Real : critiqué pendant des semaines, Benzema répond présent au bon moment !

Critiqué par la presse espagnole et sifflé par le public du Stade Santiago Bernabeu ces dernières semaines, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été décisif avec un but face à Naples (3-1) mercredi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Une performance XXL pour répondre à ses détracteurs...

Karim Benzema a été excellent face à Naples.

Si le Real Madrid a dominé Naples (3-1) mercredi pour le compte du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, c'est notamment grâce à Karim Benzema ! Noté 8/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir article ici), le Français a été dans tous les bons coups et a relancé son équipe en étant l'auteur du but de l'égalisation.

Mais ce n'est pas tout ! Car outre sa réalisation, l'avant-centre a été omniprésent dans le jeu et a rendu une très belle copie en combinant parfaitement avec ses partenaires. Une prestation idéale pour répondre aux critiques...

Zidane rend hommage à Benzema

Car ces dernières semaines, Benzema a connu une période compliquée. Muet lors des 6 derniers matchs toutes compétitions confondues des Merengue, le joueur de 29 ans n'a pas été épargné par la presse ibérique puis par les supporters madrilènes, qui n'avaient pas hésité à le siffler au Stade Santiago Bernabeu lors de ses dernières sorties. Mais mercredi, les fans de la Maison Blanche ont surtout applaudi l'élément formé à Lyon.

«On attend qu'il marque des buts, mais il a plus que ça. Il l'a encore montré ce mercredi. Je retiens l'énergie qu'il donne aux autres et le gros match qu'il a fait. Dernièrement, il en a fait plus d'un et c'est très bien. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim et James répondent toujours présent dans les grands rendez-vous», a d'ailleurs souligné son entraîneur Zinédine Zidane devant les médias. Et une statistique vient appuyer les propos du technicien tricolore...

Le meilleur buteur français en C1 !

Après sa réalisation face à Naples, Benzema a inscrit un total impressionnant de 51 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière. Ainsi, il est devenu le joueur français le plus prolifique en C1 devant Thierry Henry (50 buts) et David Trezeguet (29 buts). Et même au niveau mondial, le buteur du Real se classe désormais 5e derrière Cristiano Ronaldo (95 buts), Lionel Messi (93 buts), Raùl (71 buts) et Ruud van Nistelrooy (56 buts). C'est dire le niveau de Benzema dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ! En attendant, ce match va rappeler au monde entier l'importance du Français au Real...

