Barça : Keane, Gourcuff, Laporta... La déroute du club catalan à Paris fait encore beaucoup parler !

Quasiment 48 heures après la défaite du FC Barcelone sur le terrain du Paris Saint-Germain (0-4) à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le monde du football reste sous le choc. Si la performance des Parisiens est saluée, les Blaugrana sont logiquement ciblés par de nombreuses critiques.

Les Blaugrana ne sont pas épargnés par les critiques.

Presque deux jours plus tard, l'énorme défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-4) reste un véritable tremblement de terre sur la scène européenne. Quasiment éliminé après cette déroute lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le club catalan se retrouve sous le feu des critiques.

Keane a halluciné, la tristesse de Gourcuff...

Désormais consultant, l'ancien milieu de terrain de Manchester United Roy Keane est toujours aussi tranchant et n'a pas épargné les Blaugrana, auteurs d'une performance cataclysmique selon lui. «Je n'en croyais pas mes yeux. De toute évidence, c'est complètement terminé pour la qualification à ce stade. Parfois, on se dit que le Barça a une défense moyenne, mais offensivement, dans le jeu, c'était épouvantable. On aurait cru qu'ils n'avaient jamais joué à ce niveau auparavant», a halluciné l'Irlandais au micro d'ITV Sport.

De son côté, l'entraîneur de Rennes Christian Gourcuff a été également surpris par le faible niveau de jeu affiché par le Barça. Le technicien breton a même eu de la peine pour la formation espagnole, qui a été son modèle pendant des années. «J'étais triste pour le Barça, parce j'ai toujours été un grand admirateur. Les équipes vivent et meurent. Ce n'est plus le Barça que j'ai aimé. Le jeu, c'est le mouvement. Si vous n'en avez plus, vous avez beau avoir les mêmes intentions, ça n'a plus la même efficacité dans la fluidité, dans l'organisation», a jugé Gourcuff, en reconnaissant le mérite du PSG.

Laporta dézingue les dirigeants !

Mais les critiques les plus virulentes ont été signées Joan Laporta. L'ancien président du FCB a profité de cette désillusion pour s'attaquer, encore une fois, aux dirigeants actuels. «Avec les joueurs que nous avons, dirigés par un Messi dont on peut attendre énormément, le message doit être la remontada», a estimé l'ex-dirigeant pour la radio RAC 1.

«J'ai été surpris que le président du Barça ne fasse pas de déclaration hier, et c'est une preuve de plus de ce que je pense de lui. Cette direction est en train de détruire le Barça, la seule chose qu'ils ont faite, c'est profiter de ce que nous leur avons laissé et s'atteler à leurs magouilles. C'est dangereux pour le Barça d'être entre de telles mains», a-t-il ensuite lancé. Si l'entraîneur Luis Enrique a cristallisé toutes les critiques dans un premier temps, la crise semble désormais globale à Barcelone...

