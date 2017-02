Les Girondins se rassurent à la maison - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 3-0 Guingamp)

Plus réaliste que Guingamp, Bordeaux s'est imposé 3-0 face aux Bretons ce dimanche à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. En plus de faire plaisir au Matmut-Atlantique, ce succès permet aux Aquitains de reléguer l'EAG à 5 longueurs.

Kamano était déchaîné !

Seulement 13e équipe de Ligue 1 à domicile avant cette 26e journée, Bordeaux s'est rassuré en disposant de Guingamp 3-0 ce dimanche. 7es, les Girondins décrochent un succès important en reléguant leur adversaire à cinq unités.

Bordeaux pas malheureux d'ouvrir le score

Comme souvent, les Aquitains avaient du mal à emballer leur match au Matmut-Atlantique et après un début de partie poussif, Carrasso était le premier à s'employer pour repousser le tir de De Pauw. Malgré cette entame décevante, les Bordelais faisaient mouche sur leur première occasion par l'intermédiaire de Kamano d'une frappe à rebond dans la surface (1-0, 15e). Evoluant plus haut après leur ouverture du score, les locaux se montraient les plus dangereux, mais Vada se voyait injustement avertir pour simulation alors que Martins-Pereira, en difficulté, l'avait accroché dans la surface.

Guingamp réagit !

Ensuite, l'EAG se réveillait un peu. Et si la barre sauvait Johnsson sur une frappe soudaine de Malcom, le gardien bordelais Carrasso était le plus inquiété. Il devait s'employer pour détourner superbement un ciseau retourné de Benezet d'une claquette, puis il était tout heureux de voir la tête de Diallo heurter la transversale et la reprise de De Pauw frôler le cadre. Malgré cette réaction bretonne, Pallois devançait Johnsson de la tête sur corner pour inscrire le but du break juste avant la pause (2-0, 44e).

A dix, l'EAG a abdiqué

Passés en 4-2-3-1 à la place du 4-3-3, les Guingampais opéraient deux changements au retour des vestiaires et tentaient de pousser. Mais le danger restait bordelais et après deux tirs repoussés in extremis par Johnsson et Kerbrat, Kamano finissait par provoquer l'expulsion de Martins-Pereira. A dix, les hommes d'Antoine Kombouaré pliaient encore sur un contre conclu par Laborde (3-0, 71e). Sévère pour des Bretons qui n'ont pas démérité.

La note du match : 6/10

Poussif, le début de match laissait craindre une partie insipide. Mais l'ouverture du score girondine a permis de décanter la rencontre et les deux équipes se sont procurées plusieurs situations. Sans une barre de chaque côté, le Matmut Atlantique, qui a progressivement donné plus de voix, aurait pu voir plus de buts. Seul bémol : beaucoup de cartons distribués (5 jaunes, 1 rouge).

Les buts :

- Sankharé sert Kamano. A gauche de la surface, le Guinéen fixe Martins-Pereira et trompe Johnsson, trop court, d'un tir à rebond qui va se loger dans l'angle gauche du but (1-0, 14e).

- Sur un corner de Malcom, Pallois surgit au premier poteau et devance Johnsson d'une tête décroisée (2-0, 43e).

- Sur un contre, Contento centre pour Kamano qui contrôle et sert Laborde. L'attaquant devance Lévêque et se jette au second poteau pour battre Johnsson à bout portant.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : François Kamano (8/10)

En forme ces derniers temps, le Guinéen a donné le tournis à Martins-Pereira sur son aile gauche, avant de provoquer son expulsion. C'est surtout lui qui débloque la situation en ouvrant le score d'une frappe astucieuse. Poison pour la défense adverse, il est régulièrement parvenu à se démarquer et si Johnsson puis Kerbrat l'ont mis en échec, il a conclu sa belle prestation par une passe décisive pour Laborde.

BORDEAUX :

Cédric Carrasso (7,5) : encore une fois, le gardien des Girondins a été au niveau ce dimanche. Chauffé d'entrée par un arrêt impeccable face à De Pauw, il réalise ensuite une belle claquette pour détourner le ciseau de Benezet. Sauvé par sa barre sur une tête de Diallo, il met encore Salibur en échec en seconde période et initie le dernier but sur un dégagement.

Milan Gajic (5,5) : le latéral droit s'est plutôt montré disponible, prenant bien son couloir. Défensivement, il a eu quelques périodes de flottement malgré un bon premier acte.

Vukasin Jovanovic (6,5) : préféré à Lewczuk en défense centrale, le Serbe a donné raison à son coach. Bon dans l'anticipation, il a soulagé ses coéquipiers.

Nicolas Pallois (6) : un peu moins rassurant que son coéquipier de la charnière centrale, le Bordelais a compensé en inscrivant le but du 2-0 sur corner.

Diego Contento (7) : relancé ce dimanche, le latéral gauche a rendu une copie sérieuse. Irréprochable défensivement, il a signé de bonnes interventions. On aurait pu lui reprocher une certaine timidité offensive mais c'est lui qui effectue le centre décisif sur le dernier but.

Valentin Vada (6,5) : de retour dans le onze de départ, le milieu de terrain a réalisé une performance intéressante, combinant régulièrement avec les joueurs offensifs. Injustement sanctionné pour simulation, il aurait dû obtenir un penalty en première période. Remplacé à la 67e par Jaroslav Plasil (non noté).

Jérémy Toulalan (7) : dans la lignée de ses dernières sorties, le capitaine bordelais a confirmé son renouveau. Très actif à la récupération avec 23 ballons grattés, il s'est également distingué sur plusieurs remontées de balle.

Younousse Sankhare (6) : face à son ancien club, le Sénégalais a débuté fort, faisant office de principal détonateur girondin dans un début de match poussif. Il initie le premier but mais on l'a moins vu ensuite malgré une tête repoussée par Johnsson en fin de partie.

Malcom (6,5) : un bon match pour l'ailier brésilien même si on peut lui reprocher d'avoir brillé seulement par intermittence et d'avoir parfois manqué de justesse dans ses gestes. Mis en échec par la barre, il trouve la tête de Pallois sur le corner du 2-0 et a signé plusieurs centres. Remplacé à la 83e par Adam Ounas (non noté).

Gaëtan Laborde (6) : pas toujours à la fête en première période, l'avant-centre girondin a eu du mal à exister dans la surface. Mais il s'est bien battu et il a été récompensé par ce dernier but. Remplacé à la 74e par Jérémy Ménez (non noté).

François Kamano (8) : lire le commentaire ci-dessus.

GUINGAMP :

Karl-Johan Johnsson (3,5) : on a connu le gardien guingampais beaucoup plus inspiré. Pas franchement impérial sur les deux premiers buts, il est lâché par sa défense sur le corner du 2-0 mais ne brille pas non plus sur sa sortie. Sauvé par sa barre, il bloque ensuite un tir de Kamano entre ses jambes après la pause.

Jonathan Martins-Pereira (2) : face à Kamano, le latéral droit de Guingamp a passé une très mauvaise après-midi. Souvent en retard, il se montre trop attentiste sur le but du Guinéen. Pas mécontent d'échapper à l'expulsion une première fois avant la mi-temps, il est logiquement exclu en seconde période pour une vilaine faute sur Kamano même s'il trouve encore le moyen de protester… Et dire qu'il aurait aussi dû provoquer un penalty sur Vada lors du premier acte !

Christophe Kerbrat (4,5) : le défenseur a alterné le bon, à l'image de ce tacle impeccable sur Kamano dans la surface puis d'un sauvetage sur la ligne, et le moins bon. Sur le dernier but, il manque clairement d'agressivité.

Mathieu Bodmer (4) : vigilant en début de match, à l'image de ce ballon dégagé devant Malcom, l'ancien Niçois, aligné en charnière centrale, a ensuite laissé trop de latitude aux attaquants adverses.

Dorian Lévêque (3,5) : le latéral gauche n'est pas toujours parvenu à bien fermer son couloir et il se fait devancer par Laborde sur le dernier but. Auteur de quelques montées infructueuses. Remplacé à la 75e par Baissama Sankoh (non noté).

Moustapha Diallo (4) : si sa tête n'avait pas touché la barre, le Sénégalais aurait encore été décisif. Au lieu de ça, il a rendu une prestation très quelconque avec beaucoup de déchet.

Lucas Deaux (4) : match décevant de l'ancien Nantais, régulièrement dominé dans l'entrejeu malgré un léger mieux en début de seconde période.

Etienne Didot (5) : auteur d'une belle ouverture pour De Pauw en début de partie, l'ancien Toulousain n'a pas démérité à la récupération. Son entraîneur l'a pourtant fait sortir à la pause. Remplacé à la 46e par Thibault Giresse (4,5) qui a initié quelques actions mais sans procurer l'apport offensif escompté.

Nicolas Benezet (5) : bien qu'irrégulier, l'ailier a apporté le danger devant le but bordelais notamment avec un retourné détourné par Carrasso, mais il a été sorti à la mi-temps. Remplacé à la 46e par Marcus Coco (4) qui ne s'est pas montré plus remuant.

Nill De Pauw (4,5) : avec plus de réalisme, sa prestation aurait pu être bien différente, mais il bute sur Carrasso et ne cadre pas sa reprise. Effacé, il adresse néanmoins un bon service à Salibur en fin de match.

Yannis Salibur (5,5) : plutôt en jambes, l'ailier de l'EAG aura été l'élément offensif le plus remuant de son équipe. C'est de ses centres que sont venues les actions les plus chaudes pour les Bretons. Défensivement, il a beaucoup donné aussi.

