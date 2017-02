Avant Man City, Monaco est freiné à Bastia ! - Débrief et NOTES des joueurs (Bastia 1-1 Monaco)

Surprise en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 avec le nul entre Bastia et Monaco (1-1) ce vendredi. Malmenés en première période, les Monégasques ont réagi par la suite mais ont tout de même marqué le pas avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions.

La joie des Corses après le but de Diallo.

Une préparation loin d'être idéale pour l'ASM ! Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Monaco a concédé un nul sur la pelouse de Bastia (1-1) ce vendredi. Bousculés en première période, les Monégasques ont limité les dégâts en obtenant ce résultat au retour des vestiaires.

Avant d'affronter Manchester City mardi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, l'actuel leader de L1 déçoit et marque le pas en comptant provisoirement 4 points d'avance sur son dauphin le Paris Saint-Germain, qui joue Toulouse dimanche (21h). Pour Bastia, 19e, c'est tout de même un bon point dans la course au maintien...

Lemar surnage, Diallo ouvre le score !

Dès le début de la partie, les Corses réalisaient une meilleure entame malgré un coup-franc de Lemar dangereux détourné par Leca. Bien plus tranchants, les Bastiais bousculaient les Monégasques et parvenaient à ouvrir le score d'une tête de Diallo sur un centre au second poteau de Bengtsson (1-0, 19e). Un but mérité validé avec la Goal Line Technology ! Loin de réagir, les hommes de Jardim enchaînaient les imprécisions techniques et n'étaient pas dans le coup au niveau de l'engagement...

Le réveil de l'ASM, des Corses solidaires

Au retour des vestiaires, Bastia était tout proche de faire le break mais Danic perdait son duel face à Subasic ! Toujours malmené, Monaco parvenait tout de même à réagir avec une tête de Bernardo Silva pour égaliser sur un centre de Touré (1-1, 52e). Bien mieux sur cette seconde période, l'ASM monopolisait le ballon mais le SCB continuait de se battre !

Malgré des difficultés physiques pour plusieurs joueurs, les Bastiais résistaient à l'image d'un tacle de Marange sur une énorme situation provoquée dans la surface par Lemar puis d'un centre très dangereux de Mbappé qui passait devant le but vide de Leca. Si Monaco tentait le tout pour le tout, le score n'évoluait pas en raison d'un bel arrêt de Leca devant Mbappé. Le club de la Principauté était donc freiné en L1 avant son grand rendez-vous européen...

La note du match : 6/10

Malgré quelques erreurs techniques, cette rencontre n'a pas été déplaisante à suivre avec de l'intensité et un vrai combat entre les deux équipes. Bien aidée par un scénario avec des occasions et des buts, cette partie a été d'un niveau totalement correct.

Les buts :

- A la suite d'un corner mal dégagé, Bengtsson réalise un centre au second poteau. Bien placé, Diallo reprend de la tête et le ballon entre dans la cage de Subasic malgré l'intervention du gardien monégasque (1-0, 19e). Une réalisation validée par la Goal Line Technology.

- Décalé sur son côté droit, Touré effectue immédiatement un centre dans la surface. En coupant, Bernardo Silva prend le meilleur sur les défenseurs bastiais pour égaliser d'une tête croisée (1-1, 52e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Sadio Diallo (7/10)

Un bon match pour lui ! Titularisé en attaque pour cette partie, il a été intéressant en conservant bien le ballon. Sur un bon centre de Bengtsson, il a réussi à ouvrir le score de la tête. Par la suite, le Corse n'a pas démérité avec une belle combativité et de bons choix avec notamment un décalage pour Danic sur sa grosse occasion. Remplacé à la 73e minute par Axel N'Gando (non noté).

BASTIA :

Jean-Louis Leca (6) : face à l'AS Monaco, le gardien de Bastia s'attendait sûrement à connaître un match compliqué... et ça n'a pas forcément été le cas ! Inquiété en début de partie sur un coup-franc de Lemar, le gardien a répondu présent avec notamment un arrêt décisif sur un tir de Mbappé en fin de rencontre. Sur le but, il n'a pas grand-chose à se reprocher.

Abdoulaye Keita (4) : un peu moins présent que ses partenaires en défense, il a été plutôt moyen. Car si ses erreurs n'ont pas été décisives, il a été parfois trop facilement éliminé et n'a pas été toujours juste dans ses relances. Lemar s'est régalé face à lui...

Alexander Djiku (5) : positionné dans l'axe, le défenseur a été correct. Malgré quelques duels perdus, il a été parfois intéressant avec notamment une intervention importante de la tête dans la surface. Sur le but de Bernardo Silva, il aurait pu mieux faire.

Abdelhamid El Kaoutari (6) : dans cette défense à trois, le joueur de Bastia a été particulièrement solide. Tranchant et puissant, il a régulièrement pris le meilleur sur Falcao et Germain en récupérant de nombreux ballons. Son placement a été quelques fois aléatoire.

Florian Marange (6,5) : à l'image d'un tacle glissé tout simplement parfait dans la surface face à Bernardo Silva, le défenseur a rendu une belle copie. Bien placé, il n'a pas été omniprésent mais a été précieux en sauvant plusieurs situations chaudes.

Pierre Bengtsson (5,5) : un match en deux temps pour le latéral gauche. Pas forcément en danger défensivement en première période, il n'a pas hésité à se projeter offensivement en donnant plusieurs bons ballons à ses partenaires. Sur l'ouverture du score, il a d'ailleurs signé un centre parfait pour Diallo. Malheureusement pour lui, il a éprouvé de grosses difficultés après la pause et a été fautif sur l'égalisation de Bernardo Silva.

Mehdi Mostefa (6) : souvent critiqué pour son agressivité négative, le milieu a affiché un visage bien plus séduisant ce vendredi. Entreprenant, mais dans le bon sens du terme, il a été l'auteur d'un gros pressing et a récupéré de nombreux ballons.

Lassana Coulibaly (5,5) : avec son volume de jeu important, le milieu a été intéressant dans son activité pour gêner les Monégasques. Dans la construction du jeu, il a été moins à son avantage avec plusieurs mauvais choix.

Prince Oniangué (6,5) : recruté cet hiver, le milieu de terrain confirme encore une fois qu'il représente une bonne pioche ! Face à une équipe du calibre de l'AS Monaco, il a brillé par son intensité et a été important pour son équipe.

Gaël Danic (6,5) : auteur d'un gros début de match, le vétéran a été un vrai problème pour Monaco par ses déplacements et sa disponibilité. Impliqué sur plusieurs bonnes situations, l'ancien Lyonnais va longtemps regretter son duel perdu face à Subasic. Très émoussé, il a été remplacé à la 82e minute par Lenny Nangis (non noté).

Sadio Diallo (7) : lire le commentaire ci-dessus.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : un match rageant pour le gardien de l'AS Monaco. Sur la première occasion franche des Corses, il a été battu par la tête de Diallo malgré son intervention. Sur la suite de la partie, il a été bon avec notamment un duel gagné face à Danic.

Almamy Touré (5,5) : sur son côté droit, le latéral droit a été longtemps décevant. Alors qu'il avait toujours répondu présent ces dernières semaines, le défenseur a été en difficulté face à la mobilité de Danic et a été globalement discret offensivement en première période... Puis après la mi-temps, il a été plus tranchant et a délivré une passe décisive pour Bernardo Silva. Remplacé à la 79e minute par Nabil Dirar (non noté).

Kamil Glik (6) : rapidement ouvert au niveau de la tête, le guerrier polonais a été fidèle à sa réputation sur cette partie. Dominateur dans les duels, le défenseur central a remporté la majorité de ses duels et a été plutôt propre dans ses relances.

Jemerson (4) : un oubli qui a terni sérieusement sa performance. Car si le Brésilien a été dans l'ensemble correct, il s'est oublié sur l'ouverture du score de Bastia en laissant Diallo seul dans son dos. Une erreur qui a fait mal à son équipe et qui pourrait compter en fin de saison.

Benjamin Mendy (4,5) : en forme ces dernières semaines, le latéral gauche n'a pas confirmé sur cette partie. Peu serein défensivement, l'ancien Marseillais a surtout déçu offensivement avec plusieurs ballons perdus et des centres peu précis. Un peu mieux après la pause...

Bernardo Silva (7) : peu trouvé par ses partenaires en début de partie, le Portugais a été plus disponible par la suite en repiquant dans l'axe. Auteur de plusieurs fulgurances, il a réussi à trouver la faille en égalisant de la tête. Sa performance en seconde période a été à la hauteur de son talent en étant omniprésent.

Tiémoué Bakayoko (6) : le milieu de terrain a été l'un des rares joueurs de son équipe à sonner la révolte dans ce secteur de jeu. Alors que les Monégasques ont semblé éteints par moment, l'ancien Rennais s'est toujours battu et a réalisé un travail important à la récupération. Remplacé à la 45e minute par Fabinho (6,5), qui a effectué une superbe entrée en jeu. Omniprésent dans l'entrejeu, il a été précieux par ses montées et a participé au retour des siens.

João Moutinho (5,5) : une première période ratée pour l'international lusitanien. Excellent face à Metz, le milieu n'a pas confirmé contre les Corses en étant dominé dans l'engagement par ses adversaires directs lors des 45 premières minutes. Bien mieux en étant associé avec Fabinho, il a montré un visage plus séduisant au retour des vestiaires avec plusieurs bons décalages.

Thomas Lemar (6,5) : le seul élément offensif de l'ASM qui a tenu son rang de A à Z ! Dangereux dès le début de la partie sur un coup-franc lointain, l'ailier a été un vrai problème pour les Bastiais en étant particulièrement percutant. Impliqué dans les bons coups de Monaco, il a été malheureusement parfois trop seul.

Falcao (5) : un match moyen pour le Colombien. Malgré sa combativité, l'attaquant a beaucoup couru dans le vide et n'a pas été récompensé de ses efforts avec aucune situation franche dans la zone de vérité, à l'exception d'un retourné acrobatique non cadré. Il faut tout de même souligner son envie.

Valère Germain (4) : une vraie déception. Contrairement à Falcao, il a été complétement invisible sur cette rencontre et n'a pas réussi à réaliser une seule bonne combinaison avec ses partenaires. Attention à la menace Mbappé... Remplacé à la 70e minute par Kylian Mbappé (non noté), qui a fait une belle entrée avec deux belles situations manquées d'un rien.

BASTIA 1-1 MONACO (mi-tps: 1-0) - FRANCE - Ligue 1 / 26e journée

Stade : Stade Armand-Césari - Arbitre : C. Turpin



Buts : S. Diallo (19e) pour BASTIA - Bernardo Silva (52e) pour MONACO

Avertissements : L. Coulibaly (21e) , L. Nangis (89e) , pour BASTIA



BASTIA : J. Leca - A. Djiku , A. El Kaoutari , F. Marange - A. Keita , P. Bengtsson - L. Coulibaly , P. Oniangué , M. Mostefa , G. Danic (L. Nangis, 83e) - S. Diallo (A. Ngando, 74e)



MONACO : D. Subasic - A. Touré (N. Dirar, 79e) , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva , João Moutinho , T. Bakayoko (Fabinho, 46e) , T. Lemar - V. Germain (K. Mbappe Lottin, 71e) , Falcao



Diallo a ouvert le score en début de partie (1-0, 19e)



Marange a réalisé un tacle parfait face à Bernardo Silva



La joie du Portugais après son égalisation (1-1, 52e)



Le Monégasque a tout tenté sur cette seconde période