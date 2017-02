L'équipe type de L1 - 26e journée

Auteur de trois parades décisives à Lorient, le gardien niçois Yoan Cardinale est le joueur de la journée. Les Bordelais Contento et Kamano, le Lyonnais Tolisso et le Marseillais Payet notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 26e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Cardinale a sauvé les meubles pour Nice à Lorient (1-0).

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants

12. Cédric Carrasso (Bordeaux)

13. Dante (Nice)

14. Jérémy Toulalan (Bordeaux)

15. Adrien Rabiot (Paris-SG)

16. Jonathan Bamba (Angers)

17. Alexandre Lacazette (Lyon)

18. Sadio Diallo (Bastia)

En détails :

Joueur de la journée : Yoan Cardinale (Nice)

Dans la gestion, Nice a beaucoup souffert en fin de match face à des Lorientais qui poussaient. Mais la lanterne rouge s'est heurtée à un gardien azuréen dans un très grand soir. Auteur d'un superbe arrêt réflexe sur une tête à bout portant de Touré, l'Aiglon écoeure Waris en fin de match en remportant un face-à-face puis en s'arrachant pour repousser sa tête.

Arnaud Souquet (Nice)

Le latéral droit du Gym profite pleinement de l'absence de Ricardo Pereira. Face à Lorient (1-0), l'ancien Dijonnais a délivré sa 4e passe décisive de la saison en réalisant un centre pour Cyprien au terme d'un une-deux. Défensivement, le Niçois n'a pas démérité non plus, contenant bien Waris et effectuant un sauvetage dans la surface sur une passe dangereuse.

Marko Basa (Lille)

Après trois défaites de rang, le LOSC s'est relancé à Caen (1-0) et défensivement, le Monténégrin a tenu la baraque, ne laissant que les miettes à Santini dans le jeu aérien et repoussant plusieurs fois le danger grâce à ses bonnes anticipations.

Romain Thomas (Angers)

Rapidement en tête, Angers a ensuite tenu bon face à Nancy (1-0). Un succès notamment rendu possible par la bonne lecture du jeu du défenseur central qui a bien muselé les attaquants nancéiens et récupéré pas moins de 14 ballons.

Diego Contento (Bordeaux)

Relancé ce dimanche, le latéral gauche a rendu une copie sérieuse face à Guingamp (3-0). Irréprochable défensivement, il a signé de bonnes interventions. On aurait pu lui reprocher une certaine timidité offensive mais c'est lui qui effectue le centre décisif sur le dernier but.

Ryad Boudebouz (Montpellier)

Auteur d'une belle saison, le milieu de terrain s'est encore illustré face à l'AS Saint-Etienne (2-1) ce dimanche. A l'origine des deux buts héraultais, il a encore fait parler son sens de la passe et fluidifié le jeu du MHSC. Auteur également d'un centre impeccable pour Mounié mis en échec par le poteau.

Valentin Rongier (Nantes)

Déjà énorme face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière (3-2), le milieu de terrain nantais a de nouveau été décisif à Metz (1-1). Trouvé dans la surface, le Canari a ouvert le score d'un plat du pied assuré. Impérial à la récupération, il a également fait office de plaque tournante de son équipe avec 68 ballons touchés et 92% de passes réussies.

Corentin Tolisso (Lyon)

Le milieu lyonnais a réalisé une très belle prestation contre Dijon (4-2). Très présent dans la construction, il s'est montré disponible et régulièrement dangereux avec quatre tirs cadrés sur quatre tentatives. Une bonne performance récompensée par un doublé. On le préfère dans ce registre !

Bernardo Silva (Monaco)

Peu trouvé par ses partenaires en début de partie face à Bastia (1-1), le Portugais a été plus disponible par la suite en repiquant dans l'axe. Auteur de plusieurs fulgurances, il a réussi à trouver la faille en égalisant de la tête. Sa performance en seconde période a été à la hauteur de son talent en étant omniprésent.

François Kamano (Bordeaux)

En forme ces derniers temps, le Guinéen a donné le tournis à Martins-Pereira sur son aile gauche, avant de provoquer son expulsion. C'est surtout lui qui débloque la situation contre Guingamp en ouvrant le score d'une frappe astucieuse. Poison pour la défense adverse, il est régulièrement parvenu à se démarquer et si Johnsson puis Kerbrat l'ont mis en échec, il a conclu sa belle prestation par une passe décisive pour Laborde.

Dimitri Payet (OM)

Peu à peu, le Réunionnais retrouve ses sensations. Balle au pied, ses accélérations ont souvent laissé la défense adverse sur place contre Rennes (2-0), mais la barre a mis en échec sa tentative en début de match puis Costil s'est interposé, avant qu'il échoue à accrocher le cadre après la pause. Dans tous les bons coups, c'est de lui que jaillit l'étincelle pour le but de l'ouverture du score.

Classement : Lacazette grapille, B. Silva fonce

1. Silva (Paris-SG) : 24 points

2. Glik (Monaco) : 23 points

3. Lacazette (Lyon) : 22 points

4. Silva (Monaco) : 20 points

5. Fabinho (Monaco) : 18 points

6. Sidibé (Monaco) : 17 points

7. Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

9. Lemar (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

13. Mendy (Monaco) - Boudebouz (Montpellier) : 13 points

15. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

19. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Touré (Monaco) : 11 points

22. Thomas (Angers) - Gonalons (Lyon) - Balotelli , Seri (Nice) - Di María , Kurzawa , Verratti (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

30. Kamano , Lewczuk (Bordeaux) - Basa , Enyeama (Lille) - Valbuena , Tolisso (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Jullien (Toulouse) : 9 points

41. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Thauvin (Marseille) : 8 points

44. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Mbappe Lottin (Monaco) - Rabiot (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

50. Crivelli (Bastia) - Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Darder (Lyon) - Cabella , Sakai (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse , Souquet (Nice) - Maxwell , Lucas , Trapp , Aurier (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Trejo , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

69. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Rafael , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Perrin , Pogba (St-Etienne) : 5 points

81. Traoré , Michel , Toko Ekambi (Angers) - Carrasso (Bordeaux) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Lasne , Roussillon (Montpellier) - Riou , Rongier , Dupé (Nantes) - Cardinale , Sarr (Nice) - Meunier (Paris-SG) - Gnagnon , Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

100. Ndoye , Diedhiou (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Contento , Sertic , Laborde (Bordeaux) - Vercoutre , Yahia , Guilbert (Caen) - Lees Melou , Bernard , Tavares , Marié (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Benzia , Sliti , Sankhare , Corchia (Lille) - Cafú , Koffi , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Ferri , Diakhaby , Mammana (Lyon) - Payet , Anguissa (Marseille) - Jouffre , Diabaté , Vion , Falette (Metz) - Boschilia , Moutinho , Dirar , Jemerson , Carrillo (Monaco) - Mounié , Pionnier , Hilton (Montpellier) - Cuffaut , Badila , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Eysseric (Nice) - Marquinhos , Kimpembe (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Hamouma , Moulin , Beric , Lacroix , Veretout (St-Etienne) - Delort , Diop (Toulouse) : 3 points

159. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni , Vainqueur (Marseille) - Sala (Nantes) - Draxler (Paris-SG) : 2 points

166. Tait , Bamba , Mangani (Angers) - Diallo (Bastia) - Toulalan , Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Didillon , Sarr , Bisevac , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Dalé , Chernik , Dia , Ait Bennasser (Nancy) - Thomsen , Bammou , Gillet (Nantes) - Krychowiak , Matuidi (Paris-SG) - Danzé , Saïd , Sio , Costil (Rennes) - Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco creuse, Nice se rapproche du PSG

1. Monaco - 168 points

2. Paris-SG - 113 points

3. Nice - 104 points

4. Lyon - 88 points

5. Marseille - 57 points

6. Bordeaux - 52 points

7. St-Etienne - 51 points

8. Montpellier - 49 points

9. Dijon - 43 points

10. Toulouse - 42 points

11. Guingamp - 40 points

12. Lille - 36 points

13. Angers - 31 points

14. Rennes - 29 points

15. Caen, Bastia - 27 points

17. Nancy - 22 points

18. Metz - 21 points

19. Lorient, Nantes - 20 points

C'était l'équipe type de la 26e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 27e journée !