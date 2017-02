Europa League : Alkmaar-Lyon, Manchester United-St Etienne, présentations et compos probables

Ce jeudi, les 16es de finale de l'Europa League commencent avec les rencontres de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne face respectivement à l'AZ Alkmaar et Manchester United. Pour rêver d'un avenir dans cette compétition, les deux formations françaises devront ramener un bon résultat à l'extérieur.

Les Verts devront être solides à Manchester.

Après la soirée enchantée du Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions avec une démonstration face au FC Barcelone (4-0), l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne seraient bien inspirés de suivre cet exemple en Europa League.

Ce jeudi, les deux clubs français vont disputer le match aller des 16es de finale de la C3 en affrontant respectivement l'AZ Alkmaar et Manchester United à l'extérieur. Malgré des ambitions différentes dans cette compétition, l'OL et l'ASSE auront besoin d'un bon résultat pour rêver plus grand.

Lyon doit assumer...

Depuis son élimination en Ligue des Champions et son reversement en Europa League, le club rhodanien par l'intermédiaire de son président Jean-Michel Aulas clame son envie de remporter cette coupe. Mais la route sera encore longue et passe par une bonne performance ce jeudi (19h) sur la pelouse d'Alkmaar. «C'est un objectif qu'on peut envisager mais il faut y aller étape par étape», a prévenu Bruno Génésio devant la presse.

«La route est longue, il y a des équipes prestigieuses et d'autres qui sont le moins mais qu'il faut respecter car elles peuvent être dangereuses. Maintenant, on peut envisager un parcours intéressant et aller au bout. Mais procédons par étape. La première, elle est ici à Alkmaar», a-t-il rappelé. Pour ce match, l'entraîneur de l'OL sera simplement privé de Rafael et Mathieu Valbuena, blessés, puis de Memphis Depay, non qualifié. Sur le papier, Lyon semble favori contre l'actuel 4e du championnat néerlandais.

La composition probable des deux équipes :

AZ Alkmaar : Krul - Luckassen, Wuytens, van Eijden (c), Haps - Rienstra, Bel-Hassani, Seuntjens - Jahanbakhsh, Weghorst, Tankovic.

Olympique Lyonnais : Lopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Rybus - Tousart, Gonalons (c) - Ghezzal, Fekir, Cornet - Lacazette.

L'ASSE, un exploit possible ?

Pour l'AS Saint-Etienne en revanche, la tâche s'annonce bien plus compliquée. Opposés à Manchester United, les Verts devront se montrer solides à Old Trafford ce jeudi (21h05) pour s'offrir une opportunité d'un immense exploit à Geoffroy-Guichard au retour. «C'est une rencontre importante car c'est un match de Coupe d'Europe. On va continuer à la jouer sérieusement mais la saison ne s'arrêtera pas là. Mais on va tout faire pour créer l'exploit», a confié le coach de l'ASSE Christophe Galtier.

Malheureusement pour Saint-Etienne, Manchester United affiche une belle forme ces dernières semaines avec 13 victoires, 4 nuls et 1 défaite sur les 18 derniers matchs toutes compétitions confondues. La chance des Verts ? Les Red Devils n'ont pas semblé toujours très concernés par cette compétition, mais cela pourrait évoluer avec le début de la phase finale. L'exploit sera difficile pour l'ASSE face à l'équipe type de MU...

La composition probable des deux équipes :

Manchester United : De Gea - Valencia, Smalling (c), Bailly, Blind - Fellaini, Herrera, P. Pogba - Mkhitarian, Ibrahimovic, Martial.

AS Saint-Etienne : Ruffier - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (c), F. Pogba - Veretout, Saivet, Pajot - Jorginho, Hamouma, Monnet-Paquet.

