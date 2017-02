Barça : un profond changement réclamé par Messi et les cadres ?

Une élimination très probable face au PSG en Ligue des Champions pourrait provoquer le départ de Luis Enrique au FC Barcelone. Pour le remplacer, Jorge Sampaoli serait le choix de Lionel Messi, qui souhaite également un mercato estival mouvementé.

Messi souhaiterait du changement au Barça

La gifle reçue face au Paris Saint-Germain (0-4), mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, risque de laisser des traces au FC Barcelone. Une élimination, très probable, après le match retour le 8 mars prochain et la situation compliquée en championnat - le Real Madrid à un point d'avance mais deux matchs en retard à jouer - pourraient coûter cher à certains au club.

Messi veut Sampaoli

Pointé du doigt ces derniers jours, Luis Enrique n'est pas certain d'être encore sur le banc du Barça la saison prochaine alors que son contrat se termine en juin prochain. Si les noms de Ronald Koeman (Everton) et Ernesto Valverde (Bilbao) sont évoqués, la piste Jorge Sampaoli (FC Séville) serait de plus en plus chaude.

Selon El Confidencial, Sampaoli est un choix de Lionel Messi. Le père de l'attaquant barcelonais Jorge Messi, qui gère ses intérêts, est en contact régulier avec l'entraîneur sévillan après lui avoir fait savoir qu'il était désiré au Camp Nou. Désireux de retrouver une équipe de gagneurs, l'Argentin considère son compatriote comme l'entraîneur idoine. Mais il ne s'agit pas du seul souhait de la superstar du Barça.

Des joueurs poussés dehors ?

En pleine négociation pour la prolongation de son contrat, qui termine en juin 2018, Messi compte bien profiter de la situation pour mettre la pression sur ses dirigeants afin de réclamer un profond changement de l'effectif blaugrana l'été prochain. Ainsi, La Pulga et les cadres du vestiaire réclameraient le départ de plusieurs joueurs : Jérémy Mathieu, Lucas Digne, André Gomes et Paco Alcacer.

La bande à Messi jugerait ces éléments pas au niveau pour évoluer au Barça. Arda Turan pourrait aussi être poussé vers la sortie en cas d'offre intéressante. Selon le média espagnol, la direction barcelonaise peut difficilement dire non à sa star au risque de la froisser avant la signature d'un nouveau bail. En position de force, le quintuple Ballon d'Or pourrait également avoir son mot à dire sur le recrutement.

Verratti plaît à Messi

Toujours d'après Don Balon, l'Argentin souhaiterait l'arrivée du Parisien Marco Verratti, brillant mardi et dont le profil correspond parfaitement au jeu barcelonais. L'Italien pourrait combler le vide laissé par le départ de Xavi. Mais le PSG n'est pas vendeur et il sera très compliqué de le convaincre, même avec une offre énorme. Un latéral droit, un défenseur central et un avant-centre s'inscrivant dans la philosophie de jeu des Blaugrana seraient les autres priorités.

Selon vous, le Barça doit-il se séparer de Luis Enrique ? Quels sont les postes à renforcer en priorité ?