Arsenal : avant le Bayern, Wenger met Özil sous pression !

Décevant et en panne d'efficacité, Mesut Özil a eu le droit à un avertissement d'Arsène Wenger. L'entraîneur des Gunners demande à son joueur de retrouver le chemin des filets alors que se profile à l'horizon le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Özil est en difficulté en 2017

Le cas Mesut Özil fait beaucoup parler en Angleterre. Depuis plusieurs semaines, l'international allemand affiche un visage moins rayonnant et enchaîne les prestations assez décevantes. Lors de la victoire d'Arsenal contre Hull City (2-0) samedi, le champion du monde 2014 s'est montré maladroit en ratant de nombreuses opportunités. Une prestation à l'image des dernières.

Muet en 2017

Auteur de 9 buts toutes compétitions confondues durant la première partie de la saison, Özil avait changé son registre. Plus régulièrement buteur, lui l'habituel passeur décisif, l'Allemand n'était déjà plus qu'à une réalisation de son meilleur total sur une saison. Mais depuis le début de l'année 2017, l'ancien Madrilène brille moins et ne marque plus.

Habituellement bienveillant avec ses joueurs, Arsène Wenger s'est montré critique avec son meneur de jeu et attend plus de lui devant le but. «Il est temps pour lui de marquer à nouveau, lance le technicien français. Il a manqué des opportunités qui étaient tout à fait à sa portée. Contre Hull, j'ai senti qu'il n'était pas en confiance. C'est problématique parce qu'on attend de lui qu'il nous apporte un plus, quelque chose de spécial, mais techniquement il a raté des choses qu'il réussit normalement.»

Une pique avant le Bayern

Le message est passé et il est loin d'être anodin. Wenger est bien conscient qu'il lui faudra un Özil à son meilleur niveau pour résister au Bayern Munich lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions mercredi (20h45). L'Alsacien n'est pas vraiment du genre à mettre ses stars sur le banc et préfère donc le titiller publiquement afin de provoquer une réaction. Mais il ne s'agit sans doute pas de la seule raison.

Si une réaction est attendue contre les Bavarois, ces propos sont aussi à associer à la situation actuelle entre Özil et le club londonien. Depuis plusieurs semaines, l'Allemand ne parvient pas à s'entendre avec sa direction concernant une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Avec ce message, Wenger lui signifie sans doute qu'il devra faire bien plus s'il souhaite que les dirigeants anglais acceptent ses exigences...

Que pensez-vous de la saison d'Özil et de sa forme actuelle ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...