Monaco : le PSG a un bon coup à jouer pour Bakayoko

Brillant cette saison au sein du milieu de terrain de l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko semble promis à l'Angleterre au cours du prochain mercato estival. A moins que le Paris Saint-Germain, qui devra recruter à ce poste, ne vienne prendre l'ancien Rennais par les sentiments...

Bakayoko et Lucas seront-ils coéquipiers la saison prochaine ?

Au côté de Fabinho, Tiémoué Bakayoko (22 ans) réalise une brillante saison au sein du milieu de terrain monégasque. Infatigable travailleur, solide dans les duels, propre dans ses transmissions, l'ancien Rennais a pris une nouvelle dimension en bénéficiant, enfin, d'une totale confiance de la part de Leonardo Jardim.

Recruté pour 8 millions d'euros durant l'été 2014, Bakayoko, qui souhaite disputer la Coupe du monde 2014 avec l'équipe de France... ou la Côte d'Ivoire, devrait quitter la Principauté cet été. L'Angleterre (Manchester United, Manchester City, Chelsea) lui fait les yeux doux. En refusant récemment de prolonger un bail qui expire en juin 2019, le milieu de terrain monégasque a envoyé un message très clair à ses prétendants. Des prétendants qui verront peut-être bientôt le Paris Saint-Germain se joindre à eux.

«Je ne refuserai pas de signer au PSG»

Car le club de la capitale aurait tort de se priver. Avec un Thiago Motta vieillissant, et dont on ne sait toujours pas s'il sera encore dans l'équipe la saison prochaine, et un Grzegorz Krychowiak qui n'a pas convaincu, le PSG devra prendre au moins un nouveau joueur à ce poste cet été. Et il y a semble-t-il un coup à jouer avec Bakayoko.

«Je suis né et j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Si l'opportunité se présente, je ne refuserai pas de signer au PSG, avoue ainsi le Monégasque dans Le Parisien. Mais je n'ai que 22 ans. Et je me sens très bien à Monaco.» Au regard de l'âge du joueur, de son potentiel et de sa nouvelle dimension prise cette saison, le champion de France aurait tort de ne pas tenter sa chance.

