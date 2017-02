Le Real met un pied dans le quart - Débrief et NOTES des joueurs (Real 3-1 Naples)

Bien que très vite mené 1-0, le Real Madrid a su très vite réagir pour finalement dominer Naples 3-1 dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Portés par un grand Karim Benzema, les Merengue ont très certainement fait le plus dur avant le match retour à San Paolo.

Karim Benzema, buteur et auteur d'un grand match contre Naples.

On s'attendait à un match explosif. On n'a pas été déçu, les occasions étant légion. Au final, le Real Madrid a logiquement imposé sa loi à Naples, grâce notamment à un très bon Karim Benzema, buteur et très actif pendant une heure (3-1).

Les Merengue pouvaient ouvrir le score d'entrée de jeu dans ce 8e de finale aller de Ligue des Champions par Benzema mais Reina avait la main ferme sur sa ligne. Dominateur, le Real se faisait pourtant surprendre. Servi par Hamsik, Insigne piégeait un Navas mal placé (0-1, 8e). Les hommes de Zinedine Zidane avaient la bonne idée de réagir rapidement. Sur une merveille de centre de Carvajal, Benzema, encore lui, remettait les deux équipes à égalité de la tête (1-1, 19e).

Le Real une classe au-dessus

Avant le repos, les Madrilènes pouvaient prendre l'avantage toujours grâce à Benzema, mais le Français, servi par Ronaldo, trouvait le poteau de Reina. Pourtant très discuté cette saison, l'ancien Lyonnais était l'auteur d'une première période de haut vol. C'est finalement au retour des vestiaires que le Real passait devant. Suite à un gros travail de Ronaldo, Kroos ne laissait aucune chance à Reina (2-1, 49e). Le club espagnol enfonçait le clou dans la foulée. Sur un mauvais renvoi d'Albiol, Casemiro, des 20 mètres, décochait une volée parfaite dans le petit filet de Reina (3-1, 54e). Sur la touche, Morata restait bouchée bée. En tribune, Rafael Nadal, lui, jubilait. Les Napolitains, eux, prenaient un sérieux coup derrière la tête.

Malgré ça, les Italiens pouvaient se remettre dans la partie par Mertens, mais le Belge frappait de peu au-dessus. Le Napoli laissait là passer sa chance de reprendre espoir avant le retour dans trois semaines à San Paolo. Avec ses deux buts d'avance, on ne voit pas trop comment le Real, une classe au-dessus à l'évidence, pourrait se faire dérober son ticket pour les quarts de finale.

La note du match : 7/10

Même si on n'a pas vu un génial Real Madrid, ce huitième de finale aller de Ligue des Champions fut quand même d'un très bon niveau, l'intensité ne retombant jamais vraiment, même à 3-1 pour les Merengue. Les occasions n'ont pas manqué dans cette rencontre.

Les buts

- Servi par Hamsik dans l'axe, Insigne voit Navas trop avancé et mal placé et a la superbe inspiration de frapper des 30 mètres pour mettre le ballon hors de portée du portier madrilène (0-1, 8e).

- Sur le côté droit, Carvajal centre magnifiquement de l'extérieur du pied pour Benzema, qui, de la tête dans les 6 mètres, ne laisse aucune chance à Reina (1-1, 19e).

- Sur le côté droit, Ronaldo éliminé facilement Koulibaly avant de servir Kroos à l'entrée de la surface. D'une frappe à ras de terre, l'Allemand trompe Reina (2-1, 49e).

- Dans la surface, Albiol dégage comme il peut. Le ballon revient sur Casemiro, qui, des 20 mètres, prend sa chance. Sa volée finit au fond des filets (3-1, 54e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Karim Benzema (8/10)

Très discuté cette saison, le Français a sorti une première période de très haut niveau. Intenable, toujours dans les bons coups, il égalise d'une tête imparable avant de trouver le poteau peu avant la pause. Moins en vue après le repos mais utile quand même pour fixer la défense italienne. Une prestation très aboutie du nouveau meilleur buteur français de la Ligue des Champions (51 réalisations désormais). Remplacé à la 81e minute par Alvaro Morata (non noté), qu'on a surtout vu défendre avec le très offensif Marcelo.

REAL MADRID :

Keylor Navas (3) : le portier madrilène débute très, très mal cette rencontre en se faisant surprendre dès la 8e minute par Insigne. Un mauvais placement immédiatement sanctionné. Une grosse frayeur en seconde période sur une frappe de Mertens, mais non cadrée heureusement pour lui.

Daniel Carvajal (7) : actif dans son couloir droit, le latéral madrilène s'est surtout signalé par ce petit bijou de centre de l'extérieur du pied qui finit sur la tête égalisatrice de Benzema. Du grand art.

Marcelo (6) : lui aussi a fait preuve d'une grosse activité dans son couloir gauche. Un peu de déchet parfois dans ses transmissions mais toujours un danger lorsqu'il décide de venir accompagner ses attaquants.

Raphaël Varane (5) : prestation en demi-teinte du Français. Pas impérial en charnière centrale, il s'est fait plusieurs fois secouer dans les duels. Mais sans conséquence pour les Merengue.

Sergio Ramos (5) : lui aussi on l'a déjà vu plus tranchant derrière. Vite averti pour une grosse faute sur Diawara, l'international espagnol a dû évoluer avec le frein à main ensuite. Remplacé à la 71e minute par Pepe (non noté), auteur d'une entrée sobre.

Casemiro (7) : performant dans l'entrejeu, le Brésilien a bien combiné avec ses partenaires. Surtout, il met le Real à l'abri peu avant l'heure de jeu avec cette volée fantastique des 20 mètres. Une merveille.

Luka Modric (7) : le Croate a lui aussi livré un match plein au milieu. Toujours aussi à l'aise dans les petits espaces, sa technique a étouffé les récupérateurs napolitains. Pas loin de marquer sur une bonne frappe en fin de rencontre.

Toni Kroos (7) : après un premier quart d'heure timide, l'Allemand est monté en puissance, affichant un gros volume de jeu au milieu de terrain. Surtout, il libère les siens en début de seconde période avec cette frappe millimétrée.

James Rodríguez (6) : préféré à Vazquez, l'ancien Colombien a été à l'origine de plusieurs situations intéressantes sur son côté droit. Il est notamment au départ de l'action qui amène au but de Benzema. On aurait quand même aimé le voir percuter encore un peu plus balle au pied. Remplacé sous les applaudissements à la 76e minute par Lucas Vazquez (non noté), qui n'a pas eu l'occasion de s'illustrer.

Karim Benzema (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Cristiano Ronaldo (7) : pas le meilleur Ronaldo ce soir, mais un Ronaldo décisif encore une fois avec cette passe impeccable pour Kroos sur le deuxième but madrilène. En première période, il est déjà tout près d'être passeur décisif à deux reprises pour Benzema.

NAPLES :

Pepe Reina (5) : s'il encaisse trois buts, le portier espagnol n'a pas à rougir de sa prestation. Il réalise quelques arrêts dans ce match qui laissent un tout petit espoir au Napoli avant le match retour à San Paolo.

Elseid Hysaj (4) : assez solide en première période, les Madrilènes attaquant surtout par la droite, il a davantage souffert après le repos, Marcelo décidant de s'en donner à coeur joie offensivement.

Faouzi Ghoulam (4) : si l'ancien Stéphanois n'a pas à rougir de sa prestation, un constat tout de même : les trois buts du Real viennent de son côté. Il a eu du mal à imposer sa loi dans son couloir gauche.

Raúl Albiol (3) : l'ancien Madrilène est passé à côté de son match à Bernabeu. Battu au duel par Benzema sur l'égalisation du Real, c'est aussi lui qui manque son dégagement qui permet à Casemiro de briller. Un défenseur pas très sûr ce soir...

Kalidou Koulibaly (4) : l'international sénégalais n'a rien lâché en défense centrale. Il s'est battu du début à la fin de la partie mais flanche face à Ronaldo sur l'action du 2-1 pour le Real. Dommage.

Amadou Diawara (6) : gros match du jeune Guinéen de 19 ans devant sa défense. Face au trio madrilène, il n'a pas manqué de travail dans l'entrejeu mais a eu malgré tout un vrai impact à la récupération.

Piotr Zielinski (4) : bien moins rayonnant que Diawara, le Polonais a eu du mal à se signaler au milieu de terrain, courant la plupart du temps après le ballon sans jamais vraiment parvenir à mettre le pied dessus. Remplacé à la 75e minute par Allan (non noté), qui n'a pas eu d'influence sur les débats.

Marek Hamsík (5) : travailleur, le meneur de jeu napolitain débute sa soirée par une passe décisive pour Insigne. Plus beaucoup de bons ballons à exploiter par la suite mais des efforts pour défendre. Remplacé à la 83e minute par Arkadiusz Milik (non noté), qui n'a pas pu s'illustrer dans cette partie.

Dries Mertens (3) : invisible une bonne partie de la rencontre, le Belge, aligné en position d'avant-centre, a l'occasion d'inscrire le deuxième but de son équipe en fin de match mais il mange la feuille frappant de peu au-dessus. Un raté qui pèse lourd à l'arrivée.

José Callejón (5) : actif devant, l'ancien Madrilène peut être passeur décisif pour Mertens en fin de rencontre. Il pense aussi égaliser mais il est signalé, à juste titre, hors-jeu. Une activité pas récompensée.

Lorenzo Insigne (6) : il aurait pu être le héros de la soirée côté napolitain avec cette inspiration géniale sur le but. Plus grand-chose à signaler ensuite mais c'est quand même grâce à lui que le Napoli garde encore un tout petit espoir de qualification avant le match retour à San Paolo dans trois semaines.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue des Champions sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

REAL MADRID 3-1 NAPLES (mi-tps: 1-1) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/8e de finale

Stade : Estadio Santiago Bernabéu - Arbitre : D. Skomina



Buts : K. Benzema (18e) T. Kroos (49e) Casimiro (54e) pour REAL MADRID - L. Insigne (8e) pour NAPLES

Avertissements : Sergio Ramos (17e) , L. Modric (52e) , pour REAL MADRID - P. Zielinski (38e) , D. Mertens (76e) , pour NAPLES



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal , R. Varane , Sergio Ramos (Pepe, 71e) , Marcelo - L. Modric , Casimiro , T. Kroos - J. Rodríguez (Lucas Vázquez, 76e) , K. Benzema (Álvaro Morata, 82e) , Cristiano Ronaldo



NAPLES : Pepe Reina - E. Hysaj , Albiol , K. Koulibaly , F. Ghoulam - P. Zielinski (Allan, 75e) , A. Diawara , M. Hamsík (A. Milik, 84e) - José Callejón , D. Mertens , L. Insigne



Insigne pensait avoir frappé un grand coup en ouvrant le score à la 8e minute

Mais Benzema, dans tous les bons coups devant, a vite égalisé pour le Real (19e)

En deuxième période, Kroos a permis au Real de passer devant (49e)

A la 54e minute, d'une magnifique volée, Casemiro a mis le Real à l'abri