Les 10 infos à savoir sur la journée : City cale avant Monaco, Gameiro flambe, Passi première réussie, Balotelli voit rouge...

Manchester City accroché par une D2 anglaise, Gameiro auteur d'un triplé en 5 minutes, Franck Passi ramène la victoire à Lille, Nice vainqueur à Lorient (1-0) malgré l'expulsion de Balotelli, Morata saisit sa chance au Real… Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Guardiola et City se ratent avant d'affronter Monaco.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Bastia 1-1 Monaco (vendredi), Marseille 2-0 Rennes, Lorient 0-1 Nice, Angers 1-0 Nancy, Caen 0-1 Lille, Metz 1-1 Nantes (samedi)

Les principaux résultats à l'étranger : Gijon 1-4 Atletico Madrid, Real Madrid 2-0 Espanyol Barcelone (Liga), Hertha Berlin 1-1 Bayern Munich, Borussia Dortmund 3-0 Wolfsburg (Bundesliga), Huddersfield 0-0 Manchester City, Millwall 1-0 Leicester, Wolverhampton 0-2 Chelsea (FA Cup)

1. Manchester City pas mieux que Monaco. Accroché par Bastia (1-1) vendredi, Monaco n'a pas préparé de la meilleure des façons son 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais son adversaire, Manchester City, n'a pas fait mieux ce samedi ! Accrochés par Huddersfield (0-0), pensionnaire de D2 anglaise, à l'occasion du 5e tour de FA Cup, les hommes de Pep Guardiola devront en passer par un replay pour espérer se qualifier.

2. Gameiro, quelle entrée ! Accroché par Gijon, l'Atletico Madrid s'en est remis à Kevin Gameiro pour faire la différence. Entré en jeu à la 62e minute, le Tricolore a signé un triplé en cinq minutes (80e, 81e, 85e) pour permettre aux Colchoneros de s'imposer 4-1. Une sacrée performance pour l'attaquant qui confirme son retour en forme.

Gameiro a dédié son triplé à sa grand-mère, récemment disparue

3. Lille stoppe l'hémorragie. Certes ce fut laborieux, mais au moins Lille a brisé sa spirale infernale de trois défaites consécutives en s'imposant 1-0 à Caen samedi à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Arrivé mardi, l'ancien coach de l'OM Franck Passi réussit donc ses débuts sur le banc du LOSC. Dominateurs mais très brouillons puis réduits à dix après l'expulsion de Soumaoro, les Dogues ont attendu la 69e minute et le premier but de la recrue néerlandaise El Ghazi pour décrocher ce succès qui leur permet de se donner de l'air en remontant à la 14e place.

4. Nice met la pression, Balotelli voit rouge. En difficulté ces dernières semaines, Balotelli profitait de la blessure de Pléa pour retrouver sa place de titulaire à Lorient (1-0). Peu en vue, l'Italien n'a pas arrangé son cas en récoltant un carton rouge direct apparemment sévère après une poussette sur Touré et peut-être des mots adressés à l'arbitre. Sans lui, le Gym a souffert mais un but de Cyprien et les parades de Cardinale lui permettent de reprendre provisoirement la 2e place de la L1 au PSG.

5. L'OM se rassure. A une semaine de défier le PSG dans le Clasico dimanche prochain, l'Olympique de Marseille s'est relancé en disposant de Rennes 2-0 au Vélodrome. Auteurs d'une belle seconde période, les hommes de Rudi Garcia ont concrétisé leur domination par Njie qui remplaçait Gomis, blessé, et Thauvin, auteur d'un superbe but. Pour lire le compte-rendu complet de la partie, c'est ici.

6. Morata ne la laisse pas passer ! Remplaçant au Real Madrid dans l'ombre de Benzema, Morata a profité de sa titularisation face à l'Espanyol Barcelone (2-0) pour se montrer à son avantage en Liga. De la tête, l'Espagnol a ouvert le score et marqué des points. Bale a ensuite fêté son retour sur les terrains par un but. Blessé, le Gallois n'avait plus joué depuis le 22 novembre 2016.

7. Leicester au tapis ! Indignes 17es du championnat anglais, les Foxes peuvent également faire une croix sur la FA Cup où ils ont été lamentablement éliminés par Millwall (D3) samedi en s'inclinant sur le fil 1-0. Humiliation aussi pour un autre club de Premier League, Burnley, sorti par une D5 anglaise, Lincoln, sur le même score (0-1) ! Pas d'accroc en revanche pour le Chelsea de Kurt Zouma, titulaire, qui s'est qualifié 2-0 contre Wolverhampton.

8. Le Bayern a eu chaud ! Leader incontesté de la Bundesliga et auteur d'un carton (5-1) contre Arsenal mercredi en Ligue des Champions, le géant bavarois a arraché le match nul face au Hertha Berlin (1-1) ce samedi en championnat. L'inévitable Lewandowski a égalisé au bout du temps additionnel (90e+6) et répondu à l'ancien Parisien Ibisevic (22e) ! 3e, le Borussia Dortmund dispose de Wolfsbourg 3-0 grâce notamment à un but d'Ousmane Dembélé, à créditer également d'une quasi-passe décisive.

Lewandowski a sauvé le Bayern contre le Hertha Berlin (1-1)

9. Nantes s'en mordra les doigts ! Auteurs d'une belle seconde période, les Canaris pensaient bien s'imposer à Metz (1-1) après que Rongier ait trouvé la faille. C'était sans compter sur Vizcarrondo qui agrippait Falette au visage dans le temps additionnel et provoquait un penalty fatal transformé par Diabaté.

10. Angers enchaîne. En forme en ce début d'année, le SCO a négocié une 2e victoire de rang et un 3e match sans défaite face à Nancy (1-0) au terme d'une partie maîtrisée. Bamba a ouvert le score après 5 petites minutes et les hommes de Stéphane Moulin, désormais 11es, ont ensuite géré leur avantage.

