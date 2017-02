5 jours après le Barça, Paris bute sur Toulouse et manque le coche - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 0-0 Toulouse)

Alors qu'il avait l'occasion de revenir à un point de l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain a réalisé une mauvaise opération en butant sur Toulouse (0-0) à domicile dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. En manque de réalisme face à un adversaire venu pour défendre, les Franciliens n'enchaînent pas cinq jours après leur démonstration face au FC Barcelone.

Cavani et le PSG accrochés par le TFC.

Avec 5 changements par rapport au onze victorieux du FC Barcelone (4-0) en Ligue des Champions, le retour aux affaires courantes s'est révélé compliqué pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec au Parc des Princes par Toulouse (0-0) dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Alors qu'il pouvait revenir à un point du leader, l'AS Monaco, le PSG reste 2e à trois unités et se retrouve même rejoint par Nice, victorieux de Lorient samedi (1-0).

Lucas sonne le réveil

Gênés par le pressing des visiteurs, les hommes d'Unai Emery avaient des difficultés pour poser leur jeu en début de partie. Peu à peu, les Franciliens commençaient toutefois à enchaîner les combinaisons à proximité du but de Lafont mais le jeune portier plongeait pour repousser le tir de Lucas. Dans la foulée, la reprise puissante de Cavani s'envolait juste au-dessus de sa lucarne.

Toulouse joue les coups à fond

Le match commençait à s'animer et le TFC jouait crânement sa chance à l'image de cette frappe déviée de Trejo pas passée loin. Sur une accélération, Delort enrhumait Kimpembe, mais le défenseur du PSG se rattrapait in extremis en intervenant devant Braithwaite. Malgré les chants du Parc des Princes et une possession écrasante, les Parisiens ne parvenaient pas à trouver la solution face à un bloc bien en place.

Verratti n'a pas suffi

Sous l'impulsion de l'entrée de Verratti, le quadruple champion de France en titre passait à la vitesse supérieure après la pause et mettait la pression sur les buts de Lafont. Auteur de deux arrêts face à Cavani, le gardien toulousain était tout heureux de voir la reprise d'El Matador heurter sa barre puis le tir de Motta filer à côté.

Le coup-franc dévié de Cavani passait ensuite juste au-dessus, puis Kimpembe jouait un mauvais tour à Marquinhos et à son équipe en repoussant involontairement la tête du Brésilien devant la ligne de but toulousaine ! Emoussés, les Parisiens ne trouvaient pas la faille malgré six minutes de temps additionnel et une obstruction de Yago sur Pastore dans la surface qui aurait pu provoquer un penalty. Pour la 5e fois de la saison en championnat, le PSG lâche des points à domicile. De son côté, le TFC, venu pour défendre, a réussi son coup et contrarie à nouveau le club de la capitale qu'il avait déjà battu à l'aller (2-0).

La note du match : 6/10

On aura assisté à une attaque-défense ce soir. Pas le plus plaisant des scénarios, surtout sans but et avec deux équipes qui ont parfois fait preuve de déchet. Malgré tout, les contres toulousains en première période puis le jeu plus rythmé du PSG après la pause ont contribué à produire un match correct au scénario incertain dans une belle ambiance. Au bord du terrain, Emery s'est comme à son habitude, beaucoup dépensé, tandis que Pascal Dupraz a été exclu en seconde période pour contestation.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Alban Lafont (7/10)

Encore un bon match de la part du jeune portier du TFC. S'il a bénéficié de l'aide involontaire de Kimpembe et de la barre pour garder son but inviolé, le Tricolore a surtout effectué 5 arrêts, dont un déterminant face à Lucas en début de match. Il met encore en échec Cavani puis Draxler après la pause. Du solide !

PARIS SG :

Kevin Trapp (5,5) : peu sollicité puisque le TFC a cadré un seul tir, le gardien allemand a pris ses responsabilités en sortant judicieusement devant Jean pour stopper un contre toulousain.

Serge Aurier (5) : désormais devancé par Meunier dans la hiérarchie, le latéral droit ne s'est pas spécialement mis en valeur ce soir face à son ancien club. Il a parfois été fébrile défensivement en début de match avant de rectifier le tir. Offensivement, l'Ivoirien est monté en puissance au fil de la rencontre, proposant régulièrement des solutions mais il a manqué de réussite.

Marquinhos (6) : le défenseur central a rendu une copie très propre, se procurant seulement quelques frayeurs face à Braithwaite en fin de partie. Sans la présence de Kimpembe, sa tête aurait permis d'ouvrir le score…

Presnel Kimpembe (5) : après sa prestation héroïque face au Barça, le défenseur central a éprouvé plus de difficultés ce soir, surtout en début de match où il a fait preuve de fébrilité en perdant un ballon dangereux puis en subissant un petit pont de Delort même s'il se reprend bien dans la foulée. Comble de malchance, il empêche la tête de Marquinhos de franchir la ligne de but en seconde période ! Malgré tout, il a eu un volume de jeu important et a fréquemment apporté le surnombre comme à son habitude.

Maxwell (4,5) : si le latéral gauche comptait se relancer aux dépens de Kurzawa, c'est raté ! Assez approximatif en début de match, il a trop rarement apporté offensivement malgré quelques combinaisons.

Christopher Nkunku (5) : préféré à Matuidi, le jeune milieu de terrain s'est montré discret ce soir, se projetant peu vers l'avant même s'il a fait l'effort de jouer proprement. Remplacé à la 46e par Marco Verratti (7) qui a tout changé dans le jeu du PSG. Amenant son énergie à la récupération, l'Italien a multiplié les ouvertures lumineuses. A lui seul, il a réussi plus de passes que le TFC en une mi-temps !

Thiago Motta (6) : touché à la cheville en début de match, l'Italien n'a pas spécialement brillé en première période, multipliant les mauvais choix. Mieux après la pause, on l'a senti plus présent à la récupération et il a distillé quelques passes lumineuses dont il a le succès.

Adrien Rabiot (7) : encore un bon match pour le jeune milieu de terrain, qui a apporté beaucoup, d'impact et a constamment tenté de combiner vers l'avant avec ses coéquipiers. Une belle partie avec 104 ballons touchés et 92% de passes réussies, mais cela n'a pas suffi.

Lucas (6) : principal détonateur parisien, le Brésilien a beaucoup tenté ce soir, mais il a buté sur Lafont sur la première occasion du PSG puis Cavani n'a pas cadré après son superbe service consécutif à un sombrero sur Jullien. Il a bien combiné avec Verratti par la suite mais sans succès. Remplacé à la 77e par Hatem Ben Arfa (non noté).

Edinson Cavani (5) : combatif, l'Uruguayen a régulièrement tenté d'apporter des solutions à ses coéquipiers, mais il n'est pas parvenu à trouver la faille. Lafont le met en échec, puis il trouve la barre avant que son coup-franc manque de peu le cadre. Et forcément lorsque Cavani ne marque pas, le PSG a plus de mal…

Julian Draxler (4,5) : moins tranchant qu'à son habitude, l'ailier allemand a traversé la première période très discrètement même s'il a eu le mérite de tenter. Un peu mieux après la pause il voit sa frappe bloquée par Lafont. Remplacé à la 71e par Javier Pastore (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (7) : lire le commentaire ci-dessus.

Kelvin Adou (5,5) : face à un Draxler décevant et un Maxwell peu entreprenant, le jeune latéral droit a globalement tenu la baraque et rempli ses tâches défensives.

Issa Diop (6,5) : match courageux du jeune défenseur central qui a signé plusieurs interventions tranchantes devant Cavani.

Christopher Jullien (6,5) : belle prestation de l'ancien Dijonnais. Son sens du placement lui a permis de stopper plusieurs offensives tandis que sa puissance dans le jeu aérien s'est révélé très appréciable. Seule frayeur en fin de match lorsqu'il frôle le but contre son camp sur un dégagement raté.

François Moubandje (5,5) : après une première période plutôt maîtrisée, le Suisse a eu plus de mal à contenir le remuant duo Verratti-Lucas. Il a malgré tout récupéré beaucoup de ballons.

Jessy Pi (4) : la possession parisienne l'a souvent contraint à courir derrière le ballon. Même si le milieu de terrain a fait preuve de solidité dans les duels, on l'a finalement très peu vu. Remplacé à la 57e par Somália (non noté).

Alexis Blin (5) : plus présent que Pi dans l'entrejeu, il a tenu son rôle dans le pressing et gratté un ballon intéressant en début de partie mais sans en profiter. Remplacé à la 61e par Steeve Yago (non noté).

Corentin Jean (5) : par intermittence, l'ancien Monégasque a posé des problèmes à la défense parisienne grâce à sa vitesse balle au pied, provoquant notamment le carton jaune de Kimpembe. Mais Trapp le devance sur sa principale occasion.

Oscar Trejo (6) : encore un match intéressant de l'Argentin qui s'est retrouvé dans la plupart des bons coups pour mettre la pression et apporter le danger dans la défense parisienne. Dévié, son tir passe de peu à côté en début de match. Remplacé à la 80e par Ola Toivonen (non noté).

Martin Braithwaite (4) : plus discret que ses coéquipiers de l'attaque, le capitaine toulousain s'est peu montré ce soir. Servi dans la surface par Delort, il est devancé par les défenseurs parisiens sur sa plus grosse occasion.

Andy Delort (5,5) : même s'il n'a pas marqué, l'ancien Caennais a plutôt montré de bonnes choses ce soir. Il s'est surtout signalé en première période par un slalom et un petit pont sur Kimpembe. Dommage qu'il serve Braithwaite plutôt que de tenter la frappe ensuite. Le jeu très défensif du TFC ne lui a pas permis de se remettre en évidence après la pause.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

PARIS SG 0-0 TOULOUSE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 26e journée

Stade : Parc des Princes - Arbitre : M. Lesage



Buts :

Avertissements : P. Kimpembe (17e) , pour PARIS SG - K. Adou (38e) , M. Braithwaite (49e) , S. Yago (72e) , pour TOULOUSE



PARIS SG : K. Trapp - S. Aurier , Marquinhos , P. Kimpembe , Maxwell - C. Nkunku (M. Verratti, 46e) , T. Motta , A. Rabiot - Lucas (H. Ben Arfa, 78e) , E. Cavani , J. Draxler (J. Pastore, 71e)



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - J. Pi (Somália, 56e) , A. Blin (S. Yago, 61e) , O. Trejo (O. Toivonen, 81e) - C. Jean , A. Delort , M. Braithwaite



Lafont impérial dans le but du TFC

Rabiot a tenté d'accélérer le jeu du PSG

Cavani n'est pas parvenu à trouver la faille

La tête de Marquinhos a failli faire mouche

Draxler ne s'est pas mis en évidence ce soir

Toulouse repart avec le point qu'il espérait