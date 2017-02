Lyon s'est fait peur mais s'impose au finish - Débrief et NOTES des joueurs (Lyon 4-2 Dijon)

Mené en début de seconde période, l'Olympique Lyonnais a su réagir pour s'imposer à domicile face à Dijon (4-2) ce dimanche, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Les Gones ont longtemps buté sur un grand Reynet avant de faire la différence en fin de rencontre.

Le Lyonnais Tolisso face au Dijonnais Balmont

La victoire n'a pas été simple à décrocher mais l'Olympique Lyonnais a fait preuve d'une belle force mentale pour s'imposer au Parc OL face à Dijon (4-2) ce dimanche à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Menés 2-1 en début de seconde période, les Lyonnais ont parfaitement réagi pour renverser leur adversaire dans les dix dernières minutes.

Tolisso lance Lyon !

Les Lyonnais sont bien entrés dans leur rencontre et n'ont pas patienté très longtemps pour ouvrir le score. Sur un corner obtenu suite à une belle frappe de Depay, Tolisso profitait d'une erreur de Varrault pour marquer au second poteau (1-0, 10e). L'OL débutait parfaitement cette partie et maîtrisait globalement les débats. Mais les Gones ne parvenaient pas à enfoncer le clou, la faute à un manque de précision dans le dernier geste et la dernière passe.

Depay se loupe, Reynet brille

En revanche, Dijon n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour la mettre au fond. Les Dijonnais profitaient de l'une de leurs premières véritables opportunités pour égaliser d'une tête de Tavares sur corner (1-1, 29e). Lyon pouvait s'en vouloir... Surtout que, dans la foulée, Depay ratait l'immanquable alors qu'il était seul devant le but après un cafouillage dans la surface. Incroyable ! Derrière, l'OL poussait mais Reynet brillait pour repousser trois tentatives de Lacazette. Le gardien du DFCO était énorme !

Dijon ultra efficace...

Au retour des vestiaires, les Lyonnais se faisaient rapidement surprendre. Diony profitait d'un ballon perdu par Gonalons à l'entrée de la surface pour battre Gorgelin d'un tir croisé du droit (1-2, 48e). Quelle efficacité de la part des Dijonnais qui concrétisaient presque chaque occasion. Les Gones tentaient de rapidement revenir au score et Depay pensait y arriver en faisant trembler les filets mais son but était refusé pour une position de hors-jeu.

... mais craque à la fin

En fin de rencontre, Lyon assiégeait la surface adverse et Dijon ne parvenait pas à se dégager. Les assauts se multipliaient et Reynet finissait par craquer sur un tir de Tolisso à l'angle gauche de la surface (2-2, 80e). Et finalement, l'OL décrochait un précieux succès sur un penalty inscrit par Lacazette (3-2, 84e). Un penalty à première vue généreux de la part de l'arbitre... Puis Fekir tuait tout suspense en fin de rencontre (4-2, 90e). Une grosse déception pour le DFCO mais une victoire méritée pour les Lyonnais.

La note du match : 8/10

On a assisté à un super match avec du rythme pendant 90 minutes et de nombreuses occasions. Les Lyonnais ont livré un bon match mais ils sont tombés sur un Reynet impressionnant pour repousser leurs nombreuses tentatives avant de faire la différence dans les dix dernières minutes. Courageux défensivement, les Dijonnais ont été opportunistes pour marquer mais ils ont craqué physiquement en fin de match face à la pression lyonnaise.

Les buts :

- Sur un corner le ballon n'est touché par personne au premier poteau et Varrault se loupe sur son dégagement avec une tête plongeante vers son but. Tolisso en profite au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 10e).

- Le DFCO répond sur corner par Tavares qui remporte son duel aérien face à Morel et place une tête croisée. Gorgelin se détend bien mais voit le ballon franchir la ligne au second poteau (1-1, 29e).

- Sur un dégagement plein axe de Gorgelin, Gonalons perd le ballon et Diony en profite pour marquer d'un tir du droit croisé (1-2, 48e).

- Depay déborde côté gauche et trouve Tolisso. Le milieu lyonnais arme une frappe du droit que Reynet ne parvient pas à capter et le cuir termine au fond des filets (2-2, 80e).

- Lyon obtient un penalty suite à un contact entre Tavares et Diakhaby. Lacazette ne tremble pas et gagne son duel face à Reynet (3-2, 84e).

- Trouvé par Jallet, Fekir contrôle et entre dans la surface dijonnaise avant d'enrouler son ballon à ras de terre sur la droite de Reynet (4-2, 90e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Corentin Tolisso (8/10)

Le milieu lyonnais a réalisé une très belle prestation. Très présent dans la construction, il s'est montré disponible et régulièrement dangereux avec quatre tirs cadrés sur quatre tentatives. Une bonne performance récompensée par un doublé. On le préfère dans ce registre !

LYON :

Mathieu Gorgelin (5,5) : titulaire pour la première fois de la saison en championnat suite à la suspension de Lopes, il regrettera sans doute sa mauvaise relance sur le deuxième but dijonnais. Il se rattrape bien avec un double arrêt en seconde période.

Christophe Jallet (5,5) : les Dijonnais sont régulièrement passés dans un couloir qu'il a eu du mal à verrouiller en début de match. Puis il s'est bien repris et n'a pas hésité à monter pour délivrer plusieurs centres dangereux.

Emanuel Mammana (6) : un match sérieux de la part de l'Argentin. Quelques relances mal assurées mais pas de grosses erreurs de sa part.

Mouctar Diakhaby (6,5) : belle prestation de la part du jeune défenseur lyonnais qui a dégagé beaucoup de puissance physique dans les duels. Il a complètement éteint Tavares durant la première demi-heure et obtient le penalty qui permet à Lyon de prendre l'avantage.

Jérémy Morel (5) : peu souvent inquiété défensivement dans son couloir mais il n'a pas toujours été dans le bon tempo lorsque son équipe avait le ballon et il est battu par Tavares sur le but dijonnais.

Lucas Tousart (6,5) : bonne prestation du milieu lyonnais qui n'a pas ménagé ses efforts à la récupération, notamment lorsqu'il était le seul récupérateur après la sortie de Gonalons.

Maxime Gonalons (5) : le capitaine lyonnais a réalisé un match sérieux à la récupération. Malheureusement, sa perte de balle amène le deuxième but dijonnais. Remplacé à la 69e par Nabil Fekir (non noté), auteur d'une bonne entrée avec un but à la clé.

Rachid Ghezzal (6) : l'international algérien a réalisé une prestation intéressante sur son côté droit en faisant plusieurs fois la différence par sa technique. Remplacé à la 75e par Maxwell Cornet (non noté).

Corentin Tolisso (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Memphis Depay (6) : le Néerlandais a alterné le bon et le moins bon. En début de match, il s'est montré très inspiré avec des dribbles et une belle frappe enroulée qui amène le corner de l'ouverture du score. La suite est moins flatteuse avec un énorme raté devant le but et une autre occasion gâchée quelques minutes plus tard. En seconde période, il s'est remis à l'endroit et offre une passe décisive à Tolisso. On notera tout de même 28 ballons perdus.

Alexandre Lacazette (7) : l'attaquant lyonnais a réalisé un début de match assez discret. Puis il est monté en puissance au fil des minutes et s'est véritablement montré après l'égalisation dijonnaise. Très disponible et inspiré aux abords de la surface, il bute néanmoins à trois reprises sur un Reynet impérial avant la pause. En début de seconde période, il manque de réussite avec deux grosses opportunités non cadrées mais il a eu le mérite de se créer une multitude d'occasions en prenant le dessus sur ses défenseurs. Récompensé de ses efforts avec un but sur penalty.

DIJON :

Baptiste Reynet (7) : certes, le gardien dijonnais encaisse quatre buts, mais quelle belle prestation de sa part. Il réalise d'abord une magnifique parade sur tir de Depay, puis repousse une frappe de Tolisso avant de s'imposer à trois reprises face à Lacazette avant la pause. En seconde période, il finit par craquer mais il aura réalisé neuf arrêts dans cette rencontre.

Ádám Lang (4,5) : match pas facile pour le Hongrois, pris à plusieurs reprises face à la vivacité des Lyonnais. Il a néanmoins réalisé de bonnes interventions et s'est montré propre dans la relance.

Cédric Varrault (4) : plutôt inspiré pour couper les transmissions en début de rencontre, il est fautif sur le premier but avec une tête ratée. En seconde période, il a physiquement baissé le pied et il a eu beaucoup de mal à contenir Lacazette.

Jordan Lotiès (5) : plutôt bon dans les duels, il s'est montré vigilant pour stopper plusieurs offensives lyonnaises et il réalise notamment un gros retour pour empêcher Depay de marquer.

Fouad Chafik (4,5) : globalement en difficulté défensivement, même s'il se reprend bien en fin de première période. Il n'a pas hésité à se projeter offensivement pour apporter du soutien mais ses centres ont manqué de précision. Remplacé à la 85e par Jérémie Bela (non noté).

Oussama Haddadi (6) : un match très solide ! Plusieurs très bons retours défensifs et une belle activité sur le plan offensif. Il a plusieurs fois pris le dessus sur ses adversaires pour créer le danger et sa frappe détournée amène le corner de l'égalisation.

Jordan Marié (4,5) : il a eu du mal face aux milieux lyonnais. Une bonne activité à la récupération mais trop de déchet dans ses transmissions. Remplacé à la 46e par Romain Amalfitano (4) qui n'a pas apporté grand-chose de plus.

Florent Balmont (6) : un match sérieux de la part de l'ancien Lillois, toujours accrocheur dans les duels. Plus en difficulté en fin de rencontre avec la fatigue.

Anthony Belmonte (5) : une belle activité dans l'entrejeu avec de nombreux ballons grattés dans les pieds lyonnais. Il n'a pas hésité à se projeter vers l'avant sur les contres. Remplacé à la 78e par Chang-Hoon Kwon (non noté).

Loïs Diony (6) : un but et quelques bonnes idées en seconde période. Assez discret en début de match, on l'a plus vu ensuite avec une bonne conservation du ballon et des efforts pour tenter de perturber la défense lyonnaise.

Júlio Tavares (5) : longtemps sevré de ballons, l'attaquant dijonnais a été peu en vue pendant presque une demi-heure. Mais il a brillé au moment opportun avec une déviation qui permet au DFCO d'obtenir le corner sur lequel il égalise de la tête. En seconde période, il a eu peu de bons ballons à exploiter.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

LYON 4-2 DIJON (mi-tps: 1-1) - FRANCE - Ligue 1 / 26e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - Arbitre : B. Millot



Buts : C. Tolisso (11e) C. Tolisso (80e) A. Lacazette (84e, pen.) N. Fekir (90e) pour LYON - Júlio Tavares (30e) L. Diony (48e) pour DIJON

Avertissements : E. Mammana (70e) , pour LYON - F. Balmont (55e) , O. Haddadi (57e) , R. Amalfitano (66e) , Júlio Tavares (83e) , pour DIJON



LYON : M. Gorgelin - C. Jallet , E. Mammana , M. Diakhaby , J. Morel - L. Tousart , M. Gonalons (N. Fekir, 70e) - R. Ghezzal (M. Cornet, 75e) , C. Tolisso , M. Depay - A. Lacazette



DIJON : B. Reynet - Á. Lang , C. Varrault , J. Lotiès - F. Chafik (J. Bela, 86e) , O. Haddadi - J. Marié (R. Amalfitano, 46e) , F. Balmont , A. Belmonte (Chang-Hoon Kwon, 78e) - L. Diony , Júlio Tavares



Tolisso ouvre le score pour Lyon (1-0, 10e)

Tavares avait égalisé pour Dijon (1-1, 29e)

Gorgelin remplaçait Lopes dans les buts de l'OL

Les Lyonnais félicitent Tolisso, auteur d'un doublé