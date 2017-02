Lyon : agacé par les critiques, Génésio pousse un énorme coup de gueule !

Régulièrement désigné comme le principal coupable des problèmes de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio a poussé un coup de gueule ce vendredi devant les médias. Lassé par les critiques, le technicien lyonnais a réalisé une vraie mise au point.

Bruno Génésio a réglé ses comptes ce vendredi.

Depuis sa nomination à la tête de l'Olympique Lyonnais en décembre 2015, l'entraîneur Bruno Génésio n'a jamais fait l'unanimité. Rejeté par certains supporters avant même son arrivée à ce poste, le technicien lyonnais avait réussi une superbe seconde partie de saison pour faire taire ses détracteurs.

Cependant, les difficultés des Rhodaniens lors de cet exercice 2016-2017 ont relancé les débats le concernant et les critiques sont nombreuses à son sujet, dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ce vendredi, Génésio a réalisé une sérieuse mise au point.

B. Génésio - «j'en ai assez d'être remis en question»

Présent devant les médias, le coach de l'OL a été interrogé sur son choix d'évoluer avec un 4-4-2 en losange lors de la victoire face à l'AZ Alkmaar (4-1) jeudi à l'occasion du match aller des 16es de finale de l'Europa League. La question de trop sur les choix tactiques de Génésio... «Je n'ai pas de plan de jeu, je n'ai pas de philosophie de jeu, on ne travaille pas à l'entraînement, on ne fait rien... Le matin je me lève et je me dis : tiens on va jouer en losange», a d'abord ironisé l'entraîneur de 50 ans.

«Je suis fatigué de toutes ces questions. J'en ai assez d'être remis en question sans arrêt sur tout ce que je fais, qu'on joue en losange, en triangle, en carré, en rectangle, à quatre, à cinq, à trois, à deux... Je ne me justifie plus, je fais mes choix et je les assume», a-t-il lancé. Lassé par les critiques, Génésio peut heureusement compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas.

Aulas a toujours soutenu Génésio

Car si le coach de Lyon a été souvent conspué sur le réseau social préféré du dirigeant rhodanien, Twitter, notamment après la défaite face à l'AS Saint-Etienne (0-2) le 5 février dernier, Aulas a toujours défendu Génésio. «Je soutiendrai Bruno jusqu'au bout de la saison où on sera, comme tous les ans, devant Saint-Etienne en championnat», avait affirmé JMA à l'époque. Pour éviter les critiques, Génésio connaît la meilleure réponse : réaliser une belle fin de saison.

