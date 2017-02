Lille : Palmieri critique le mercato et lance un avertissement aux recrues !

Le latéral gauche de Lille, Julian Palmieri, a pointé du doigt le mercato hivernal réalisé par les Dogues. Le défenseur lillois n'est pas convaincu par l'arrivée massive de recrues, qui ne parlent pas français.

Avec Palmieri, pas de langue de bois

Après le rachat du LOSC par Gérard Lopez, les Dogues ont voulu marquer le coup cet hiver en recrutant sept joueurs durant le dernier jour du mercato. Ricardo Kishna, Xeka, Gabriel, Farès Bahlouli, Junior Alonso, Anwar El Ghazi et Agim Zeka, ont tous débarqué dans le Nord. Si Lille s'est fait remarquer juste avant la fermeture du marché, la suite est plus inquiétante.

Trois défaites après le recrutement

Depuis, le club nordiste n'avance plus avec trois défaites consécutives (Lorient, PSG, Angers). L'entraîneur Patrick Collot a dû composer avec toutes ces arrivées et les recrues n'ont pour le moment pas donné satisfaction, ou ne jouent pas. Pour Julian Palmieri, la stratégie adoptée durant le mercato n'est pas une franche réussite.

«Il faut que l'on se remette le cerveau à l'endroit et que les nouveaux s'intègrent. Mine de rien, on revenait bien et maintenant avec les recrues, ça change tout. On perd trois matchs en une semaine. Il faut se serrer les coudes» , explique le latéral gauche lillois dans les colonnes de La Voix du Nord. Avant l'arrivée des recrues, Lille restait sur six matchs sans défaite, dont trois victoires.

Palmieri prévient les recrues...

Redescendu à la 17e place au classement, à un point du barragiste Caen et quatre des relégables Bastia et Lorient, le LOSC se retrouve désormais dans une situation complexe. Collot doit faire jouer ses recrues afin de leur permettre de s'adapter mais, en même temps, les Dogues n'ont désormais plus de temps à perdre alors qu'on est à la mi-février.

«Je me répète mais c'est une situation délicate avec beaucoup de nouveaux. Patrick avait mis quelque chose en place avant le mercato. Maintenant c'est différent et compliqué car les nouveaux joueurs ne parlent pas la même langue. C'est une barrière» , assure Palmieri. Et l'ancien Bastiais prévient ses nouveaux coéquipiers : «J'espère qu'ils prennent des cours. Ce n'est pas à nous de parler anglais ou portugais.»

... et les dirigeants

«Il faut tout recommencer» , souffle Palmieri. Le défenseur lillois en profite également pour envoyer un message à ses nouveaux dirigeants : Collot ne doit pas partir. «Je n'espère pas car deux changements de coach dans la saison, ça ferait beaucoup. Pat' fait ce qu'il faut» , assure-t-il. Pour rappel, Collot avait remplacé Frédéric Antonetti en novembre dernier. On l'aura compris, Lille doit reconstruire une équipe... et un vestiaire.

