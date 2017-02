Réaliste, Lyon tue le suspense - Débrief et NOTES des joueurs (AZ 1-4 OL)

En seizième de finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais s'est largement imposé sur le terrain de l'AZ Alkmaar (4-1) ce jeudi soir. Notamment grâce au doublé de Lacazette, le club rhodanien se facilite la tâche avant le match retour.

Alexandre Lacazette a inscrit un doublé.

Le président Jean-Michel Aulas avait prévenu, cette Ligue Europa représente un réel objectif pour l'Olympique Lyonnais en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions. Message reçu cinq sur cinq puisque le vice-champion de France, qui restait sur une défaite à Guingamp (2-1) en championnat, a surclassé l'AZ Alkmaar (1-4) !

Auteurs d'une très bonne entame dans un 4-4-2 en losange, les Gones auraient pu ouvrir le score dès les premières minutes. Mais la tête de Diakhaby, qui profitait d'une mauvaise sortie du gardien Krul, passait au-dessus. De quoi réveiller les Néerlandais qui inversaient la physionomie du match et mettaient la pression sur le but d'un Lopes héroïque. Il fallait que le gardien lyonnais sorte le grand jeu sur la frappe de Bel Hassani !

L'OL plus réaliste

Du coup, un peu contre le cours du jeu, Tousart donnait l'avantage à l'OL sur un superbe centre de Fekir (0-1, 26e) ! Efficaces, les hommes de Bruno Genesio pouvaient de nouveau compter sur un Lopes en feu et décisif sur la belle demi-volée de Jahanbakhsh et sur les nombreux centres de l'AZ Alkmaar, puni une deuxième fois par Lacazette juste avant la pause (0-2, 45+2e) !

Le sang-froid de Lacazette

Solide, réaliste… et un peu chanceuse cette équipe lyonnaise, qui échappait à la réduction du score sur deux énormes situations au retour des vestiaires. Car Weghorst et Bel Hassani manquaient le cadre ! Et là encore, Lacazette sanctionnait le 4e d'Eredivisie avec un sang-froid bluffant (0-3, 57e). Bon, il faut bien l'admettre, le score était sévère pour les Néerlandais qui continuaient de pousser histoire de se laisser une chance au retour.

Alors après une faute peu évidente de Mammana dans la surface, Jahanbakhsh marquait sur penalty (1-3, 69e). Mais c'était sans compter sur un dernier contre des Gones conclu par Ferri (1-4, 90+5e). Victoire 4-1 à l'extérieur pour l'OL qui met un pied en 8e de finale, et qui se rassure avant de recevoir Dijon dimanche (17h).

La note du match : 7/10

Après 10 minutes de jeu, on craignait d'assister à une attaque-défense. Mais on a finalement eu droit à un match équilibré avec beaucoup d'intensité, des occasions, des buts et de l'ambiance grâce aux supporters lyonnais. Une rencontre agréable.

Les buts :

- Sur un corner de Fekir, la défense de l'AZ Alkmaar renvoie le ballon dans les pieds de l'international tricolore. A la réception du magnifique centre du gaucher au deuxième poteau, Tousart n'a plus qu'à mettre le plat du pied pour marquer (0-1, 26e).

- Après une succession de duels aériens au milieu du terrain, Tolisso récupère le ballon et lance idéalement Lacazette en profondeur. Plein de sang-froid, le buteur lyonnais dribble le gardien Krul et conclut du pied gauche dans le but vide (0-2, 45+2e).

- A la suite d'une touche néerlandaise, Tousart récupère et dribble deux adversaires avant de lancer parfaitement Lacazette en profondeur. Solide au duel à l'épaule, l'attaquant de l'OL passe encore Krul et termine en angle très fermé (0-3, 57e).

- Sur un penalty provoqué par Mammana, Jahanbakhsh croise sa frappe et prend Lopes à contre-pied (1-3, 69e).

- Sur un contre mené par le jeune Aouar, Ferri hérite d'un ballon contré au milieu de la surface et trompe Krul (1-4, 90+5e).

Les NOTES des Lyonnais

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (9/10)

Héroïque ! Si le buteur Lacazette a fait le boulot devant, il ne faut surtout pas oublier les arrêts du gardien lyonnais. Très sollicité dans les airs, l'international portugais s'est montré impérial. Il a aussi multiplié les arrêts sur sa ligne dans son style bondissant ! Pourtant, il s'est blessé à deux reprises, lui qui a été victime d'une béquille avant de heurter le poteau avec son épaule.

LYON :

Anthony Lopes (9) : voir commentaires ci-dessus.

Christophe Jallet (5,5) : face à la pression de l'AZ, le latéral droit s'est montré prudent. Moins offensif que d'habitude, il n'a pas pris le moindre risque dans la relance, quitte à balancer de longs ballons dans le camp adverse.

Emanuel Mammana (4,5) : impressionnant balle au pied, l'Argentin peut aussi se montrer fébrile dans ses interventions. On le sent encore tendre et hésitant dans ses interventions, à l'image de sa mésentente avec Jallet, ou du penalty concédé. D'ailleurs, il était déjà passé tout près du penalty sur une main litigieuse quelques minutes auparavant.

Mouctar Diakhaby (6,5) : si l'OL veut retrouver de la sérénité dans sa charnière, ça passera sûrement par le jeune défenseur central. Bien placé, il a intercepté plusieurs ballons chauds jusqu'à la fin du match. Il s'est même procuré la première occasion de la partie avec une tête au-dessus de la barre.

Maciej Rybus (4) : opposé à l'ailier percutant Bel Hassani, le Polonais a beaucoup souffert sur son côté gauche. Comme Jallet, il a donc hésité avant d'aller proposer des appels devant.

Maxime Gonalons (6,5) : on oubliera le petit pont infligé par Jahanbakhsh. Comme d'habitude, le milieu défensif a fait la loi dans le rond central. Son impact physique était essentiel au regard de l'agressivité des Néerlandais.

Lucas Tousart (7) : malgré quelques pertes de balle inhabituelles de sa part, l'ancien Valenciennois a réalisé un match plein. Toujours aussi solide dans les duels, il s'est aussi montré décisif avec un but et une offrande pour Lacazette. Remplacé à la 67e par Jordan Ferri (non noté), auteur du quatrième but lyonnais.

Corentin Tolisso (7) : relayeur au coup d'envoi, le milieu de terrain est vite monté d'un cran pour mener le jeu. Bon choix de la part de Genesio puisque sa qualité de passe a permis à Lacazette de faire le break.

Sergi Darder (3,5) : c'est la déception côté lyonnais. Aligné au poste de numéro 10, l'Espagnol aurait pu livrer une belle prestation grâce à sa finesse technique et sa vision du jeu. Mais il a semblé perdu et incapable de trouver le bon placement. Et même lorsqu'il a été repositionné en tant que relayeur, il ne s'est pas montré à son avantage. Remplacé à la 84e pour Houssem Aouar (non noté), qui a lancé le contre sur le but de Ferri.

Nabil Fekir (7,5) : il ne manquait plus qu'un but pour récompenser sa performance. Aligné aux côtés de Lacazette, le Franco-Algérien a proposé énormément de solutions. Passeur décisif pour Tousart avec un superbe centre, il s'est procuré plusieurs occasions mais il a manqué de réussite dans le dernier geste. Encourageant.

Alexandre Lacazette (8) : quel sang-froid devant le but adverse ! Très mobile, le buteur de l'OL s'est montré sans pitié à chaque opportunité. Deux occasions, deux buts ! Sans oublier son jeu dos au but qui a facilité la circulation du ballon. Remplacé à la 65e par Maxwel Cornet (non noté), qui a manqué une occasion en toute fin de match.

AZ ALKMAAR 1-4 LYON (mi-tps: 0-2) - LIGUE EUROPA - 1/16e de finale

Stade : AFAS Stadion - Arbitre : B. Madden



Buts : A. Jahanbakhsh (68e, pen.) pour AZ ALKMAAR - L. Tousart (26e) A. Lacazette (45+2e) A. Lacazette (57e) J. Ferri (90+5e) pour LYON

Avertissements : A. Jahanbakhsh (66e) , pour AZ ALKMAAR



AZ ALKMAAR : T. Krul - D. Luckassen , R. van Eijden , S. Wuytens , R. Haps - I. Bel Hassani , B. Rienstra , M. Seuntjens (J. van Overeem, 74e) - A. Jahanbakhsh , W. Weghorst (F. Friday, 71e) , M. Tankovic (L. Garcia, 65e)



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , E. Mammana , M. Diakhaby , M. Rybus - M. Gonalons - L. Tousart (J. Ferri, 67e) , C. Tolisso - Sergi Darder (H. Aouar, 84e) - N. Fekir , A. Lacazette (M. Cornet, 66e)



