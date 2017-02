Atletico Madrid : "hors du coup", Gameiro a sonné un réveil en fanfare ! Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 19/02/2017 à 10h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En difficulté ces dernières semaines et relégué sur le banc, Kevin Gameiro a signé un triplé en cinq minutes samedi en Liga pour porter l'Atletico Madrid contre Gijon (4-1). L'attaquant français ambitionne désormais de retrouver un statut de titulaire. Gameiro a brillé avec son triplé express samedi. Kevin Gameiro n'est pas du genre à abdiquer, cela s'est vu en équipe de France avec laquelle il a patienté près de cinq ans avant de rejouer en Bleu en septembre 2016. Même chose en club. Recruté l'été dernier par l'Atletico Madrid, l'attaquant de 29 ans a signé des débuts intéressants avant de rentrer progressivement dans le rang et de se contenter uniquement d'entrées en jeu ces dernières semaines. Mais là encore, l'ancien Parisien n'a rien lâché. Samedi, il est sorti du banc à la 62e minute alors que son équipe butait sur Gijon. Et le Tricolore s'est fendu d'un superbe triplé en l'espace de cinq minutes (80e, 81e, 85e) pour permettre aux Colchoneros de s'imposer 4-1 à l'occasion de la 23e journée de Liga ! Après sa passe décisive face au Celta Vigo (3-2) la semaine dernière et son égalisation (entachée d'un penalty raté) contre le FC Barcelone (1-1) en Coupe du Roi, le natif de Senlis avait particulièrement à coeur de briller. Un triplé en hommage «Ces buts sont pour ma grand-mère, que nous avons perdue cette semaine et à qui je pense beaucoup», a expliqué au coup de sifflet final le Français, auteur de 9 buts en Liga cette saison. «J'ai vécu un sentiment bizarre. J'étais sur le banc et avec ce deuil récent, je savais qu'elle était avec moi. C'était une très forte émotion quand j'ai marqué le premier but.» En concurrence avec Fernando Torres pour évoluer aux côtés d'Antoine Griezmann, l'ancien Sévillan estime qu'il a fini de manger son pain noir. Désormais, Gameiro compte bien bousculer la hiérarchie ! «Je ne pouvais pas être content sur le banc. Et je sentais bien que je n'étais pas à mon niveau. Certes, je donnais des passes décisives quand j'entrais en jeu, mais je suis avant tout là pour marquer. Je ne vais pas dire que j'étais dans le trou... Mais pas loin. J'étais hors du coup», a reconnu le Madrilène dans les colonnes du quotidien L'Equipe. «À moi d'être plus régulier, de marquer à tous les matchs pour retrouver une place de titulaire.» Toujours derrière son attaquant malgré sa mise sur le banc, l'entraîneur madrilène, Diego Simeone, n'a pas manqué de féliciter le triple buteur. Simeone «heureux» pour Gameiro «La vitesse de Gameiro a fini par faire basculer le match. Il a marqué trois buts dans un match très important. Cela me rend très heureux pour lui», a commenté El Cholo samedi. Après cette performance, le Tricolore a de bonnes chances de débuter au moins l'un des deux chocs au programme la semaine prochaine contre le Bayer Leverkusen mardi (20h45) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions ou dimanche prochain (16h15) face au Barça en Liga ! Que pensez-vous de la première saison de Gameiro à l'Atletico ? D'après vous, mérite-il une place de titulaire ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS