Nice : sans Pléa jusqu'à la fin de la saison !

Gravement blessé au genou droit contre Rennes (2-2) le 12 février dernier, l'attaquant de l'OGC Nice Alassane Pléa sera écarté des terrains jusqu'à la fin de la saison ! Un terrible coup dur pour le club azuréen, toujours en course pour le titre de champion de France.

Alassane Pléa ne rejouera plus cette saison.

Deux jours après sa victoire à Lorient (1-0) samedi, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a appris une très mauvaise nouvelle. Comme on pouvait le craindre, Alassane Pléa (23 ans) souffre d'une grave blessure au genou droit depuis sa sortie à Rennes (2-2) le 12 février dernier.

Comme révélé par le club azuréen, l'attaquant niçois a subi une arthroscopie et sera indisponible pour cinq mois, soit jusqu'à la fin de la saison ! Un énorme coup dur pour le Gym qui devra disputer le sprint final de la course au titre dans son principal atout offensif. Avec 11 buts en championnat, Pléa était effectivement le meilleur buteur des Aiglons devant Mario Balotelli (9).

Balotelli devra se réveiller

Du coup, Nice comptera d'autant plus sur le talent de l'Italien qui ne montre quasiment plus rien depuis quelques semaines. Et l'ancien joueur de Liverpool n'est peut-être pas près de rejouer puisqu'il risque une longue suspension après avoir insulté l'arbitre Tony Chapron qui l'a expulsé à Lorient.

Autre alternative possible, le jeune Anastasios Donis (20 ans), prêté par la Juventus Turin, et qui a montré de belles choses malgré un faible temps de jeu (11 apparitions en L1). Quoi qu'il en soit, Nice, qui possède l'effectif le plus léger parmi les prétendants au titre, va forcément souffrir de l'absence de l'ancien Lyonnais.

