.

