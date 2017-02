PSG : Thiago Silva n'a pas apprécié, son entourage démonte la rumeur

Thiago Silva a été très agacé par la rumeur concernant son forfait contre le FC Barcelone (4-0), mardi en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. L'entourage du défenseur central brésilien monte au créneau concernant la raison de cette absence.

Thiago Silva a peu goûté à la rumeur sur son absence face au Barça

Touché à un mollet, Thiago Silva (32 ans) a été contraint de déclarer forfait pour le choc face au FC Barcelone (4-0) mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Mais cette absence a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures avec une rumeur annonçant que le capitaine parisien avait jeté l'éponge en raison d'une appréhension à affronter les attaquants barcelonais.

Thiago Silva agacé

«Difficile de dire s'il est blessé. Les examens médicaux n'ont pas montré grand-chose. On dirait qu'il s'est tétanisé à l'approche de l'événement» , lançait un proche du club de la capitale à L'Equipe. Si ces propos pouvaient surprendre, Thiago Silva n'a pas du tout apprécié. Selon le quotidien Le Parisien, le Brésilien a été agacé et affecté par cette rumeur.

«Comme tous les grands joueurs, il vit pour ce genre de grands matchs, explique l'un de ses proches au journal. Et il était vraiment très déçu de ne pas pouvoir jouer. Mais c'était juste plus raisonnable de renoncer.» Touché contre Lille (2-1), le 7 février, le capitaine parisien n'avait en effet aucune raison de vouloir manquer ce grand rendez-vous. Il ne se sentait simplement pas prêt physiquement a livré une telle bataille.

A 80% de ses moyens

«Thiago Silva est comme une Formule 1, il faut que tous les réglages soient au top pour qu'il prenne le départ. Il ne pense qu'au foot, ne sort jamais et ne vit que pour ça. Le foot, c'est sa vie. Il se connaît parfaitement et s'il ne se sent pas à 100 %, il préfère renoncer. Avant le Barça, à cause de sa douleur au mollet, il se sentait à 80 % de ses moyens. Par le passé, il a eu de longues blessures parce qu'il a joué sans être prêt» , a expliqué un membre du club.

Thiago Silva a sans doute encore en tête sa longue blessure après son retour précipité en 2014 au sortir d'une Coupe du monde ratée avec le Brésil. D'ailleurs, le Brésilien devrait patienter encore un peu puisqu'il pourrait aussi faire l'impasse sur le match de dimanche (21h) face à Toulouse, au Parc des Princes. Son objectif : être à 100% pour le clasico face à l'OM la semaine suivante.

