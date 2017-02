Transfert : l'OM sur le point d'écarter la menace Maxime Lopez

Sous contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2019, Maxime Lopez va prolonger de deux ans. Confiant, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a confirmé un accord imminent avec le milieu de terrain. Un soulagement pour le club phocéen.

Maxime Lopez va prolonger jusqu'en 2021 à l'OM.

Pour un club dont le projet se base notamment sur les jeunes du centre de formation, les départs de Boubacar Kamara (17 ans) et de Maxime Lopez (19 ans) feraient tache. C'est pourquoi l'Olympique de Marseille fait le maximum pour prolonger les contrats de ses pépites.

Et c'est le milieu de terrain qui devrait signer le premier. Déjà confiant la semaine dernière, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a confirmé la tendance. «Les négociations se passent très bien, a confié le dirigeant espagnol à RMC. Sans pouvoir tout dévoiler, je peux vous dire que cela avance bien et que vous aurez très bientôt de bonnes nouvelles le concernant.»

Lopez jusqu'en 2021

D'après la radio, Lopez va prolonger de deux ans, soit jusqu'en 2021. L'annonce de son nouveau bail devrait intervenir dans les prochains jours, dans la mesure où l'OM souhaite en finir avant le choc face au Paris Saint-Germain le dimanche 26 février. Une bonne chose de faite pour le pensionnaire du Vélodrome qui voyait les prétendants se regrouper autour du minot. On parlait notamment d'un intérêt persistant du FC Barcelone pour le meneur de jeu déjà connu pour sa finesse technique.

Un message fort

Sa signature représente donc un symbole fort pour l'OM. «Il prouve qu'il est possible de percer à l'OM, s'est réjoui Zubizarreta. (...) En dehors du terrain, je sens qu'il a la tête sur les épaules et qu'il valorise le fait de pouvoir jouer dans son club. Beaucoup de joueurs, qui ne connaissent pas Marseille ou qui sont à l'étranger, sentent que les choses évoluent à l'OM et que le club a un bel avenir. Alors lui, qui est dans sa ville, le ressent encore plus.» Du coup, Lopez pourrait faciliter les discussions avec Kamara, et avec d'autres jeunes à l'avenir…

