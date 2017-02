Manchester City : Guardiola prend Monaco très au sérieux...

Avant le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions mardi, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola s'est exprimé sur le niveau de jeu de l'AS Monaco. Bien conscient des qualités du club français, le technicien espagnol prend ce rendez-vous très au sérieux.

Pep Guardiola apprécie le football de l'AS Monaco.

Pep Guardiola a très bien préparé son 8e de finale de Ligue des Champions face à l'AS Monaco. Si les hommes de Leonardo Jardim espéraient compter sur une certaine suffisante de la part de Manchester City, le technicien espagnol a démontré qu'il connaissait sur le bout des doigts l'actuel leader de la Ligue 1.

Guardiola impressionné par le niveau de Monaco

Présent en conférence de presse ce lundi avant le match aller mardi (20h45), l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich a tout d'abord encensé le niveau de jeu produit depuis le début de la saison par le club de la Principauté. «Je n'avais pas besoin de voir le résultat du PSG contre Barcelone pour connaître le niveau du football français, je n'ai pas changé d'avis sur Monaco. En tant que spectateur, c'est une équipe vraiment impressionnante», a estimé Guardiola.

Admirateur du football offensif de l'ASM, l'homme de 46 ans a affiché une grande maîtrise du système monégasque. «Ils sont très physiques, les latéraux jouent comme des ailiers, les ailiers comme des attaquants et ce sont des tueurs dans la surfaces. (...) Lemar et Bernardo Silva sont fantastiques et profitent des excellents mouvements des attaquants entre les lignes. (...) C'est une équipe complète, celle qui marque le plus de buts en Europe», a apprécié le Catalan.

L'Espagnol souligne le retour de Falcao

Avec 108 buts déjà inscrits toutes compétitions confondues cette saison, Monaco fait peur offensivement, notamment grâce au retour en forme de l'avant-centre Radamel Falcao. Selon Guardiola, le Colombien profite d'un style de jeu parfait pour lui sur le Rocher. «Il n'a pas eu de chance avec ses blessures. Il a besoin d'un style de jeu particulier et je crois que c'est parfait pour lui à Monaco : ça part sur les côtés avec de nombreux centres», a analysé le coach des Skyblues.

«C'est un grand professionnel, et je suis content pour lui qu'il soit revenu à un tel niveau», a-t-il commenté. Auteur de 22 buts en 28 apparitions cette saison, Falcao aura l'occasion de confirmer sur la scène européenne son retour en forme en jouant un mauvais tour aux troupes de Guardiola...

Que pensez-vous des déclarations de Pep Guardiola ? Quel résultat pour l'AS Monaco contre Manchester City mardi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...