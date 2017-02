L'équipe type de L1 - 25e journée

Auteur d'un triplé face à Metz, le Monégasque Kylian Mbappé est le joueur de la journée. Ses coéquipiers Almamy Touré, Joao Moutinho et Radamel Falcao, puis les Montpelliérains Jérôme Roussillon et Ryad Boudebouz notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 25e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Kylian Mbappé a été incroyable face à Metz.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Alban Lafont (Toulouse)

13. Loïc Perrin (Saint-Etienne)

14. Benjamin Mendy (Monaco)

15. Valentin Rongier (Nantes)

16. Angel Di Maria (Paris)

17. Andy Delort (Toulouse)

18. Isaac Mbenza (Montpellier)

En détails :

Joueur de la journée : Kylian Mbappé (Monaco)

S'il refuse le titre de "phénomène", le prodige de l'AS Monaco a encore affiché l'étendue de son talent face à Metz. Dans tous les bons coups, le jeune talent a été un véritable poison pour les défenseurs lorrains et a été récompensé de ses efforts par un magnifique triplé. Très impressionnant grâce à sa vitesse et sa lucidité devant le but, il a formé un duo incroyable avec Falcao.

Baptiste Reynet (Dijon)

Si la neige a été un vrai problème pour les acteurs du match Dijon-Caen, le portier du DFCO n'a pas été dérangé par les conditions climatiques ! Impeccable tout au long de la partie, le gardien a été décisif dans les derniers instants de la partie avec des arrêts déterminants, dont une double parade exceptionnelle, pour valider le succès des siens.

Almamy Touré (Monaco)

Comme souvent lors de ses apparitions, le latéral droit a livré une performance solide. Irréprochable défensivement en muselant complétement Sarr, il a été omniprésent offensivement en délivrant notamment une passe décisive sur le premier but de Falcao. Le défenseur a enchaîné les excellents centres et a encore prouvé sa qualité.

Marquinhos (Paris)

En l'absence de Thiago Silva, il a joué le rôle de patron de la défense parisienne. Toujours bien placé pour couper les transmissions bordelaises en direction de la surface et repousser les centres, le Brésilien était impassable vendredi.

Romain Thomas (Angers)

Grâce à ses qualités défensives, le joueur d'Angers a remporté la majorité de ses duels et a parfaitement géré De Préville. Solide dans ce secteur de jeu, le défenseur central a été l'auteur du but de la victoire de la tête pour le SCO face à Lille. Une performance complète.

Jérôme Roussillon (Montpellier)

Dans son couloir gauche, le latéral a encore livré une copie convaincante. Défensivement, il a été à la hauteur en participant à la solidité de son équipe. Mais comme souvent, le défenseur a réussi à faire la différence offensivement en donnant une passe décisive sur le premier but de Mbenza. Une belle confirmation.

Ryad Boudebouz (Montpellier)

L'Algérien a été encore une fois le meilleur joueur du MHSC ! Face à Nancy, le milieu offensif a tout simplement régalé en enchaînant les gestes techniques. A son avantage, il a été également décisif en signant deux passes décisives pour Mounié puis Mbenza. Un vrai leader pour Montpellier.

Joao Moutinho (Monaco)

Remplaçant cette année à l'AS Monaco, le Portugais a démontré qu'il était encore capable de rendre des services à cette équipe. Titularisé dans l'entrejeu avec Fabinho, le milieu a parfaitement orienté le jeu de son équipe et a été impliqué sur 3 des 5 buts des siens en réalisant à chaque fois un décalage décisif.

Nicolas Benezet (Guingamp)

Une superbe performance ! Inspiré sur son côté gauche, l'ailier a réalisé des efforts importants et a été récompensé avec cette passe décisive pour Diallo sur un contre. Puis dans la foulée, il a profité du service de Salibur pour marquer un but avec une tête croisée. Dans le jeu, il a été généreux et omniprésent dans les offensives bretonnes.

Radamel Falcao (Monaco)

Le Colombien est bel et bien de retour ! Auteur d'une superbe remise de la tête sur l'ouverture du score de Mbappé, le buteur a ensuite profité des excellents centres de ses partenaires pour s'offrir un doublé en coupant à deux reprises au premier poteau. Un renard des surfaces, qui a déjà marqué 16 buts en L1 cette saison.

Edinson Cavani (Paris)

L'Uruguayen permet à Paris de se lancer rapidement dans cette rencontre avec un superbe but inscrit après seulement six minutes de jeu, puis il tue tout suspense au retour des vestiaires. Ses 24e et 25 réalisations en championnat cette saison. En plus, il a fait beaucoup d'efforts, comme toujours, et notamment dans le repli défensif avec quelques récupérations de balle aux abords de sa surface.

Classement : Falcao et Cavani reviennent !

1. Silva (Paris-SG) : 24 points

2. Glik (Monaco) : 23 points

3. Lacazette (Lyon) : 21 points

4. Fabinho (Monaco) : 18 points

5. Sidibé , Silva (Monaco) : 17 points

7. Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

9. Lemar (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

13. Mendy (Monaco) : 13 points

14. Sabaly (Bordeaux) - Reynet (Dijon) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

17. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Touré (Monaco) - Dante (Nice) : 11 points

21. Gonalons (Lyon) - Boudebouz (Montpellier) - Balotelli , Seri (Nice) - Verratti , Di María , Kurzawa (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

29. Lewczuk (Bordeaux) - Enyeama (Lille) - Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Jullien (Toulouse) : 9 points

37. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Thauvin (Marseille) : 8 points

40. Thomas (Angers) - Saint-Maximin , Leca (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Mbappe Lottin (Monaco) - Lafont (Toulouse) : 7 points

46. Crivelli (Bastia) - Malcom , Kamano (Bordeaux) - Féret (Caen) - Basa , Lopes (Lille) - Darder , Tolisso (Lyon) - Cabella , Sakai (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Maxwell , Rabiot , Aurier , Trapp , Lucas (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Trejo , Braithwaite , Toivonen (Toulouse) : 6 points

68. Santini , Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Rafael , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Germain (Monaco) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Perrin , Pogba (St-Etienne) : 5 points

80. Michel , Toko Ekambi , Traoré (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Roussillon , Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Meunier (Paris-SG) - Gnagnon , Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

96. Ndoye , Diedhiou (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Laborde , Sertic , Carrasso (Bordeaux) - Guilbert , Yahia , Vercoutre (Caen) - Lees Melou , Bernard , Marié , Tavares (Dijon) - Sorbon , Benezet , Coco (Guingamp) - Sankhare , Sliti , Corchia , Benzia (Lille) - Koffi , Cafú , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Ferri , Diakhaby , Mammana (Lyon) - Anguissa (Marseille) - Diabaté , Jouffre , Vion , Falette (Metz) - Jemerson , Boschilia , Dirar , Moutinho , Carrillo (Monaco) - Hilton , Pionnier , Mounié (Montpellier) - Badila , Cuffaut , N'Dy Assembé , Diarra (Nancy) - Lima (Nantes) - Souquet , Eysseric (Nice) - Kimpembe , Marquinhos (Paris-SG) - André , Baal (Rennes) - Hamouma , Moulin , Beric , Lacroix , Veretout (St-Etienne) - Delort , Diop (Toulouse) : 3 points

155. Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Waris (Lorient) - Fanni , Vainqueur (Marseille) - Sala (Nantes) - Draxler (Paris-SG) : 2 points

162. Tait , Mangani (Angers) - Ménez , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - N'Jie , Hubocan (Marseille) - Sarr , Bisevac , Didillon , Milán (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Dalé , Chernik , Ait Bennasser , Dia (Nancy) - Rongier , Bammou , Thomsen , Gillet (Nantes) - Cardinale (Nice) - Krychowiak , Matuidi (Paris-SG) - Costil , Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco toujours plus fort !

1. Monaco - 165 points

2. Paris-SG - 112 points

3. Nice - 97 points

4. Lyon - 84 points

5. Marseille - 54 points

6. St-Etienne - 51 points

7. Montpellier - 46 points

8. Bordeaux - 44 points

9. Dijon - 43 points

10. Toulouse - 42 points

11. Guingamp - 40 points

12. Lille - 33 points

13. Rennes - 29 points

14. Angers, Caen - 27 points

16. Bastia - 26 points

17. Nancy - 22 points

18. Metz - 21 points

19. Lorient - 20 points

20. Nantes - 17 points

C'était l'équipe type de la 25e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 26e journée !