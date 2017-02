Les Verts sont prêts pour Manchester United - Débrief et NOTES des joueurs (ASSE 4-0 Lorient)

Sans forcer, Saint-Etienne a explosé Lorient (4-0) ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1. Un succès important pour les Verts, 5es, qui reviennent à un point de l'Olympique Lyonnais. A quatre jours du choc face à Manchester United en Ligue Europa, les hommes de Christophe Galtier sont prêts.

Saint-Etienne n'a pas eu à forcer son talent pour exploser Lorient.

Battue à Nice (0-1) mercredi, l'AS Saint-Etienne a repris sa marche en avant en prenant facilement le dessus sur Lorient (4-0), ce dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Une victoire acquise sans forcer grâce à des réalisations de Loïc Perrin, Jordan Veretout, Romain Hamouma et Jorginho, qui permet aux Verts de consolider leur 5e place, revenant ainsi à un point de l'Olympique Lyonnais, 4e. Avec ce 15e revers en championnat, les Merlus restent à la dernière place.

Les Verts plient déjà les débats

Bien contenus dans les premières minutes, les Verts mettaient doucement mais sûrement leur jeu en place. S'ils butaient sur un bloc adverse solide, celui-ci se fissurait sur un centre fuyant de Jorginho repris par Perrin (1-0, 18e). Déchaînés, les Stéphanois doublaient la mise dans la foulée par Veretout, qui voyait sa frappe détournée par Peybernes dans son but (2-0, 21e). Le Chaudron s'enflammait !

Plus agressifs et impliqués, les Foréziens contrôlaient parfaitement la partie, alternant entre séquences de possession et contres rapides. En face, les Merlus tentaient de se débattre mais leur déficit de puissance dans les duels physiques leur rendait la tâche très compliquée. Au grand dam de Bernard Casoni, complètement stoïque sur le bord de la touche.

Hamouma achève Lorient, première pour Jorginho

Au retour des vestiaires, Lecomte gagnait son premier duel avec Hamouma, mais l'ancien Caennais ne se manquait pas dans les minutes qui suivaient sur une remise parfaite de Monnet-Paquet (3-0, 58e). Une réalisation qui enfonçait encore un peu plus des Lorientais à côté de la plaque, incapables de se rebiffer, qui coulaient sur la dernière action de la partie, conclue par Jorginho, à l'affût après un tir de Roux qui heurtait le poteau (4-0, 90e+2). A quatre jours du choc face à Manchester United en Ligue Europa, les Verts ont parfaitement réussi leur préparation en gérant leurs efforts du début à la fin !

La note du match : 5,5/10

Match, il n'y a pas eu entre les deux équipes. Si Lorient a tenu un bon gros quart d'heure, la déferlante verte a frappé et l'ASSE a définitivement plié la rencontre sans forcer. La lanterne rouge a justifié son statut de plus faible équipe de championnat en offrant une résistance quasiment inexistante.

Les buts :

- Sur le côté droit, Jorginho centre dans la boite à mi-hauteur. Le ballon, fuyant, est très légèrement touché par Saivet au premier poteau, mais c'est bien Perrin, seul devant Lecomte, qui pousse le ballon au fond des filets sans problème (1-0, 18e).

- Les Merlus peinent à se dégager à deux reprises. A l'entrée de la surface, Veretout arme une lourde frappe à ras de terre. Le ballon semble fuir le cadre mais Peybernes, en catastrophe, se jette et dévie le bout de cuir dans son propre but (2-0, 21e).

- Veretout s'arrache pour récupérer le ballon devant Mara et Peybernes et le ballon file jusqu'à Monnet-Paquet sur le côté gauche. L'ailier stéphanois remet en retrait à ras de terre pour Hamouma qui reprend immédiatement du pied gauche. Le tir de l'attaquant ne laisse aucune chance à Lecomte, battu sur sa gauche (3-0, 58e).

- Sur le côté gauche, Roux élimine Peybernes et se met en position de tir, trouvant le poteau droit de Lecomte. Le gardien breton remet involontairement le ballon dans la course de Jorginho, à l'affût au second poteau (4-0, 90e+2).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Romain Hamouma (7,5/10)

Aligné en pointe, l'attaquant forézien a énormément pesé sur la défense bretonne. Il est à l'origine du but de Veretout en récupérant le ballon très haut dans le camp adverse puis y est allé de sa réalisation en crucifiant Lecomte peu avant l'heure de jeu. Une partie de qualité, comme très souvent ces derniers temps pour Hamouma. Remplacé à la 67e minute par Nolan Roux (non noté), impliqué sur le dernier but en touchant le poteau sur son tir.

ST ETIENNE :

Stéphane Ruffier (5) : absent depuis près de deux mois, le gardien faisait son retour aujourd'hui. En attendant de retrouver Zlatan Ibrahimovic jeudi prochain, le dernier rempart stéphanois n'a absolument rien eu à effectuer.

Kevin Malcuit (5,5) : un match correct du latéral droit. Surpris en début de partie par Philippoteaux, l'ancien Niortais a progressivement pris le dessus sur son adversaire. Il n'a pas été aussi flamboyant offensivement mais s'est montré appliqué dans ce qu'il a entrepris sur le plan défensif. A noter un déchet important néanmoins.

Kévin Théophile Catherine (6) : installé en défense centrale, le Vert a encore une fois prouvé qu'il était capable de former une belle paire avec Perrin. Il n'a eu aucun problème à contenir un Jeannot puis un Waris très timides.

Loïc Perrin (7) : après une première intervention décisive devant Philippoteaux, le capitaine stéphanois a débloqué la partie tel un renard des surfaces. Un but, de nombreux duels remportés, un match vraiment tranquille pour le solide roc vert.

Florentin Pogba (6) : une nouvelle fois titularisé à gauche, le Guinéen a sécurisé son couloir sans trop se montrer offensif. Une partie correcte au cours de laquelle il n'a pas été mis en danger.

Jordan Veretout (7) : solide dans l'entrejeu, le joueur prêté par Aston Villa a rassuré les siens en doublant la mise rapidement. Très dur dans les duels, il réalise une récupération exceptionnelle face à Mara et Peybernes qui débouche sur le troisième but de son équipe. Remplacé à la 75e minute par Fabien Lemoine (non noté).

Vincent Pajot (6,5) : une partie correcte du milieu de terrain, efficace à la récupération et juste dans son travail de l'ombre. Propre.

Henri Saivet (5) : le Sénégalais s'est montré assez effacé aujourd'hui. Il a été peu en vue globalement, ne participant que partiellement aux offensives de son équipe. Décevant.

Jorginho Intima (6,5) : première titularisation pour le Portugais. Aligné sur le côté droit, le Lusitanien a délivré une belle passe décisive à Perrin en début de match. S'il a été moins en vue dans l'heure qui a suivi, il a su faire preuve d'opportunisme pour inscrire son premier but en toute fin de partie.

Romain Hamouma (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Kevin Monnet-Paquet (6,5) : l'homme en forme côté stéphanois a livré une copie intéressante. Peu tranchant en première période, l'ailier s'est mué en passeur décisif pour Hamouma peu après la pause sur un service en retrait à ras de terre. Remplacé à la 82e minute par Benjamin Corgnet (non noté).

LORIENT :

